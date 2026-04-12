María Fernanda Cabal arremetió contra Gustavo Petro por la gestión de su Gobierno: “Ha puesto en jaque la vida de los colombianos”

La congresista criticó la gestón del Gobierno nacional desde su llegada a la Casa de Nariño - crédito Presidencia - @MariaFdaCabal/X

La senadora María Fernanda Cabal volvió a encender el debate político en Colombia tras difundir en sus redes sociales el fragmento de una entrevista en la que cuestiona con dureza a la administración de Gustavo Petro.

De acuerdo con la congresista, una de las principales faltas que tiene el jefe de Estado tiene que ver con su poca o quizá nula falta de comunicación, poniendo una barrera a la hora de informar los objetivos que tiene en su plan de gobierno.

“La falta de capacidad de comunicar ha sido una barrera para entender que Gustavo Petro es el ser, a mi juicio, que más ha puesto en jaque la vida y la libertad de los colombianos”, afirmó la congresista, señalando que, en su percepción, el actual gobierno representa un riesgo notable para la ciudadanía.

La congresista criticó el hecho de que llegaron al gobierno arremetiendo contra todo lo que se hizo en el pasado - crédito @mariafernandacabal/Instagram

Durante su intervención, Cabal centró su discurso en las cifras de violencia: “Llevamos un número de masacres como nunca se había visto antes, pero las voces de todas las ONGs que defienden derechos humanos silenciadas completamente”, afirmó.

Asimismo, relacionó el aumento de estos crímenes con lo que considera un ambiente de impunidad y falta de denuncia social.

En otro segmento, la parlamentaria acusó a la administración desde la Casa de Nariño de uno de los principales promotores de corrupción: “Gustavo Petro ha tenido el Gobierno más corrupto de la historia, pero parece que tuviera un teflón y le resbalara”, sostuvo. Por otro lado, reiteró que el mandatario evita asumir responsabilidades ante la opinión pública.

Por último, la congresista se refirió a la gestión de los recursos públicos y sus efectos sobre las poblaciones vulnerables. Para María Fernanda Cabal, “se robaron todo, todo, la plata de los pobres, de las becas de los muchachos más humildes. Todo se lo robaron porque llegaron al poder como hienas a depredar”.

La senadora María Fernanda Cabal criticó la gestión del gobierno de Gustavo Petro en la Casa de Nariño - crédito @MariaFdaCabal/X

Esto provocó una ola de comentarios entre sus seguidores, que respaldaron sus declaraciones con mensajes como: “Así es senadora, todos callados, en impunidad absoluta”; “él no vino a gobernar, sabemos todos que su propósito es otro”; “usted es una excelente congresista, esperamos verla desde otras aristas”, entre otros.

Las críticas de María Fernanda Cabal

Las recientes declaraciones de María Fernanda Cabal sobre el proceso judicial contra cuatro militares del Ejército Nacional por la muerte de un campesino en Bolívar han reavivado el debate en Colombia sobre el actuar de la Fiscalía General de la Nación y el fuero militar.

El caso, ocurrido en abril de 2017 en zona rural de Arenal, involucra a un teniente y tres soldados pertenecientes a un grupo élite del Batallón de Acción Directa N.º 1. Según la investigación, los uniformados buscaban capturar a un cabecilla financiero del ELN apodado “Cusi”, pero terminaron disparando a dos hombres que huían, lo que resultó en la muerte de un civil ajeno al conflicto armado.

La Fiscalía sostiene que los militares hicieron un uso desproporcionado de la fuerza y no siguieron los protocolos para identificar a los civiles en zonas de conflicto. La fiscal del caso afirmó que los acusados actuaron de manera consciente al dirigir sus armas hacia quienes creían que era el objetivo militar, pero la víctima resultó ser un ciudadano sin vínculo con el ELN.

La congresista criticó el tiempo transcurrido para formular la acusación y cuestionó el papel de la Corte Constitucional en relación con el fuero militar - crédito @MariaFdaCabal/X

La acción judicial se formalizó nueve años después de los hechos, lo que llevó a la senadora Cabal a pronunciarse en redes sociales, donde acusó a la Fiscalía de actuar en contra de la fuerza pública y de descontextualizar los hechos. Cabal también criticó el papel de la Corte Constitucional en el manejo del fuero militar y cuestionó la rapidez con la que se acusan a soldados frente a la demora o la indulgencia con criminales.

En la audiencia, la fiscalía imputó a los uniformados el delito de homicidio en persona protegida, figura que se aplica cuando las víctimas son civiles en contextos de conflicto armado. El verdadero objetivo de la operación, alias “Cusi”, fue capturado horas después en otro lugar.