Colombia

Gobernador de Santander pidió al Gobierno una intervención urgente por bloqueos: pide garantizar la conectividad del departamento

La ciudadanía está protestando en varios municipios por el aumento de los avalúos catastrales. El Igag asegura que los ajustes obedecen a la necesidad de reducir un rezago

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El gobernador Juvenal Díaz pidió al Gobierno brindar garantías institucionales - crédito Gobernación de Santander
El gobernador Juvenal Díaz pidió al Gobierno brindar garantías institucionales - crédito Gobernación de Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, solicitó formalmente al Gobierno nacional que adelante una intervención institucional para el restablecimiento del orden público en el departamento, donde se han presentado protestas desde el 9 de abril de 2026 por el ajuste de avalúos catastrales que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

El mandatario departamental pidió al Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional y al Igac tomar acciones urgentes en Santander para que la situación en el departamento regrese a la normalidad y haya conectividad. Pidió a los ministerios y entidades que brinden garantías institucionales y los recursos suficientes para afrontar la situación.

Indicó que, pese a que se ha buscado resolver la problemática mediante el diálogo, persiste el malestar generalizado entre la población, que continúa haciendo manifestaciones en el departamento. Sus protestas han afectado la movilidad.

Campesinos y propietarios rurales mantienen bloqueada la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja desde la madrugada, afectando el tránsito hacia el aeropuerto Palonegro - crédito Siete TV/Facebook
Las manifestaciones en Bucaramanga afectaron el tránsito hacia el aeropuerto Palonegro - crédito Siete TV/Facebook

Actualmente se desarrolla una protesta social iniciada el 9 de abril de 2026, en el marco de una convocatoria nacional de paro, asociada a los efectos derivados de la implementación de disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, particularmente aquellas relacionadas con la actualización catastral adelantada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, explicó el gobernador en la carta.

Los ajustes obedecen a la necesidad de reducir un rezago en los avalúos catastrales de los predios del país. Según el Igac, se estableció esta medida por única vez en zonas donde la información catastral no ha sido actualizada en 5, 10, 15 o más años. El rezago en cuestión debe ser disminuido porque genera distorsiones en el valor real de los predios.

Afecta la equidad tributaria y limita la capacidad de los municipios para planificar y financiar su desarrollo”, precisa el Igac en su sitio web oficial, en el que explica el alcance del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 (Ley 2294 de 2023), en el que se establecen los ajustes catastrales.

Aumento en el avalúo catastral para 2025 - crédito Colprensa
El aumento en el avalúo catastral responde a un rezago que el Igac busca reducir - crédito Colprensa

Las modificaciones en los avalúos catastrales se hacen de manera automática a través de una metodología basada en estimaciones del valor comercial del suelo (por hectárea) y se aplican a los predios de zonas rurales y urbanas del país, incluyendo corregimientos y centros poblados.

Pese a que el instituto sustenta la importancia de los ajustes, la población protesta porque evidenció un incremento de hasta el 1.000% en los avalúos, según informó El Tiempo, lo que se ve reflejado en el impuesto predial. Las movilizaciones han afectado la movilidad en importantes corredores del departamento, como las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro en Bucaramanga.

La Aeronáutica Civil tuvo que suspender vuelos en el aeropuerto el 9 de abril y los servicios aéreos quedaron completamente restablecidos el 10 de abril. Además, hay otros bloqueos viales que persisten e impiden la adecuada movilidad de los ciudadanos en distintos departamentos.

Los manifestantes se concentran en puntos estratégicos de la vía, impidiendo el paso de vehículos como forma de presión frente al aumento del impuesto predial - crédito Siete TV/Facebook
Los manifestantes aseguran que los avalúos catastrales presentaron un incremento de hasta el 1.000%, en algunos casos - crédito Siete TV/Facebook

Según informó el comandante del Departamento de Policía Santander, el coronel Néstor Rodrigo Arévalo, hay manifestaciones en los siguientes puntos:

  • Vía entre Pinchote y San Gil, en el sector El Cucharo.
  • Vía entre Bucaramanga y El Playón, en el sector El Resodo.
  • Vía entre Sávana de Torres y San Alberto, en el sector de Las Gómez.
  • Cimitarra, en el sector de Patio Bonito.
  • Cruce de Guayabal, en el bajo Simacota.

En todos estos permanecen personas bloqueando la vía con diferentes elementos. Se ha permitido que los vehículos circulen, sobre todo en horas de la noche. Invitamos a todos los manifestantes, como a los que no participan de él, permanezcan en cordura y mantengan la tolerancia, ya que se han presentado en algunas oportunidades riñas entre manifestantes y usuarios viales”, detalló el comandante, citado por el medio local Canal TRO.

El Igac informó que se llevaron a cabo espacios de diálogo con representantes de los manifestantes, veedurías, distintas entidades del orden gubernamental y otras organizaciones, con el fin de alcanzar acuerdos que pongan fin a las protestas.

La entidad fue asaltada por encapuchados en nueva jornada de protestas - crédito instituto Geográfico Agustín Codazzi
El 13 de abril se llevará a cabo una Mesa Nacional de Negociación y Concertación en las instalaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - crédito instituto Geográfico Agustín Codazzi

Como resultado de este proceso, se definieron compromisos conjuntos que fueron suscritos en un acta este viernes 10 de abril, con el acompañamiento del Viceministerio para la Participación y el Diálogo Social, y que marcan una hoja de ruta para dar continuidad al proceso”, indicó.

El 13 de abril se realizará una Mesa Nacional de Negociación y Concertación en las instalaciones del Igac.

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