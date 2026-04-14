Petro citó a Shakira durante el Consejo de Ministros en Nariño para referirse a la comercialización del cuerpo: “No se vende”

El jefe de Estado citó la popular frase 'las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan' ´para referirse a un tema lejos del contexto de los paros nacionales y la crisis diplomática en Ecuador - crédito @RTVC/YouTube

El presidente Gustavo Petro sorprendió durante el Consejo de Ministros en Ipiales, Nariño, el lunes 13 de abril de 2026, al retomar su discurso sobre sexualidad y referirse al impacto social de la colaboración entre Shakira y Bizarrap.

“El cuerpo no se vende porque es de la vida, no del mercado”, dijo el jefe de Estado, y vinculó la autonomía corporal con un llamado a “amarrar el clítoris y el pene al cerebro”.

El mandatario articuló estas declaraciones mientras reflexionaba sobre la relación entre la forma y el fondo en la sexualidad y la cultura, cuestión que, según él, promueve la dignidad humana frente a la mercantilización de los cuerpos.

Durante su exposición ante el gabinete, Petro aludió a la popular frase de la canción Music Sessions 53 de la barranquillera, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, para sostener una interpretación personal: “El cuerpo no se vende porque es de la vida, no del mercado, ni por poquito ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas por Dios”, dijo el presidente durante en el encuentro con su gabinete.

La barranquillera y el argentino interpretarán por primera vez en vivo la BZRP Music Sessions #53. Twitter.

Esta idea se consolidó cuando expuso que al convertir el cuerpo en mercancía “no salen seres humanos de ahí, salen mercancías con valor de uso y valor de cambio rápidas, se evaporan en el tiempo”.

Como parte de su intervención, Petro lanzó una petición a los ministros y tenía que ver con prestar atención a la frecuencia 852 hertz, sugiriendo que escucharla ayuda a “conectarse con el universo y estimular una glándula del cuerpo humano”.

Si bien no la mencionó directamente, el mandatario se refirió a la glándula pineal, a la que distintas corrientes atribuyen un rol en las experiencias espirituales y la conexión con la felicidad, según expuso en el cierre del Consejo.

Durante el encuentro, varios ministros reaccionaron con risas a la cita filosófica empleada por el mandatario.

El presidente Gustavo Petro, en el Consejo de Ministros efectuado en Ipiales (Nariño), defendió el derecho de tomar acciones si no se levanta el paro campesino por el aumento del avalúo catastral - crédito Joel González/Presidencia

Petro introdujo la dicotomía entre “forma y contenido” al comentar: “Hegel dijo, ‘El contenido determina la forma’, ¿o fue Engels? Porque Hegel era idealista. El materialismo dialéctico es al revés, pero dialéctico. Entonces, el contenido determina la forma”, afirmó el presidente Gustavo Petro durante su Consejo de Ministros en Ipiales.

El jefe de Estado hizo estas afirmaciones en un contexto de agenda nacional marcada por el paro catastral y la crisis diplomática con Ecuador, a los que también se refirió.

En plena sesión, abordó medidas como el traslado inmediato de cabecillas criminales de la cárcel La Paz de Itagüí a Bogotá y el supuesto boicot a un encuentro bilateral con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez en la frontera colombo-venezolana.

El cuerpo humano, autonomía y discurso político en el Consejo de Ministros

Los comentarios del presidente Gustavo Petro involucraron términos científicos y mensajes de restricción vinculados a la sexualidad.

“Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro. ¿Quién dijo que es pecado decir los nombres científicos por su nombre? En la sexualidad juega el cerebro. La sensibilidad está ligada a los nervios y los nervios llegan al cerebro, entonces una consigna fundamental es no vender el cuerpo”, expresó el presidente.

El presidente colombiano empleó la cita para referirse a la comercialización de los cuerpos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y es que de acuerdo con las declaraciones del mandatario, en la intervención que buscó asociar disciplina sexual, dignidad y autonomía personal, evocando la experiencia de esclavización de la población afrodescendiente y su vínculo con la cosificación del cuerpo.

Esta no es la primer vez en que el presidente colombiano se refiere a la íntimidad de las mujeres, pues en sus redes sociales emitió un comentario que dejó varias reacciones al respecto.

“Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”, dijo el mandatario en el encuentro que tuvo con su gabinete ministerial.

Senadoras, personalidades del entretenimiento como la política y periodistas criticaron el mensaje, calificándolo incluso de falto de contexto.