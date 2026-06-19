Mujer fue apuñalada a muerte por su pareja y su hijo de cuatro años presenció el ataque

La mujer de 31 años fue herida en su casa de Barranquilla y uno de sus niños habría visto la agresión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una mujer, identificada como Eliana Raquel Medrano Soto, de 31 años, murió el miércoles 17 de junio de 2026 tras ser atacada con un arma cortopunzante dentro de su vivienda en el suroccidente de Barranquilla, en un caso que las autoridades investigan como feminicidio y por el que su pareja, Deivin Aníbal Mercado Mendoza, quedó capturado.

La víctima era madre de cuatro hijos: un niño de diez años, otro de cuatro y unas gemelas que tenían un año y un mes, según versiones de allegados a la familia. Incluso, Néstor Julio Medrano Arrieta, padre de la mujer, dijo al diario local Zona Cero que uno de los menores presenció el ataque.

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Según el reporte, el hecho ocurrió sobre las 4:00 p. m. en una vivienda ubicada en la calle 85B con carrera 14A, en el barrio Ciudad Modesto, situado al suroccidente de Barranquilla (Atlántico). Familiares que estaban en el lugar escucharon una discusión, seguida por gritos de auxilio, por lo que decidieron entrar a la habitación.

Al ingresar, encontraron a la víctima mientras era atacada. De inmediato, sus seres queridos la trasladaron de urgencia al Camino La Manga, aunque la gravedad de las lesiones en el tórax fueron determinantes.

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Los familiares reportaron la situación a las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía capturó en flagrancia a la pareja de la víctima

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, el presunto agresor fue identificado como Deivin Aníbal Mercado Mendoza, de 39 años, compañero sentimental de la víctima. El hombre habría llegado a la vivienda pocas horas antes de cometer el ataque, después de finalizar su jornada de trabajo y en medio de la discusión con su pareja utilizó un arma para lesionarla sin importar la presencia de sus demás familiares y de uno de sus hijos.

Así lo confirmó el padre de la víctima en diálogo con Zona Cero, portal en el que aseguró lo siguiente: “El niño de cuatro años presenció el brutal ataque que recibió su mamá. Quiero que la muerte de mi hija no quede impune y se haga justicia contra el asesino”.

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Tras la alerta de los familiares, patrullas de la Policía acudieron al inmueble y lo dejaron bajo custodia policial. Las autoridades informaron que la captura se produjo en flagrancia y que el detenido fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Barranquilla.

El caso será llevado ante un juez de la República en las próximas horas para que defina la situación judicial del señalado agresor. Las autoridades confirmaron que la investigación avanza por el delito de feminicidio.

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El hombre de 39 años quedó bajo custodia tras la alerta de familiares que oyeron una discusión y entraron al cuarto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades buscan establecer si había antecedentes de violencia

Por ahora, no se conocen mayores detalles de las condiciones de la relación entre Medrano Soto y Mercado Mendoza, aunque allegados a la familia afirmaron a los medios locales que la pareja atravesaba dificultades desde hacía varias semanas, presuntamente relacionadas con la custodia de sus hijos.

Las autoridades continúan con las labores para establecer con precisión las circunstancias del crimen y determinar si existían antecedentes de violencia en la relación. También intentan reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido dentro de la vivienda.

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El país entero pide respeto por la vida de las mujeres - crédito Colprensa

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección judicial del cuerpo y recogieron elementos materiales probatorios en el lugar.

El caso, que en un primer momento fue abordado de manera preliminar como una posible agresión intrafamiliar, quedó después confirmado como feminicidio dentro del proceso penal, aunque se está esperando el avance de las audiencias para conocer la condena en contra del responsable, mientras que la comunidad pide apoyo psicológico para los familiares de la víctima mortal.

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