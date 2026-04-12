Colombia

La Policía capturó a alias Pistolitas, el presunto jefe de sicarios de la banda Los Costeños: se escondía en Puerto Colombia, Atlántico

Las evidencias incautadas permitirán a los investigadores reconstruir comunicaciones internas y rastrear vínculos para esclarecer hechos recientes

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Alias Pistolitas ejercía como jefe de sicarios de Los Costeños, coordinando extorsión, homicidios y control territorial en la región - crédito Interpol
Alias Pistolitas ejercía como jefe de sicarios de Los Costeños, coordinando extorsión, homicidios y control territorial en la región - crédito Interpol

La captura de alias Pistolitas como presunto jefe de sicarios de la estructura criminal ‘Los Costeños’ en Puerto Colombia fue presentada como un golpe estratégico a las redes responsables de extorsión y homicidios en Barranquilla y el Atlántico.

Las autoridades consideran este operativo parte de una estrategia diseñada para debilitar el control de los grupos criminales sobre la región, donde la violencia y la intimidación afectan a comerciantes y residentes.

Michael Andrés Arrieta, conocido como alias Pistolitas, es señalado como uno de los principales coordinadores de sicarios de la banda Los Costeños y su detención representa un avance en la respuesta institucional ante el crimen organizado en el área metropolitana de Barranquilla.

La operación policial que terminó con la aprehensión de Arrieta se desarrolló en el municipio de Puerto Colombia mediante un registro y allanamiento en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

La captura de alias Pistolitas debilita la estructura criminal de Los Costeños en Barranquilla y el Atlántico, según las autoridades - crédito Interpol
La captura de alias Pistolitas debilita la estructura criminal de Los Costeños en Barranquilla y el Atlántico, según las autoridades - crédito Interpol

En una ofensiva nacional contra el crimen organizado del departamento del Atlántico, pero también su ciudad capital, Barranquilla, la Policía Nacional en las últimas horas logró capturar a Michael Andrés Arrieta, un conocido delincuente, cabecilla de sicarios”, indicó el director de Investigación Criminal e Interpol, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

El capturado es considerado por las autoridades un referente dentro de Los Costeños. Las investigaciones indican que alias Pistolitas coordinaba grupos de sicarios responsables de actos violentos, además de diseñar esquemas de extorsión y el cobro de rentas ilegales.

Su papel incluía la presunta planificación de homicidios selectivos y la supervisión de acciones orientadas a afianzar el control territorial del grupo en diferentes sectores metropolitanos.

Trayectoria de alias Pistolitas y su papel en Los Costeños

Las indagaciones policiales detallan que la influencia de Arrieta se extendía a la administración de préstamos informales conocidos como “gota a gota”, un mecanismo de financiamiento que suele estar acompañado de estrategias de intimidación. Comerciantes y habitantes habrían enfrentado presiones asociadas a estos cobros, consideradas fuente clave para alimentar las finanzas ilegales de la organización.

Las micro y pequeñas empresas en Colombia recurren a prestamistas informales para financiar hasta el 26,3% de su flujo de caja diario - crédito Colprensa
Las investigaciones vinculan a alias Pistolitas con la administración de préstamos ‘gota a gota’, principal fuente de financiamiento ilegal - crédito Colprensa

De acuerdo con el perfil construido por la investigación, alias Pistolitas se consolidaba como uno de los coordinadores de las acciones sicariales y la articulación logística de la red de extorsión y violencia.

El papel asignado a Arrieta dentro de la estructura criminal explicaría la importancia otorgada a su captura: su rango implicaba no solo la ejecución de delitos, sino la gestión directa de nuevas operaciones en la región.

Operativo, incautación y líneas de investigación

Durante el procedimiento policial, las autoridades decomisaron material fundamental para la investigación. Fueron incautadas dos armas de fuego tipo pistola, cuatro proveedores y munición calibre 9 milímetros, junto a dos teléfonos celulares que serán objeto de análisis forenses.

El examen de estos dispositivos tiene como finalidad reconstruir las redes de comunicación internas y rastrear posibles vínculos con otros miembros de la organización.

Las autoridades mantienen la ofensiva contra el crimen organizado pese al reto que implica la reorganización de los grupos ilegales en la región - crédito Laud
Las autoridades mantienen la ofensiva contra el crimen organizado pese al reto que implica la reorganización de los grupos ilegales en la región - crédito Laud

Los elementos confiscados serán empleados para esclarecer hechos recientes y profundizar en la dinámica interna de Los Costeños a partir de la información contenida en los teléfonos celulares.

Tras ser puesto a disposición de las autoridades judiciales, alias Pistolitas fue recluido en un centro carcelario, donde enfrenta cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Las indagaciones abiertas no excluyen la posibilidad de sumar nuevas imputaciones conforme avance el proceso y se reúnan pruebas adicionales sobre otras actividades ilícitas asociadas a su figura.

Para las autoridades, la detención de Arrieta constituye un avance en la lucha contra el crimen organizado en la región. El principal reto persiste debido a la capacidad de los grupos ilegales para reorganizar sus estructuras, lo que exige mantener la ofensiva institucional.

Este resultado se suma a otros operativos recientes enfocados en frenar la expansión de la violencia, sentando precedentes en la gestión de la seguridad y generando expectativas por parte de la ciudadanía respecto a la recuperación de la tranquilidad en el Atlántico.

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