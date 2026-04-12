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Comunidad Andina lanza alerta y pide a Colombia y Ecuador frenar la tensión y volver al diálogo urgente

El organismo advierte que las recientes decisiones ya afectan el comercio, la integración regional y a miles de empresas que dependen de la relación entre ambos países

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La Comunidad Andina advierte que la actual tensión entre Colombia y Ecuador puede afectar la integración regional y millones de ciudadanos - crédito Matías Delacroix/AP
La Comunidad Andina advierte que la actual tensión entre Colombia y Ecuador puede afectar la integración regional y millones de ciudadanos - crédito Matías Delacroix/AP

En medio de un ambiente cargado de tensiones diplomáticas, un llamado a la prudencia llegó desde uno de los organismos clave de la región. La Comunidad Andina encendió las alertas y pidió a Colombia y Ecuador retomar el diálogo antes de que las diferencias escalen y terminen afectando no solo a los gobiernos, sino a millones de ciudadanos.

La advertencia no es menor. Detrás de las recientes decisiones adoptadas por ambos países hay un riesgo latente, el debilitamiento de un proceso de integración que tardó décadas en consolidarse. Así lo expresó el secretario general del organismo, Gonzalo Gutiérrez, que insistió en la necesidad de recomponer los canales de comunicación “a la mayor brevedad posible”.

El secretario general del organismo, Gonzalo Gutiérrez, exige retomar el diálogo entre ambos países para evitar consecuencias negativas - crédito Paolo Aguilar/EFE
El secretario general del organismo, Gonzalo Gutiérrez, exige retomar el diálogo entre ambos países para evitar consecuencias negativas - crédito Paolo Aguilar/EFE

Más allá del tono diplomático, el mensaje tiene un trasfondo claro, las medidas adoptadas por Bogotá y Quito ya están generando impactos reales. No se trata únicamente de diferencias políticas, sino de efectos directos sobre economías familiares, empresas y dinámicas comerciales que dependen de la estabilidad entre ambos países.

En su comunicación, Gutiérrez fue enfático al señalar que las decisiones recientes podrían dificultar una salida concertada al conflicto. Advirtió que, lejos de acercar posiciones, estas acciones podrían profundizar las diferencias y generar consecuencias negativas para toda la región andina.

El llamado también pone sobre la mesa un elemento que suele pasar desapercibido, la dimensión histórica del proceso de integración. Durante 57 años, los países miembros construyeron un entramado de cooperación que permitió avances en comercio, movilidad y desarrollo conjunto. Romper esa inercia no es un asunto menor. Las cifras ayudan a dimensionar lo que está en juego. El comercio intrarregional pasa de apenas 52,7 millones de dólares en sus inicios a más de 9.152 millones en la actualidad. Además, cerca del 82,9% de las exportaciones dentro del bloque corresponden a bienes manufacturados con valor agregado, lo que evidencia un salto cualitativo en la estructura productiva.

En el caso colombiano, el crecimiento es especialmente significativo. Las exportaciones hacia la región pasaron de 31 millones de dólares en 1969 a 3.197 millones en 2024, multiplicándose más de cien veces. Este dinamismo beneficia a miles de empresas, en su mayoría micro, pequeñas y medianas, que dependen de estos mercados para sostener su actividad.

Las medidas adoptadas por Bogotá y Quito ya impactan la economía, el comercio y la vida cotidiana de empresas y familias en la región andina - crédito Karen Toro/REUTERS
Las medidas adoptadas por Bogotá y Quito ya impactan la economía, el comercio y la vida cotidiana de empresas y familias en la región andina - crédito Karen Toro/REUTERS

A esto se suma el flujo constante de mercancías en la frontera. Cada año, unas 350.000 toneladas de productos colombianos cruzan hacia Ecuador, dinamizando economías locales que dependen de ese intercambio. Del otro lado, cerca de 690.000 toneladas de bienes ecuatorianos ingresan a territorio colombiano, reflejando una relación comercial estrecha y cotidiana.

Ecuador también experimentó un crecimiento notable dentro del bloque. Desde la firma del Acuerdo de Cartagena, su comercio intracomunitario pasó de 7,5 millones de dólares a más de 2.033 millones en 2024. Este avance permitió que más de 1.000 empresas, en su mayoría Mipymes, participen activamente en el intercambio regional. Pero la integración no se limita al comercio. El proceso andino permitió avances en áreas clave como la libre circulación de personas, la eliminación de costos de roaming, la cooperación en seguridad y el desarrollo de marcos comunes en propiedad intelectual y competencia.

En materia de seguridad, por ejemplo, se implementaron planes de acción conjuntos que facilitan operaciones coordinadas en zonas de frontera y el intercambio de información para enfrentar la delincuencia organizada. También se trabaja en iniciativas como el Mercado Andino Eléctrico Regional, pensado para fortalecer la seguridad energética.

Las regiones de frontera serían las más afectadas ante un eventual aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador, según el análisis económico- crédito VisualesIA
La integración andina permitió que el comercio intrarregional creciera a más de 9.152 millones de dólares, con un 82,9% de exportaciones de alto valor agregado - crédito VisualesIA

En este contexto, la actual tensión entre Colombia y Ecuador aparece como un riesgo para ese entramado institucional. Gutiérrez recordó que, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el respeto por el derecho internacional y los compromisos adquiridos es fundamental para mantener la confianza entre los países.

El mensaje final es claro, el diálogo no es una opción, es una necesidad. Para economías de tamaño medio como las andinas, la cooperación regional funciona como una herramienta clave para enfrentar desafíos comunes y evitar escenarios de inestabilidad.

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