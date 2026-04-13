Almacenes y supermercados pierden más de $100.000 millones diarios por el paro contra el aumento del impuesto predial que hizo el Gobierno

El impuesto predial se paga cada año. Corresponde a los propiarios de viviendas u otros predios - crédito Colprensa

El alza en el impuesto predial, originada por la actualización catastral dispuesta por el Gobierno nacional, ha generado bloqueos y protestas que ocasionan pérdidas económicas significativas y afectan especialmente a comerciantes, transportadores y agricultores. La cancelación de vuelos, el atasco de mercancías y el impacto directo a miles de personas reflejan el profundo rechazo de diversos sectores frente a esta nueva carga tributaria.

Al respecto, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, advirtió que “los bloqueos no son una simple incomodidad: atentan contra los derechos de otros ciudadanos que necesitan trabajar, estudiar o, incluso, atender situaciones que afectan su salud”. Ante esto, el sector empresarial solicitó la intervención inmediata del Gobierno nacional y expone ejemplos alarmantes del impacto fiscal en municipios rurales.

Interrupción del desarrollo económico

La cadena de manifestaciones y bloqueos interrumpe el desarrollo económico, principalmente en Santander, donde, según Fenalco Santander, las pérdidas diarias alcanzan los $120.000 millones.

Alejandro Almeyda, director Fenalco Santander, hizo un llamado al Gobierno nacional, a las autoridades y a los manifestantes para que levanten el paro que ha afectado de manera contundente al departamento de Santander - crédito Fenalco

El corte de rutas obligó a suspender decenas de vuelos y dejó a 7.500 pasajeros sin poder movilizarse. El director de Fenalco Santander, Alejandro Almeyda, denunció que “sectores como la construcción, la salud, el turismo se han visto claramente afectados, indiscutiblemente el comercio”.

Sectores afectados y repercusiones económicas

La protesta y los bloqueos han causado una caída significativa en las ventas y el incremento de los costos logísticos, según Fenalco. Comerciantes, agricultores y transportadores ven afectada su economía diaria, además de soportar el impacto del repunte inflacionario.

El gremio empresarial advirtió que la suspensión del tránsito en carreteras principales pone en riesgo la estabilidad de empresas y hogares. El aumento predial se suma a la inseguridad en las vías y al retroceso general de la economía en el año.

Así las cosas, de acuerdo con Alejandro Almeyda, las dificultades abarcan alzas en los fletes, menores ventas y retrasos en la entrega de productos y servicios. Esta situación socava la confianza de los empresarios y golpea, sobre todo, a los trabajadores con menores ingresos.

Los bloqueos en las vías empezaron el 9 de abril - crédito Siete TV/Facebook

Cómo impacta el aumento predial en la vida rural

El incremento del impuesto predial afecta de manera directa a los propietarios rurales. La alcaldesa de Herveo (Tolima), Gina Silva, expuso un ejemplo del impacto.

Silva detalló: “Les voy a explicar sobre el predio El Turpial, propietario: don Reino Larias, una finca con diez hectáreas. El avalúo para el año 2025 estaba en $22.875.000. Nosotros, como administración, a la hora de liquidarle su impuesto predial, hacemos la siguiente operación: $22.875.000, que es su avalúo, por 16 dividido en 1.000. Su base de predial son $366.000, más el 5% de la sobretasa bomberil, más el 15% de la sobretasa Cortolima. Eso nos da un total de $439.200”.

Para 2026, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) fijó el avalúo en $82.290.000. La alcaldesa explicó: “Tomamos la base de su predial, $366.000 del año 2025, más el 50% por ser menos de 50 hectáreas. Eso nos da $549.000, más las sobretasas, nos da $658.800”. Para 2027, Silva advirtió que “todavía no tenemos una directriz de cómo se van a liquidar sus impuestos”.

Gina Silva, alcaldesa de Herveo (Tolima), dijo que, en realidad, fue el Gobierno de Gustavo Petro el que subió el impuesto predial - crédito Alcaldía de Herveo

De aplicarse la misma metodología, el monto ascendería a $988.200. Si se toma el nuevo avalúo como base, el pago podría llegar a $1.579.968″.

Remarcó que es necesario tener presente que la Administración municipal no tiene nada que ver con esta decisión, sino que es una orden del Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro. “Como alcaldesa municipal con raíces campesinas, estoy en contra. Soy consciente de que los avalúos se tienen que actualizar, pero no de esta manera tan agresiva”, reiteró al advertir sobre la falta de reglas claras para los próximos años y el riesgo que supone para la estabilidad de los productores rurales.

Llamados al Gobierno y panorama incierto

Los líderes gremiales y autoridades locales reclaman una respuesta urgente del Ejecutivo. El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, afirmó que “nadie puede poner sus derechos por encima de los de los demás”. Asimismo, el director de Fenalco Santander, Alejandro Almeyda, solicitó a los manifestantes “cordura y el paso humanitario para que podamos avanzar en unos meses muy importantes del año”. Ambos insisten en la necesidad de soluciones negociadas y evitar la afectación de terceros.