Paola Turbay compartió sus experiencias en la actuación y reveló lo que más le molesta en el set: “Me parece una falta de respeto”

Paola Turbay recordó sus inicios en la actuación y reveló lo que más le disgusta en el set de grabación - crédito @paolaturbay/Instagram

Desde que se consagró como Señorita Colombia en 1991 y al año siguiente se transformara en virreina en Miss Universo, Paola Turbay se ganó un lugar en el corazón de los colombianos gracias a su belleza y carisma. Esa experiencia le permitió a la bogotana incursionar en la actuación, con papeles tanto en Colombia como en Estados Unidos en una carrera que se mantiene hasta la actualidad.

Y ese fue uno de los múltiples temas que tocó durante su reciente paso por Sin Filtro, el pódcast de Semana. La bogotana relató cómo se fue desenvolviendo en la actuación a lo largo de su vida, asegurando que fue una vocación que formó parte de su vida desde la infancia, incluso antes de que tomara la decisión de dedicarse al modelaje y de incursionar como reina de belleza.

“Siempre y desde muy pequeña pensé que iba a ser actriz. Yo tengo memoria, a los siete años, haciendo montajes en mi casa con Juan Gabriel”, relató, haciendo referencia a su hermano. Aunque recordó que su padre veía el mundo del espectáculo como riesgoso, este finalmente le permitió iniciar en comerciales, lo que marcó el comienzo de una carrera constante en el medio.

Tras su participación en Miss Universo, Paola Turbay recibió ofertas para distintos papeles, muchos de los cuales rechazó para estudiar actuación antes de asumir cualquier compromiso - crédito Missosology Colombia/Facebook

“Antes de graduarme del colegio me llamaron para hacer, ¡Quieta, Margarita!“, recordó Turbay haciendo alusión a la telenovela emitida en 1988 y evidenciando el interés que comenzaba a despertar en el medio. ”Antes del reinado incluso, estando en la universidad, Mario Rivero me llamó para Vuelo secreto, porque ahí los directores tenían en la mira a las personas que salían en comerciales de televisión. Ya las propuestas estaban llegando", señaló.

Sin embargo, fue luego de su paso por Miss Universo que el interés de las programadoras se disparó sobre ella. “Obviamente, cuando gano el reinado me ponen en bandeja de plata todas las novelas. Incluso me decían: ‘¿Qué historia quiere? ¿Qué personaje quiere representar?’“, apuntó.

Sin embargo, Turbay decidió rechazar muchos de estos papeles y expresó su deseo de tener una preparación académica adecuada para incursionar en la actuación. “Para mí sí era muy importante prepararme antes de lanzarme al agua. Yo no me iba a tirar porque sí, porque era espontánea y sabía manejar las cámaras”, comentó.

A esto se sumaba lo exigentes que eran las jornadas de grabación en Colombia, durante sus inicios en la televisión. “Nosotros trabajamos 12 horas al día. En ese entonces, los días podían ser de 18 o 20 horas”, recordó. Al llegar a Estados Unidos en 2007, la diferencia fue notoria y aseguró que era “llegar allá a hacer prácticamente cine, porque allá filmábamos tres, cuatro escenas al día. De hecho, en True Blood, hay una escena que me demoré como una semana grabándola”, contó, resaltando la meticulosidad y el rigor de las producciones en ese país.

Tras más de una década trabajando en series y proyectos internacionales, Turbay regresó a Colombia para protagonizar Ana de nadie, que no solo la devolvió al primer plano, sino que la puso de frente con una industria renovada y equiparable con la norteamericana.

Paola Turbay fue la protagonista de la telenovela del Canal RCN, 'Ana de Nadie' - crédito @paolaturbay/Instagram

“Hoy en día la diferencia no es tan grande. Ha sido una sorpresa muy grata encontrarme con el nivel de producción que hay aquí en Colombia”, manifestó, valorando la formación de equipos técnicos y la profesionalización del sector local, impulsada en parte por la llegada de grandes producciones internacionales al país.

Dada su experiencia, Turbay también abordó lo que más le molesta en los sets de grabación. “A mí me saca la piedra la falta de compromiso y la falta de preparación. A mí que un actor me llegue sin que se sepa la letra me parece una falta de respeto con todo el mundo. Me parece un acto de mediocridad absoluta y de ligereza”, afirmó.

En esa línea, la actriz consideró fundamental que los protagonistas pongan el estándar de profesionalismo en el equipo: “Uno pone la vara alta o baja, y cuando lo ven a uno supercomprometido, ven que uno no se queja, ven que uno está pilas... Eso jala, sí. Eso le sube el nivel a la producción”, recalcó.