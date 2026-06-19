Colombia

Quedó grabada mujer que propinó fuerte cachetada a su pareja en pleno partido Colombia-Uzbekistán: “Violencia de género”

La presunta agresora le estaría haciendo un reclamo al hombre con hojas de chats impresos, en medio de un ataque de celos

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El hombre se encontraba sentado viendo la transmisión del partido Colombia-Usbekistán, en la noche del 17 de junio de 2026 - crédito @ColombiaOscura/X

Aunque continúa la celebración por la victoria tres a uno de Colombia tras su primer juego en la Copa Mundial del Fútbol 2026 contra la Selección de Uzbekistán, una escena inusual que ocurrió en un establecimiento en el que se estaba proyectando el juego se robó la atención de las redes sociales.

Mientras millones de aficionados colombianos y extranjeros tenían sus ojos puestos en la pantalla para ver jugar a la Selección Colombia, una mujer enfurecida interrumpió el partido a su pareja sentimental con una contundente cachetada.

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El golpe de la mujer fue presenciado por otros hombres que estaban atendiendo a la transmisión del partido - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/X
El golpe de la mujer fue presenciado por otros hombres que estaban atendiendo a la transmisión del partido - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/X

El hecho quedó registrado en video por otro asistente a la transmisión del partido que, además de ver la pantalla, tuvo que presenciar toda la confrontación sentimental. La mujer, con hojas impresas en la mano —que tendrían capturas de pantalla de conversaciones— estaba reprendiendo con ira al hombre que, ante los reclamos, permaneció quieto hasta que la mujer le propinó el golpe en seco.

La situación, luego de ser publicada y difundida en redes, desató todo tipo de comentarios entre los usuarios que, además, puntualizaron que este tipo de actos despiertan risas y mensajes de humor, pero, en realidad, toca las fibras de un tema muy delicado: la violencia de género.

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Incluso, algunas usuarias defendieron al hombre y aseguraron que si ese golpe hubiera venido de mano del hombre, el escándalo habría sido de otras dimensiones.

Si eso lo hiciera un tipo, sea el motivo que sea, estarían exigiendo fusilamiento por así llamarlo, pero es una mujer, no pasa nada, no sucede nada, es risa, burla. Lo que cabe ahí perfectamente es un proceso penal por lesiones personales. Hay hombres idiotas que no se valoran (sic)”, escribió una usuaria.

En redes sociales no se hicieron esperar comentarios que cuestionaron el golpe de la mujer - crédito @ColombiaOscura/X
En redes sociales no se hicieron esperar comentarios que cuestionaron el golpe de la mujer - crédito @ColombiaOscura/X

También se leyó: “@FiscaliaCol y estos actos de violencia de género van a quedar en la impunidad? O solo porque es hombre a nadie le importa”; “Madre mía si esto sucediera al contrario, pobre hombre este tweet tuviera más de 100 mil comentarios hablando y pidiendo cárcel al man. La igualdad de género de la que tanto hablan algunos las mujeres se la pasan por la chucha por tener derecho al maltrato (sic)”.

Episodios de violencia entre colombianos en contexto de partido Colombia-Uzbekistán

La celebración por la victoria de la Selección Colombia frente a Uzbekistán se vio opacada por algunos episodios de violencia por parte de ciudadanos colombianos.

En redes se volvió viral el video, que fue registrado en la Ciudad de México - crédito MilenioDiario/Facebook

Antes del inicio del partido, un grupo de aficionados colombianos protagonizó un enfrentamiento frente a la Alameda Central, en Ciudad de México. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran empujones y discusiones entre seguidores, aunque no se registraron reportes oficiales de heridos o detenidos.

Tras el encuentro deportivo, otro incidente de violencia se hizo viral. Un video mostró una riña dentro de un bar, presuntamente motivada por una discusión política.

En la grabación se observan golpes, empujones y el lanzamiento de objetos entre varios asistentes, mientras otros intentan separar a los involucrados. Según la versión difundida en redes sociales, el altercado habría involucrado a simpatizantes de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, aunque no existe confirmación oficial sobre las causas.

La grabación difundida en redes exhibe empujones y golpes entre varios asistentes dentro del local, mientras otras personas intentan separarlos - crédito Colombia Oscura/X

Previo a la celebración futbolística en el municipio de Chía, Cundinamarca, se reportó otro caso de violencia relacionada con proselitismo político, en el que simpatizantes del candidato De la Espriella, que vestían la camiseta del equipo nacional, sufrieron un ataque con armas blancas durante una jornada proselitista.

Desde la campaña del candidato se denunció públicamente que tres personas, armadas con cuchillos y una cadena de metal, agredieron a seguidores y dejaron a una mujer mayor gravemente herida. Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña, solicitó la judicialización de los implicados, quienes fueron capturados tras el ataque.

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