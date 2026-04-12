Colombia

Federico Gutiérrez convoca este lunes reunión con clínicas y hospitales por crisis de salud: “El sistema está tocando fondo”

El alcalde de Medellín señaló a la Nueva EPS como uno de los factores que agravan la situación actual. También afirmó que el panorama estaría afectando la atención a los usuarios en el país

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Fuerte señalamiento de Federico Gutiérrez: “Petro, usted debe responder por las muertes ocasionadas por la crisis de salud” - crédito Colprensa
Cruce de declaraciones entre el alcalde de Medellín y el Gobierno nacional en medio de la crisis del sistema. - crédito Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la convocatoria de una reunión de urgencia con directivos de clínicas y hospitales públicos y privados para analizar la crítica situación del sistema de salud en la capital antioqueña y el país.

El mandatario local advirtió que el sistema estaría atravesando un momento crítico, al señalar que “el sistema está tocando fondo” y que la red hospitalaria enfrenta graves dificultades operativas.

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Según lo expresado por Gutiérrez a través de sus redes sociales, la situación estaría afectando directamente la atención de los pacientes, especialmente en urgencias y servicios especializados.

En uno de sus pronunciamientos más recientes, el alcalde aseguró: “El gobierno Petro destruyó el sistema de salud. Estamos tocando fondo. La crisis se agrava por la situación de la Nueva EPS”, escribió en su cuenta oficial.

Además, anunció que el próximo lunes sostendrá una reunión urgente con los directores de clínicas y hospitales para evaluar el panorama actual y buscar soluciones inmediatas.

En ese mismo mensaje, Gutiérrez hizo un llamado al próximo Gobierno nacional para que “tome medidas urgentes frente a una situación que está afectando la vida de los ciudadanos”, según sus palabras.

El alcalde alertó sobre el estado del sistema y la situación de la Nueva EPS. - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde alertó sobre el estado del sistema y la situación de la Nueva EPS. - crédito @FicoGutierrez/X

Denuncias sobre colapso hospitalario y falta de pagos

El mandatario distrital ya había advertido días antes sobre el deterioro del sistema de salud. En un pronunciamiento del pasado 10 de abril, afirmó que los servicios de urgencias estarían operando entre el 150% y el 250% de su capacidad, lo que evidenciaría un colapso en la atención.

También señaló que algunos hospitales y centros especializados han tenido que cerrar servicios debido a la falta de recursos y pagos pendientes.

Entre los casos mencionados, destacó que instituciones como Alma Máter y Cardiovid, especializadas en atención cardiovascular, habrían suspendido algunos servicios por falta de pagos, lo que afectaría directamente a pacientes con enfermedades críticas.

Según el alcalde, esta situación estaría relacionada con el incumplimiento en los pagos por parte de entidades como la Nueva EPS, la ADRES y otras intervenidas por el Gobierno nacional.

Federico Gutiérrez criticó al presidente Gustavo Petro por la crisis sanitaria que afecta a Medellín y al país, reclamando respuestas frente al colapso hospitalario - crédito @FicoGutierrez / X
Federico Gutiérrez criticó al presidente Gustavo Petro por la crisis sanitaria que afecta a Medellín y al país, reclamando respuestas frente al colapso hospitalario - crédito @FicoGutierrez / X

Críticas directas al Gobierno nacional

Las declaraciones del alcalde han estado acompañadas de fuertes señalamientos hacia el Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, a quien responsabiliza por el deterioro del sistema de salud.

En uno de sus mensajes más recientes, Gutiérrez fue aún más contundente:

“Ayyy Petro. Sos un mentiroso patológico. Estás matando a la gente. Destruiste el sistema de salud”, afirmó el mandatario local en su cuenta de X.

Además, aseguró que las intervenciones a las EPS públicas y privadas han generado incertidumbre en la prestación del servicio, lo que habría impactado la calidad de la atención en ciudades como Medellín.

Acusaciones sobre intervenciones y crisis en EPS

Dentro de sus señalamientos, el alcalde también mencionó a Savia Salud, entidad que, según dijo, se encuentra intervenida desde 2023. Afirmó que, desde esa intervención, los indicadores de calidad habrían empeorado y las quejas de los usuarios habrían aumentado significativamente.

Asimismo, cuestionó la situación de la Nueva EPS, asegurando que miles de usuarios se estarían quedando sin atención médica debido a problemas administrativos y financieros.

Gutiérrez insistió en que la falta de pagos y la supuesta mala gestión estarían llevando al sistema a una situación insostenible.

El alcalde lanzó fuertes críticas al Gobierno por la intervención de EPS y la situación de entidades como Savia Salud y la Nueva EPS. - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde lanzó fuertes críticas al Gobierno por la intervención de EPS y la situación de entidades como Savia Salud y la Nueva EPS. - crédito @FicoGutierrez/X

Llamado a una intervención urgente del sistema

El alcalde de Medellín también hizo un llamado a una intervención inmediata y estructural del sistema de salud, asegurando que la situación actual podría derivar en una crisis humanitaria si no se toman decisiones urgentes.

En sus palabras, reiteró que “con la salud y la vida de la gente no se juega”, insistiendo en la necesidad de respuestas rápidas por parte del Gobierno nacional.

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