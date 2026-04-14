Colombia

Extranjero resultó con tabique roto tras pedirles a vecinos que bajen el ruido: “No pido favores, pido protección”

El ciudadano canadiense, que lleva varios años residiendo en Santa Marta, Magdalena, afirmó que ha agotado todos los recursos legales para garantizar sus derechos. En 2025 fue amenazado de muerte por sus denuncias

Guardar
Dave Rivard, ciudadano canadiense lleva más de un año denunciando un problema de convivencia que le ha afectado su vida. Los denunciados lo han amenazado - crédito captura de pantalla Google Maps; Imagen Ilustrativa Infobae
Dave Rivard, ciudadano canadiense lleva más de un año denunciando un problema de convivencia que le ha afectado su vida. Los denunciados lo han amenazado - crédito captura de pantalla Google Maps; Imagen Ilustrativa Infobae

Un conflicto vecinal por el ruido en el sector de Nueva Galicia, Santa Marta, derivó en un violento episodio que dejó a Dave Rivard, un ciudadano canadiense residente de la ciudad samaria, con fractura de tabique y múltiples hematomas.

El extranjero denunció la falta de respuesta de las autoridades tras una serie de peticiones y advertencias sobre la situación que vienen desde 2025

Rivard, residente de varios años en la zona, encabezó junto a 16 vecinos una campaña legal que desde marzo de 2025 que busca limitar el ruido extremo y el funcionamiento de talleres de motos y discobares informales instalados en viviendas de la zona residencial de la capital del departamento de Magdalena.

Sin embargo, según el testimonio conocido por El Tiempo, el conflicto escaló el 23 de marzo de 2026, cuando, según el relato de la víctima, uno de los vecinos señalados ante las autoridades lo abordó en la vía pública y lo amenazó. Incluso, lo agredió verbalmente por su nacionalidad canadiense y que por ello no debía “molestar”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
E ciudadano alega que los lugares clandestinos han emitido ruido superior a los 116 decibelios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras la persistencia de las quejas y la falta de actuaciones efectivas, la situación desembocó en la agresión física directa. Rivard sostuvo que la golpiza fue una represalia por sus constantes reclamos y por intentar recuperar un equipo de medición de decibeles.

Según el testimonio, el agresor advirtió que, por ser extranjero y por insistir en sus reclamos, su integridad física estaría en riesgo. El mismo vecino justificó las actividades ruidosas alegando que la comunidad lleva “40 años haciendo lo mismo”, para dar a entender que seguirían las operaciones informales en zona residencial.

El medio informó que la respuesta oficial de la Policía Nacional, bajo el radicado SIPQRS No. 855374-20260310, limitó su intervención al tratarse de viviendas familiares y no de establecimientos comerciales abiertos al público.

Según la institución, sus facultades solo permiten verificaciones documentales y acciones preventivas, amparadas en la Ley 1801 de 2016. Además, la Policía sugirió que el uso de cámaras de seguridad por parte de Rivard podría vulnerar la intimidad de los vecinos, y catalogó el caso como un asunto de convivencia para resolver ante un inspector.

El ciudadano canadiense aseguró que lleva años lidiando con las autoridades de Santa Marta - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta
El ciudadano canadiense aseguró que lleva años lidiando con las autoridades de Santa Marta - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta

El ciudadano formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y aportó los informes médicos correspondientes. Hasta la fecha, asegura no haber recibido medidas de protección ni acompañamiento institucional, mientras las actividades señaladas como ilegales continúan en el barrio.

Rivard y sus vecinos reiteran la solicitud de intervención urgente para garantizar la seguridad y la convivencia en Nueva Galicia. “Hoy no pido favores, pido protección, investigación seria y cumplimiento efectivo de la ley”, reclamó el ciudadano canadiense, citado por El Tiempo.

Las anteriores denuncias

Pero las denuncias no son nuevas. Los residentes cansados de la situación, liderados por Rivard, han registrado niveles de ruido superiores a 116,3 decibeles, los residentes han presentado peticiones comunitarias, derechos de petición, quejas ante la Secretaría de Gobierno, llamadas al 123 de la Policía y solicitudes ante autoridades ambientales, sin que se lograra frenar las perturbaciones.

En un reporte periodístico publicado en diciembre de 2025 por el medio local Informativo El Morro, se conocieron detalles de las querellas iniciales sobre los estruendosos episodios de contaminación auditiva que, incluso, han hecho que vibren los muebles de las propiedades. El norteamericano ha recurrido al uso de un medidor de decibeles para poder demostrar el exceso de ruido ante las autoridades

“He estado al frente del inspector de Policía, participé en una audiencia pública en septiembre, pero el ruido no solo continúa, sino que parece empeorar, quizás por retaliación”, dijo el extranjero en entrevista con el medio regional.

Primer plano de un oído humano interactuando con una vibrante onda sonora, ilustrando el fenómeno de escuchar música y cómo las vibraciones sonoras afectan nuestra percepción auditiva. (Imagen ilustrativa Infobae).
El ciudadano canadiense afirmó que sus vecinos han incrementado los niveles de ruido por retaliación - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Tal situación ya ha generado malestar en medio de los denunciados, que lo han amenazado por “pasarse de calidad por hacer que la Policía llegue al sector”. Incluso, lo han esperado frente a su casa para confrontarlo.

Rivard no solo denuncia que la intensidad es auditiva. También alega que hay malestar por el ruido de vehículos, olor a gasolina y humo dentro de su casa y otras viviendas

“Es el ruido de motos, un taller clandestino que opera a pocos metros de mi habitación (...) Llevo lidiando con esto desde marzo de 2025. He hecho reportes, he hablado con las autoridades, pero la situación sigue igual. Soy el único que ha puesto la cara ante las entidades y eso parece haber generado molestias entre algunos vecinos”, dijo.

Temas Relacionados

Dave RivardSanta MartaRuidoAmenazasColombia-Noticias

Más Noticias

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Los dirigidos por el director técnico Lucas González empataron en condición de local ante Universitario de Deportes de Perú en su debut

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

El cuadro tiburón empató 1-1 en su primera salida en el torneo continental y espera dar la sorpresa como visitante ante uno de los clubes más importantes de Paraguay

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Mexicana en Colombia conquistó a los rolos con su opinión de la ciudad: “El que no ama Bogotá es porque no la ha vivido”

Sus declaraciones sobre la vida en la capital del país desataron una oleada de simpatía por parte de los internautas, que no dudaron en demostrar su agradecimiento por los relatos espontáneos sobre costumbres, palabras y sabores locales

Mexicana en Colombia conquistó a los rolos con su opinión de la ciudad: “El que no ama Bogotá es porque no la ha vivido”

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

El estadio Pascual Guerrero esla sede del partido de las cafeteras, que pueden alcanzar la cima de la tabla de posiciones y acercarse a la Copa del Mundo

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

El Dane reveló la lista de hombres y mujeres que no alcanzarían a obtener una pensión a pesar de que trabajan: cifras son preocupantes

Las zonas rurales concentran la mayor proporción de trabajadores sin acceso a protección social y las nuevas regulaciones encarecen el desafío para micro y pequeñas empresas, reveló la entidad

El Dane reveló la lista de hombres y mujeres que no alcanzarían a obtener una pensión a pesar de que trabajan: cifras son preocupantes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

El humorista Alerta fue hospitalizado de urgencia por problemas cardiacos: esto se sabe sobre su estado de salud

El humorista Alerta fue hospitalizado de urgencia por problemas cardiacos: esto se sabe sobre su estado de salud

Martín Elías Jr. le hizo un emotivo homenaje a su padre con ayuda de la tecnología: “Por fin pude cantar contigo”

Chyno y Nacho reflexionan y celebran a Venezuela en su nuevo álbum: “Dios tiene algo maravilloso para nosotros”

Números de la suerte de Martín Elías: sus seguidores le siguen apostando tras nueve años de su partida

Andrea Guerrero reveló su batalla contra el cáncer de piel: “Los hombres no se incapacitan”

Deportes

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

René Higuita defiende a James Rodríguez rumbo al Mundial 2026: “No necesita mostrar su capacidad para saber qué aporta”

Así le fue a Carlos Queiroz, nuevo técnico de Ghana, en los mundiales que participó: tiene un récord histórico