Colombia

Autoridades de Bogotá activan operativo de rescate para buscar a siete personas desaparecidas en la zona boscosa de Monserrate

Las acciones involucran herramientas tecnológicas y personal capacitado, en una labor coordinada para ubicar al grupo reportado como perdido en las inmediaciones del reconocido cerro de la capital

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Cerro de Monserrate-Bogotá-Colombia
El Equipo Técnico Especializado de Aeronaves No Tripuladas Sart participa activamente en el operativo de rescate en Bogotá - crédito Idrd

Con corte a las 8.20 p. m., del domingo 12 de abril, las estaciones de bomberos Chapinero y Centro Histórico, junto con el Equipo Técnico Especializado de Aeronaves No Tripuladas Sart, adelantan labores de búsqueda para localizar a siete personas reportadas como extraviadas en las inmediaciones del cerro Monserrate.

Entre los desaparecidos se encuentran cuatro menores y dos adultos; se desconoce por el momento la edad de la séptima persona. La última vez que se tuvo comunicación con el grupo fue a las 11 de la mañana.

De acuerdo con Bomberos Bogotá, las autoridades desplegaron drones y equipos especializados en la zona, con el objetivo de rastrear a los desaparecidos en el área boscosa y de difícil acceso. El operativo de búsqueda se mantiene activo, mientras familiares y organismos de emergencia permanecen atentos a novedades sobre el paradero del grupo.

En desarrollo...

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