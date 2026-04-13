Bogotá buscará ser sede de la selección y propone exención de impuestos a la Federación de Fútbol para atraer los partidos oficiales

La Federación Colombiana de Fútbol será eximida del impuesto de Industria y Comercio y de estampillas distritales hasta 2036 - crédito Montaje Johan Largo/Infobae/Federación Colombiana de Fútbol

Bogotá avanza en su propósito de consolidarse como la casa de la selección Colombia y un epicentro para grandes eventos del fútbol profesional, gracias al Proyecto de Acuerdo presentado por la Alcaldía Mayor ante la Comisión de Hacienda del Concejo de la ciudad.

La iniciativa, titulada “Por el cual se adoptan incentivos para la realización de eventos deportivos del fútbol profesional en el Distrito Capital”, contempla exenciones tributarias para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y busca atraer de forma permanente partidos oficiales y amistosos de la Selección, así como finales y torneos de talla internacional.

La aprobación del proyecto posiciona a Bogotá para acoger grandes finales, la despedida previa al Mundial de Fútbol y nuevos torneos internacionales - crédito Secretaría de Gobierno

La propuesta exime del Impuesto de Industria y Comercio y de las estampillas distritales a la Federación Colombiana de Fútbol para todas las actividades comerciales y contratos relacionados con la organización de eventos deportivos en los estadios de la capital, hasta el 31 de diciembre de 2036.

Según el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, la medida “no tiene impacto fiscal sobre el presupuesto, pues de no existir estas exenciones, la selección no jugaría en Bogotá, sino en otra ciudad”. El objetivo, agregó, es hacer de Bogotá el escenario preferido para los grandes partidos del fútbol colombiano y de la selección, en beneficio de la economía local y la proyección internacional de la ciudad.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo, Rolando González, destacó que la llegada de la selección Colombia y de eventos de la FCF genera un efecto multiplicador en la economía bogotana, especialmente en sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y los servicios. “Cada vez que hay un evento relacionado con la selección Colombia, pues es un evento que sin duda mueve la economía nacional y trae beneficios a las ciudades donde se desarrolla”, señaló.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) certificará los eventos deportivos elegibles a los beneficios tributarios - crédito Gustavo Quintero/X

Qué respondió la Federación Colombiana de Fútbol

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, celebró la iniciativa y enfatizó que Bogotá, por infraestructura de estadios y capacidad de público, debe volver a ser competitiva. “Bogotá ha perdido competencia por la falta de estímulos, que es lo que hoy estamos tratando de recobrar”, afirmó, resaltando la relevancia de los incentivos tributarios y la próxima reforma del Estadio El Campín. Jesurún recordó que la FCF organiza hasta diecisiete selecciones y que los beneficios de albergar partidos en la capital son “inconmensurables” para la economía y la visibilidad de la ciudad.

Por su parte, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, coincidió en que el regreso de la selección a Bogotá no solo es un deseo de la afición sino una oportunidad para convertir la capital en un destino permanente para grandes eventos futbolísticos. “Múltiples ciudades del país buscan ser sede de la selección debido al impacto económico que genera, por lo que esta medida debe ser permanente”, puntualizó Zuluaga.

El regreso de la Selección Colombia a Bogotá se perfila como motor clave para el turismo, la hotelería y el comercio local - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El proyecto también cuenta con el respaldo de actores del sector privado, como David Charry, Corporate Relations Public de Sencia, que destacó el esfuerzo conjunto para traer de vuelta a la Selección y fomentar el desarrollo de la economía local.

Detalles del Proyecto de Acuerdo

El acuerdo plantea los siguientes puntos clave:

Objeto : adopción de incentivos tributarios para estimular competiciones deportivas de fútbol profesional organizadas por la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

: adopción de incentivos tributarios para estimular competiciones deportivas de fútbol profesional organizadas por la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Exención de impuestos: las actividades comerciales y contratos suscritos por la FCF para eventos en los estadios del Distrito Capital estarán exentas del impuesto de Industria y Comercio y de estampillas distritales.

las actividades comerciales y contratos suscritos por la FCF para eventos en los estadios del Distrito Capital estarán exentas del impuesto de Industria y Comercio y de estampillas distritales. Vigencia: las exenciones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2036.

las exenciones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2036. Certificación: el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) será la entidad responsable de certificar ante la Secretaría de Hacienda los eventos que cumplan los requisitos para acceder a los beneficios.

El Proyecto de Acuerdo presentado en el Concejo busca consolidar a Bogotá como sede permanente de grandes eventos deportivos - crédito Secretaría de Gobierno

Impacto y proyección internacional

La aprobación del proyecto representa un paso trascendental en la aspiración de Bogotá de convertirse en la casa permanente de la selección Colombia y sede de grandes finales y torneos internacionales. Según el secretario Quintero, esto “es de esos temas que nos unen como ciudad y como país”, y prepara a Bogotá para recibir eventos de envergadura global, como la despedida de la selección antes del Mundial de Fútbol y la posible organización de nuevas competiciones internacionales.

Con la exención tributaria, la ciudad recupera ventajas competitivas frente a otras capitales, afianza su liderazgo deportivo y consolida su apuesta por el turismo y la economía naranja. El proyecto de acuerdo, a la espera de aprobación definitiva en el Concejo, sellará la voluntad política de que Bogotá se convierta, pronto y de forma permanente, en la casa de la selección Colombia.