Colombia

Hassam defendió a Alejandro Estrada y soltó duros comentarios contra los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

El comediante cuestionó la ética y estrategias que se vienen produciendo en el programa, tras la expulsión de Eidevin López, derivada de la pelea con el actor cucuteño

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Hassam se pronunció en sus redes sociales tras conocerse la decisión de los televidentes de expulsar a Eidevin López - crédito @oficialhassam y @alejoestrada/Instagram
Hassam se pronunció en sus redes sociales tras conocerse la decisión de los televidentes de expulsar a Eidevin López - crédito @oficialhassam y @alejoestrada/Instagram

A lo largo de las últimas dos semanas, uno de los conflictos que más generaron expectativa en La casa de los famosos Colombia involucró al actor Alejandro Estrada y al influenciador Eidevin López, que llegó a un punto culminante cuando su más reciente roce hiciera que el “Jefe” afirmara que “se cruzaron los límites” durante una discusión que escaló de las palabras al contacto físico.

El hecho se produjo durante una dinámica en la que los habitantes del reality show del Canal RCN debían realizar señalamientos directos entre ellos. Durante el ejercicio, Alexa cuestionó a Karola y Eidevin López por la manera en que gestionaban la cocina, lo que consideró como una actitud excluyente hacia otros compañeros.

Ante la crítica, López defendió su rol señalando que “cualquiera podía decidir si comía lo que se preparaba”, y recordó que asumió la cocina después de la salida de Estrada de esa tarea. La discusión se intensificó hasta derivar en un contacto físico: Eidevin rozó el rostro de Alejandro, que respondió con un empujón.

Los famosos protagonizaron un tenso encuentro en la competencia con un cruce de palabras de grueso calibre - crédito @canalrcn/IG

El empujón ocasionó la caída de López y llevó a que la producción tomara cartas en el asunto: los televidentes tuvieron en su poder la decisión de expulsar a uno de los dos, siendo el influenciador de Valledupar el que se despidió de la competencia y se transformó en el segundo expulsado de la tercera temporada, tras Johanna Fadul.

Con el actor cucuteño todavía en el juego, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, destacando particularmente la del comediante Hassam Gómez, que viene siguiendo lo que ocurre en la casa estudio.

A través de su cuenta X, manifestó que lejos de ofrecer un apoyo incondicional a Estrada, sentía que las estrategias y ataques de los que venía siendo objeto el actor por parte de los otros participantes lo dejaban bien parado, al punto que llegó a tildar de “ratas” al resto de las celebridades que siguen en el juego.

El comediante afirmó que la estrategia de los otros participantes era tan negativa que hacían ver a Estrada como el héroe - crédito @oficialHASSAM/X
El comediante afirmó que la estrategia de los otros participantes era tan negativa que hacían ver a Estrada como el héroe - crédito @oficialHASSAM/X

"Voy a decir algo que le va a doler a algunos, Alejandro quizás no es la mejor persona del mundo, no lo sé, no lo conozco, pero los otros han sido tan ratas que lo hacen ver como el héroe de la historia. De todas maneras para mí el más auténtico es Tebi. Ojalá llegue lejos“, expresó.

Hassam y la razón por la que nunca participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’

Hassam aseguró que no podría participar en un "reality show" por el modo en que reaccionaría a una situación como el conflicto entre Eidevin y Alejandro Estrada en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @oficialhassam/Instagram y Canal RCN
Hassam aseguró que no podría participar en un "reality show" por el modo en que reaccionaría a una situación como el conflicto entre Eidevin y Alejandro Estrada en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @oficialhassam/Instagram y Canal RCN

No es la primera vez que el comediante recordado por su reciente paso en Que hay pa’ dañar junto a Valentina Taguado y Johana Velandia se refiere al formato de telerrealidad. Días atrás, comentó en su cuenta de X que él no podría manejar de manera pacífica una situación como la que afrontó Estrada, durante uno de sus primeros roces subidos de tono con Eidevin.

“Por eso no podría participar en un reality así. Yo no duraría una semana. Una gonorreita que lo bravee a uno así y paila. Me eliminan por meterle su cabezazo”, escribió.

El humorista afirmó que no dudaría en propinarle un cabezazo a Eidevin si hubiese estado en el lugar de Alejandro Estrada - crédito @oficialHASSAM/X
El humorista afirmó que no dudaría en propinarle un cabezazo a Eidevin si hubiese estado en el lugar de Alejandro Estrada - crédito @oficialHASSAM/X

Su mensaje en redes sociales no tardó en difundirse, llevando a que los usuarios expresaran posturas divididas sobre la convivencia y la conducta de los participantes, así como por los comentarios del propio Hassam, que fueron tachados de regionalistas, a lo que se sumó quienes le recordaron conductas similares en sus dos participaciones en el Desafío.

El propio Hassam respondió con un tono igualmente duro a varias de estas quejas y señalamientos, alargando el intercambio.Una muestra de esto se vio cuando un usuario le recriminó “En el desafío eras un gamin y siempre has tenido animadversión hacia la costa, así que no tienes mucho que hablar”, a lo que Hassam respondió “A la costa no, a los guisos costeños sí. Como usted”.

Producto de su comentario sobre 'La casa de los famosos', el humorista cayó en un intercambio de respuestas con otros usuarios que no se tomaron bien su punto de vista, y hasta le recordaron actitudes pasadas en otros "reality shows" - crédito @oficialHASSAM/X
Producto de su comentario sobre 'La casa de los famosos', el humorista cayó en un intercambio de respuestas con otros usuarios que no se tomaron bien su punto de vista, y hasta le recordaron actitudes pasadas en otros "reality shows" - crédito @oficialHASSAM/X

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