Miguel Uribe Londoño pidió a la presidenta de Venezuela colaboración para atrapar a alias Yako, vinculado al magnidio de Miguel Uribe Turbay

Durante la audiencia de imputación, alias El Viejo reveló la implicación de alias Yako en el crimen del senador del Centro Democrático en 2025 - crédito Reuters/Fiscalía General de la Nación

Miguel Uribe Londoño, aspirante a la presidencia de la República, ha recalcado la urgencia de colaboración entre Colombia y Venezuela para lograr la captura de Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias Yako.

En palabras del propio candidato, “Yako está en Venezuela y ese hay que traerlo urgentemente a Colombia y además antes de que lo maten. Entonces, necesitamos que Delcy colabore y detenga a esa gente y la traiga a Colombia”, advirtió Uribe Londoño sobre la necesidad de intervención por parte de las autoridades venezolanas.

El nombre de “Yako” fue expuesto en la reciente audiencia de imputación del 20 de marzo de 2026, donde Simeone Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue condenado a 22 años de prisión por su implicación en la planificación del ataque contra el excandidato presidencial del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, hecho ocurrido en el parque El Golfito de la localidad de Fontibón el 7 de junio de 2025.

Para Uribe Londoño, la cooperación con la administración de Venezuela y la intervención directa de Delcy constituyen pasos imprescindibles en este caso.

El candidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Londoño, afirma que Alias Yako se encuentra en Venezuela y hace un llamado urgente para que sea traído a Colombia antes de que lo maten - crédito @migueluribel/X

Quién es ‘Yako’, enlace clave con la Segunda Marquetalia en el atentado contra Miguel Uribe

La información, surgida durante la audiencia de imputación celebrada el 20 de marzo, señala que la Segunda Marquetalia fue la estructura que ordenó el crimen, lo que refuerza la dimensión transnacional del caso y anticipa una posible nueva orden de captura internacional contra líderes de este grupo armado.

Durante la audiencia, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, condenado a 22 años de prisión por su participación en la planeación del asesinato, entregó detalles sobre el papel de “Yako”. Pérez Marroquín aseguró que fue Téllez Álvarez el que le informó que la Segunda Marquetalia había ordenado la operación contra Uribe Turbay:

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako (...) siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry”, relató ante la justicia, según la información revelada por Semana.

Además de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, también figuran otros seis líderes criminales que estarían involucrados en el magnicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo ataque perpetró un sicario de 15 años el sábado 7 de junio de 2025, y poco más de dos meses después, el 11 de agosto de 2025 se confirmó el deceso del congresista, que se encontraba internado en la UCI de la Fundación Santa Fe, en Bogotá - créditos Fiscalía General de la Nación | @maclaudiat/IG

La Fiscalía investiga los intentos previos de atentado y el nexo operativo entre Yako y los máximos cabecillas de la disidencia.

A partir de información de inteligencia divulgada y la estructuración de la Fiscalía, se ha establecido que Kendry Téllez Álvarez habría huido a Venezuela, donde actualmente estaría oculto junto a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, principal líder del grupo guerrillero cuyas actividades mantienen influencia en ambos lados de la frontera.

Esta situación profundiza las sospechas sobre la existencia de un corredor de impunidad que protege a cabecillas insurgentes de alto perfil en ese país; de hecho, la Fiscalía evalúa ampliar la acción judicial impulsando una nueva orden de captura internacional contra Márquez, esta vez específicamente por el asesinato de Uribe Turbay.

La Fiscalía ofrece hasta 5.000 millones de pesos por los responsables del asesinato del precandidato presidencial - crédito Fiscalía/Reuters

Fracaso del primer atentado y antecedentes recientes de alias Yako

Previo al asesinato de Miguel Uribe Turbay en el parque El Golfito de Fontibón, existió un primer intento fallido de atentado en el sector de Villa Amalia, en la localidad de Engativá. Según reconstruyó la Fiscalía y detalló alias El Viejo al tribunal, dicho ataque fue abortado por la inasistencia del candidato, lo que llevó a reconfigurar el plan hasta su realización definitiva días después en la capital.

Kendry Téllez Álvarez se hizo conocido públicamente en mayo de 2022, cuando compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras haberse desmovilizado de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Sin embargo, la información judicial confirma que regresó a la actividad armada bajo órdenes directas de alias Zarco Aldinever, reincorporándose a la vida clandestina y asumiendo un rol central en la logística de la Segunda Marquetalia.

Actualmente, tras la revelación de alias El Viejo, un juez de control de garantías avaló la orden de captura contra Kendry Téllez Álvarez por su vinculación comprobada con el asesinato de Uribe Turbay y su articulación criminal con jefes de la disidencia.