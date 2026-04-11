Colombia

Johanna Fadul narra su experiencia con la bulimia y el proceso de recuperación tras años de lucha: “Podía vomitar hasta cinco o seis veces al día”

La intérprete reveló cómo la ausencia paterna y la presión social influyeron en la aparición de bulimia, así como la importancia de buscar ayuda profesional y herramientas de autocuidado

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La sanción sorpresa a Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia por romper una regla - crédito cortesía RCN
La actriz Johanna Fadul describe cómo la ausencia de su padre influyó en su trastorno alimenticio - crédito cortesía RCN

La actriz colombiana Johanna Fadul compartió, en una entrevista para el programa Abre Tu Ventana, su experiencia con los trastornos alimenticios que marcó su juventud y parte de su vida adulta.

La intérprete describió por primera vez ante las cámaras cómo entró al mundo de la bulimia sin saber qué significaba esta enfermedad, o qué significaba anorexia, o sin saber que eso le estaba pasando. Su testimonio, recogido en una extensa conversación, expuso los orígenes emocionales de su relación conflictiva con la comida y el largo proceso de recuperación.

Durante la charla, Fadul relató los inicios de la problemática a partir de la adolescencia, etapa en la que, según sus palabras, la comparación y las inseguridades se intensificaron. “Pasé de comerme lo que me mandaran en la lonchera a aguantar hambre”, recordó la actriz. En su entorno, la presión por la imagen y la presencia de vacíos afectivos se convirtieron en factores determinantes para el desarrollo de conductas que ella misma no lograba identificar en ese momento.

Tras salir del programa, Johanna Fadul dijo que recibió acompañamiento psicológico del canal, según lo reveló en su en vivo - crédito cortesía Canal RCN
Tras salir del programa, Johanna Fadul dijo que recibió acompañamiento psicológico del canal, según lo reveló en su en vivo - crédito cortesía Canal RCN

La ausencia de su padre y los cambios tras el divorcio familiar se convirtieron en detonantes emocionales: “Ese vacío que él dejó, yo lo llenaba comiendo y después vomitando”.

La actriz detalló cómo la bulimia y la anorexia se instalaron en su vida de forma casi inadvertida. “Yo me fui con ese temor de ‘me voy a engordar’, y allá empecé a vomitar cuando viajamos... todo fue demasiado inconsciente, fui al baño y me empecé a meter el dedo”, expresó sobre su estadía en Estados Unidos durante la adolescencia. Al regresar a Colombia, la conducta se volvió rutina y la compulsión por comer y vomitar ocupó un espacio central en su día a día: “Todos los días comía, podía llegar a vomitar hasta cinco o seis veces al día, todo el día me la pasaba en esas”.

El entorno familiar, según explicó, notó el cambio, pero prevaleció el silencio y la falta de confrontación directa. “Mi mamá nunca me confrontó, nunca se me sentó al lado y me dijo, ‘oye, ¿qué está pasando?’... todo era como a ver a pescarme”.

El proceso de identificación del problema y la búsqueda de ayuda fue prolongado. Fadul reconoció que pasó por varios centros de rehabilitación hasta dar con una institución donde pudo comenzar a reconstruirse: “Vi, me gustó el campus... Acepto la invitación y me quedo”.

La separación de sus padres influyó de forma decisiva en su salud emocional y en el desarrollo de conductas alimentarias problemáticas - crédito 'Abre tu ventana' / YouTube
La separación de sus padres influyó de forma decisiva en su salud emocional y en el desarrollo de conductas alimentarias problemáticas - crédito 'Abre tu ventana' / YouTube

El camino de la recuperación incluyó recaídas y momentos de autoobservación sobre la raíz del dolor emocional. La actriz destacó la importancia del trabajo interno y el aprendizaje de herramientas para el autocuidado: “Aprendí aquí a aceptarme, a amarme, a decir no... primero estoy yo”. Señaló que la adicción alimentaria deja secuelas de por vida y que la vigilancia sobre los hábitos alimenticios continúa siendo parte de su cotidianidad. “Las adicciones en nosotros, los que pasamos por esto, es algo que va a estar por el resto de nuestras vidas... aquí está el diablito todo el tiempo hablando, siempre está ahí”.

El control y el autocuidado son ahora herramientas indispensables para Fadul. La actriz afirmó que hoy mantiene una dieta estricta y ha desarrollado mecanismos para evitar recaídas. “Yo controlo lo que me como siempre... no sobrepasarme para no embarrarla”.

Durante la entrevista, Fadul también reflexionó sobre el impacto de los comentarios en redes sociales y la exposición pública, recordando que detrás de cada figura mediática hay historias humanas complejas. “Soy un ser humano igual que cualquiera, que va al baño, que tiene problemas, que tiene sentimientos, que un día está triste, que otro día está feliz”.

Roberto Velásquez aclaró que la salida de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia es definitiva y no estará sujeta a votación - crédito cortesía RCN
Fadul explicó que la vigilancia sobre los hábitos alimenticios permanece en su vida y requiere esfuerzo y disciplina cada día - crédito cortesía RCN

La conversación concluyó con un mensaje sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad en el trato hacia los demás, especialmente en entornos digitales: “Más amor, menos odio... sí se puede salir de las situaciones difíciles”.

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