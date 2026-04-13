Colombia

Duque lanzó pullas a Petro y pidió votar sin dejarse llevar por ‘cantos de sirena’: se mostró preocupado por “herencia del actual Gobierno”

El expresidente advirtió que el país enfrenta un momento decisivo previo a las elecciones de 2026, al alertar sobre los riesgos de ignorar la gestión del actual Gobierno y señalar que eventuales consultas por decreto podrían poner en entredicho la legalidad del proceso electoral

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El expresidente de la República también invitó a los votantes a reflexionar sobre el momento político que está viviendo el país, con miras a la primera vuelta, que se llevará a cabo el 31 de mayo - crédito @IvanDuque/X

Con un claro llamado a sus seguidores, en el que advirtió sobre los riesgos que afronta el país con miras a la jornada electoral que se avecina, el expresidente de la República Iván Duque mostró su preocupación por el momento político que se vive en Colombia y señaló que los ciudadanos deben reflexionar a fondo sobre “la herencia que está dejando el actual Gobierno” antes de elegir a su próximo mandatario.

Duque, que estuvo presente en la participación del libro Rescatando a Colombia, reiteró que la verdadera disputa no es por preferencias personales o campañas, sino por la dirección estructural del país a partir del próximo 7 de agosto, cuando concluye el periodo del presidente Gustavo Petro.

El expresidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro, en medio de visiones opuestas sobre la relación de Colombia con Israel y la postura frente al conflicto en Gaza - crédito Iván Duque y Presidencia
El expresidente Iván Duque puso la lupa a la intención del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, de redireccionar la discusión política, en plena campaña presidencial - crédito Presidencia - @IvanDuque/X

El exmandatario instó a la ciudadanía a ponderar las consecuencias de la gestión actual, al señalar que “si no reflexionamos sobre esto y no entendemos el reto que va a tener que asumir el próximo gobernante, pues muy posiblemente vamos a ver algunos que van a querer con cantos de sirena distraer a la opinión y que van a tratar de seguir vendiendo unos discursos que suenan muy bien".

Y agregó que, por muy “melódicos” que suenen sus discursos, van a buscar “ejemplificar el continuismo de la actual administración y van a tratar de llamar la atención de muchos incautos”. Con ello, dejó claro el peligro que representa para Colombia la continuidad del proyecto político actual, a través de la candidatura del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, que lidera las diferentes mediciones.

El candidato del Pacto Histórico denunció que sectores del uribismo buscaron bloquear sus actos en el Huila y Bucaramanga - crédito Iván Cepeda
Los comentarios del expresidente Iván Duque Márquez tendrían como destinatario al candidato oficialista Iván Cepeda, apoyado por el mandatario Gustavo Petro - crédito @IvanCepedaCast/X

Así pues, expresó su preocupación frente a los intentos de consulta popular por decreto promovidos en 2025, considerándolos un abuso de facultades que buscaría movilizar recursos públicos de forma indebida de cara a las elecciones. Y alertó sobre la necesidad de una respuesta institucional coordinada, al señalar que el nuevo Congreso tendrá el desafío de derrotar la “demagogia”.

Fue enfático en señalar la importancia de recuperar la seguridad y la economía del país, por lo que identificó, de entrada, el riesgo de que los caminos elegidos conduzcan a escenarios similares a los de Venezuela o Bolivia. Este ha sido, sin duda, uno de los grandes temores del exjefe de Estado, que en su administración (2018-2022) cortó relaciones políticas y comerciales con el régimen de Nicolás Maduro.

Duque denunció riesgos al sistema electoral y llamó a la unidad

En su análisis del panorama democrático, el exmandatario ha acusado al presidente Petro de “enlodar” el sistema electoral al sugerir deficiencias en la transparencia del preconteo electoral. Para Duque, estas acciones buscan deslegitimar la institucionalidad y “asumir facultades que no le corresponden”, lo que supone una amenaza directa al equilibrio democrático que impera en el país.

El 31 de mayo el país empezará a elegir al sucesor de Gustavo Petro, con la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa
El 31 de mayo el país empezará a elegir al sucesor de Gustavo Petro, con la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa

La propuesta de Duque se ha centrado en consolidar una alianza nacional republicana, destinada a unificar a las fuerzas de derecha y centroderecha con el propósito de presentar una alternativa firme frente al candidato del oficialismo. Para el político, el éxito de la izquierda ha residido en mantener la unidad a pesar de las diferencias, por lo que pidió máximo compromiso de sectores opositores.

En esa misma línea, el exmandatario reiteró que el riesgo del populismo es real y que la defensa de la institucionalidad exige la implicación activa de las cortes, el sector privado y todos los actores democráticos. Además, pidió que el Estado proteja la vida de quienes aspiran a representar a los colombianos y de los que ejercen oposición política, a raíz de las recientes amenazas a Paloma Valencia.

“Le exijo al Gobierno Petro garantías reales, inmediatas y verificables para la candidata Paloma Valencia y para todos los líderes y aspirantes de oposición. Hago un llamado enérgico a las autoridades para que esclarezcan estos hechos con la mayor celeridad, identifiquen a los autores materiales y, sobre todo, a los autores intelectuales. La impunidad sería una afrenta a la democracia”, expresó.

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