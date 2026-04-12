Iván Cepeda rechazó ataques a sede de campaña de Paloma Valencia en Bucaramanga: “Llamo al respeto”

Iván Cepeda se desligó públicamente de los ataques y exigió respeto y garantías para todos los candidatos en la contienda electoral - crédito Colprensa

Luego de que la sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia en la ciudad de Bucaramanga, Santander, fuera vandalizada durante el fin de semana, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se refirió a los ataques.

A través de su cuenta de X, el también senador se desligó de cualquier responsabilidad sobre los actos violentos, pese a que la fachada de la sede fue vandalizada con grafitis que lo mencionan.

Según indicó Cepeda, todos los candidatos presidenciales merecen el respeto y las garantías para desarrollar su campaña en todo el territorio nacional, además de hacer un llamado a la ciudadanía para expresar sus posiciones políticas con extremo cuidado, siempre garantizando la seguridad para los aspirantes.

“Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios.Llamo al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia política. Rechazo las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos que participan en el proceso electoral por la Presidencia de la República (sic)”, escribió el candidato presidencial.

Una declaración publicada a través de redes sociales por el candidato del Pacto Histórico deslinda cualquier vínculo con los hechos ocurridos y recuerda la importancia de preservar garantías para todos los aspirantes - crédito X

La respuesta del senador se da luego de que la fachada de una sede política en Bucaramanga sufriera daños tras la acción de un grupo que dejó consignas ofensivas y alusiones políticas.

El inmueble, vinculado al Centro Democrático y habilitado como punto de apoyo para la campaña presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, exhibió grafitis con frases como “Cepeda tu presi, ratas y 6.402...”.

Denuncias y reacciones de los dirigentes afectados

El hecho fue denunciado públicamente por Óscar Villamizar, senador electo, y Jonathan Pineda, representante a la Cámara, quienes señalaron que la sede, ubicada en el barrio Antonio Santos, fue blanco de lo que calificaron como un ataque a la participación democrática.

Villamizar expresó que los hechos evidencian “la degradación a la que han querido llevar al país”, al tiempo que enfatizó la necesidad de “salvar a Colombia del odio, del vandalismo y de quienes justifican la violencia”.

Los grafitis en la sede del Centro Democrático incluyeron frases como “Cepeda tu presi, ratas y 6.402...”, generando tensión política - crédito X

Por su lado, Pineda sostuvo que el objetivo de los atacantes no era solo dañar una sede, sino infundir temor entre los simpatizantes y militantes. “Cuando atacan la democracia, nos encontramos más firmes”, sostuvo. Ambos dirigentes coincidieron en rechazar el acto e insistieron en que no dejarán de hacer campaña en espacios públicos.

Tras el ataque, los representantes políticos exigieron a las autoridades locales y nacionales la apertura de una investigación que conduzca a la identificación y judicialización de los responsables. Calificaron lo ocurrido como un acto de intimidación directa contra sus actividades proselitistas y su derecho a la participación política.

Según la denuncia, el grupo responsable habría irrumpido en la sede, dejando mensajes que, además de insultar a los candidatos, hacían referencia a episodios polémicos y figuras de la vida política nacional.

Los hechos ocurrieron mientras Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo cumplían agenda en la ciudad de Bucaramanga. La sede vandalizada funcionaba como centro de actividades para la campaña presidencial y vicepresidencial del partido.

Mientras Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo cumplían agenda en Bucaramanga, la sede fue intervenida y reportada como centro de actividades de campaña - crédito Paloma Valencia/X

“Aquí estamos de pie y de frente trabajando para salvar a Colombia, para salvarla de ustedes, bandidos; porque no nos vamos a dejar atemorizar”, señaló el político.

Entretanto, la candidata presidencial también enfrenta momentos de incertidumbre luego de que apareciera una imagen que fue tomada por el Centro Democrático como una clara amenaza contra su integridad.

Según difundió el partido en sus redes sociales, apareció la fotografía de una corona fúnebre con el nombre de la también senadora, además de su fotografía, lo que causó gran preocupación entre la colectividad.

“Rechazamos cualquier tipo de amenaza o publicación que solo busca sembrar odio contra la oposición. Esta imagen es una infamia: usar la muerte como herramienta política demuestra el nivel de degradación al que han llevado el debate público”, señaló el partido.