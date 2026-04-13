Condenan a 50 años de prisión al ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’ tras el feminicidio de Catalina Leyva en Bogotá

El ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’, Daniel Montilla Vaquero, recibió una condena a 50 años de prisión por feminicidio agravado y otros delitos- crédito Colprensa y Policía Nacional

Daniel Montilla Vaquero, apodado el “Monstruo de Ciudad Bolívar”, recibió una condena de 50 años de cárcel tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad personal.

Las autoridades en Bogotá lograron la captura de Montilla Vaquero con base en informes oficiales y en la cooperación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Los registros judiciales señalan que el condenado estaría vinculado a por lo menos 16 ataques sexuales en la localidad de Ciudad Bolívar, además de su implicación en un caso de feminicidio y en delitos relacionados con extorsión y producción de pornografía infantil.

El proceso judicial documentó la gravedad de los hechos y la complejidad de las investigaciones que permitieron identificar y detener al responsable, luego de recibir denuncias y recopilar pruebas a través de la coordinación interinstitucional.

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