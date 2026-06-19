Miguel Polo Polo recibió una mención honorífica en el Congreso y agradeció con dardos al Gobierno Petro: “Pura habladuría, puro humo”

Durante la ceremonia en el Capitolio Nacional, Miguel Polo Polo aprovechó su intervención para lanzar críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro - crédito @MiguelPoloP/X

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo anunció que recibió la mención honorífica Juan José Nieto, un reconocimiento que otorga el Congreso de la República; durante la ceremonia de entrega, que se llevó a cabo en un salón del Capitolio Nacional, el congresista pronunció un discurso en el que cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro y acusó al Gobierno nacional de tener actitudes racistas frente a las comunidades afrodescendientes.

Esta condecoración lleva el nombre de Juan José Nieto Gil, un militar y escritor que pasó a la historia por ser el primer y único presidente afrodescendiente de Colombia. Aunque no logró reelegirse en las elecciones de 2026, Miguel Polo Polo mantiene su representación en la curul afro y ahora es homenajeado en el Congreso.

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“Gracias al Congreso de la República y a la Comisión Legal Afrocolombiana por otorgarme la Mención Honorífica Juan José Nieto, primer presidente negro de Colombia. Recibo este reconocimiento con gratitud y con el compromiso de seguir trabajando por la defensa de la libertad, la igualdad ante la ley y el bienestar de todos los colombianos”, escribió el congresista en su cuenta en la red social X.

Miguel Polo Polo cuestionó que, a su juicio, las promesas de inclusión del Ejecutivo no se reflejan en acciones concretas para las comunidades negras - crédito @MiguelPoloP/X

En el video de la ceremonia compartido por el congresista, el mensaje principal se centró en la necesidad de romper con las ideas tradicionales sobre el comportamiento político de las minorías étnicas. El legislador defendió la individualidad y aseguró que existe una presión para orientar el pensamiento de la población negra hacia una sola postura ideológica.

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“En derrumbar ese paradigma donde nos hacían creer que nosotros, las personas negras, somos personas que tenemos un cerebro colectivo. Las personas negras somos seres individuales, somos personas libres. La esclavitud se abolió hace más de 170 años y gracias a eso nosotros hoy podemos dedicarnos a lo que queremos, pensar como queremos y actuar como queremos, y en especial, votar como queremos”, señaló el representante a la Cámara.

En ese mismo sentido, Polo Polo argumentó que actualmente se intenta implementar lo que denominó una presión psicológica sobre las comunidades: “La esclavitud se acabó hace 170 años, pero hoy un sector político nos ha querido imponer una nueva esclavitud, que es la esclavitud psicológica. La esclavitud en donde nos hacen creer que por ser negros tenemos que pensar de equis manera. Y no, señor”.

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Miguel Polo Polo aseguró que existen contradicciones entre los discursos de inclusión del Gobierno - crédito @MiguelPoloP/X

“Muestra de eso es esta comisión, una comisión diversa, una comisión en donde hay negros que piensan de manera distinta, negros que piensan con una ideología afín al progresismo y negros como yo, que creemos en la libertad”, agregó Polo Polo a su declaración.

Reclamos del Gobierno nacional de Gustavo Petro

El congresista utilizó su intervención para criticar los resultados del Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el actual Gobierno de Petro, que está a menos de dos meses de concluir. Según Polo Polo, a pesar de las promesas de inclusión de la administración actual, el documento final no incluyó la gran mayoría de las propuestas construidas de manera conjunta por los miembros de la Comisión Afro.

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“El Gobierno de Petro habló mucho de la dignidad afro, de los pueblos negros, de que ser negro era bonito, del antirracismo. Pero cuando nos íbamos a lo profundo de este Plan Nacional de Desarrollo, en la Comisión pudimos observar que no atacaba los problemas importantes de la comunidad negra. Problemas como el acceso a agua potable y saneamiento básico, el acceso a educación, el acceso a salud, el acceso al emprendimiento y al mercado laboral. Pura habladuría, puro humo y nada concreto”, dijo el legislador.

En el video que compartió Miguel Polo Polo de su intervención, se escucha cuando señaló: “Afros de izquierda, de centro, de derecha en la Comisión unidos buscando resolver los problemas del pueblo negro. ¿Y saben lo que hizo este Gobierno? Recibió las 150 y, de las 150, nada más incorporó 13, 13 proposiciones en su Plan de Desarrollo. ¿Ustedes creen que eso es inclusión?“.

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Polo Polo habló de una supuesta “esclavitud psicológica” que parte desde el Gobierno nacional de Gustavo Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

Miguel Polo Polo lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro, al que acusó de emitir mensajes que, según él, contradicen los discursos de inclusión del Gobierno, sobre todo cuando él se opuso al nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad: “A mí ningún negro me va a venir a decir que no puedo contratar un actor porno”.

“Un presidente que hace unas semanas sacó un trino haciendo apología de una de las doctrinas más racistas que asesinó a seis millones de judíos, en donde puso el trino diciendo: ‘Heil, Hitler’”, afirmó Polo Polo, al referirse al mensaje que calificó como “vergonzoso”.

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