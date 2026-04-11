Este es el enfrentamiento jurídico entre una iglesia cristiana y la SAE por inmueble incautado al narcotráfico en Barranquilla

La iglesia cristiana Vida Abundante de Barranquilla enfrenta el desalojo tras la subasta del inmueble Tito´s Bolos ordenada por la SAE - crédito Iglesia Vida Abundante

Un conflicto jurídico de alto impacto enfrenta a la iglesia cristiana Vida Abundante con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por la inminente subasta del antiguo inmueble conocido como Tito´s Bolos en el norte de Barranquilla, una edificación ligada a la familia Nasser Arana y sometida a extinción de dominio en los años 90 por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La decisión de subastar el inmueble, programada para el 27 y 28 de abril y ejecutada por la empresa Activos por Colombia, busca liquidar definitivamente la sociedad propietaria Promocon, en un contexto de deudas de arrendamiento acumuladas, controversias sobre la ocupación y posibles repercusiones sociales que afectarían directamente a la comunidad religiosa presente en el predio desde hace 28 años, según informó El Heraldo.

De acuerdo al gerente de Activos por Colombia, Abraham Katime, el valor total adeudado en arrendamientos por los cuatro locales ocupados por la iglesia alcanzó, a junio de 2025, los $468 millones.

La Sociedad de Activos Especiales justifica la subasta ante más del 65 % de bienes ocupados de manera ilegal en su portafolio - crédito Procuraduría

Esta cantidad, sumada a facturaciones y recargos por intereses pendientes, eleva la cifra a cerca de $1.019 millones, detalló Katime a El Heraldo.

El local fue recuperado en marzo de 2024 tras un proceso de restitución; el resto continúa en disputa, y la recuperación completa del inmueble permanece bajo acciones judiciales en curso.

Según la SAE, más del 65% de sus bienes presentan ocupaciones ilegales, lo que motivó la autorización de la subasta para liquidar este activo, explicó Katime. El precio base del inmueble fue fijado en $15.000 millones, con aprobación de avalúo comercial y un descuento que, según Activos por Colombia, nunca puede estar por debajo del valor catastral.

La iglesia cristiana Vida Abundante de Barranquilla enfrenta actualmente un proceso de desalojo y posible pérdida del espacio que ha ocupado por casi 30 años, a raíz de la decisión de la Sociedad de Activos Especiales de subastar el inmueble tras el incumplimiento reiterado del pago de arrendamientos desde 2020, situación que generó un litigio con efectos sociales y económicos tanto para la congregación como para el entorno comunitario.

Historia del inmueble y argumentos de la SAE: entre la extinción de dominio y la mora prolongada

El antiguo local Tito´s Bolos, asociado a la familia Nasser Arana sometido a extinción de dominio y actualmente ocupado por la iglesia Vida Abundante, será subastado por un precio base de $15.000 millones - Yesith Ternera Muñoz/Google Maps

La edificación fue clausurada en la década de 1990 durante la extinción de dominio a la familia Nasser Arana y actualmente integra el portafolio de la SAE, entidad nacional encargada de administrar bienes incautados por actividades ilícitas.

Tras el cierre del centro de entretenimiento Tito’s Bolos, la iglesia Vida Abundante inició en 1997 un contrato de arrendamiento por un millón de pesos y fue expandiendo su ocupación; en 2003 asumió varios locales en la planta baja, conviviendo entonces con comercios de distintos rubros, según explicó Fernando Bernier, representante legal de la congregación, a El Heraldo.

Desde el año 2020, y especialmente después de la pandemia, la iglesia dejó de pagar el canon de arrendamiento, justificando la mora por la suspensión forzada de actividades religiosas durante la emergencia sanitaria.

Bernier sostuvo que “en dado caso que este sea un bien de la SAE, ellos tendrían que encargarse de su mantenimiento para que esté en óptimas condiciones, pero desde hace más de 10 años acá no hay inversión de pintura o vigilancia, y todas las actividades las ha hecho la iglesia con sus recursos”.

Por su parte, Omar Casas Hernández, depositario provisional y representante legal de Promocon, remarcó al medio barranquillero que “los contratos que existen son de arrendamiento y presentan incumplimientos en el pago de sus obligaciones”, desmintiendo la existencia de un comodato y ratificando la ilegalidad de la ocupación actual.

Denuncia de la Contraloría: gestión tardía y deficiencias en la supervisión de la SAE

La deuda acumulada por arrendamiento, por parte de la iglesia Vida Abundante, supera los $1.000 millones y uno de los cuatro locales ya fue recuperado por la SAE en marzo de 2024 - crédito Yesith Ternera Muñoz/Google Maps

La Contraloría General de la República reveló en informes de 2023 a 2025 que la SAE llevó a cabo intervenciones judiciales tardías en el caso del inmueble, dada la acumulación de deudas y la “deficiencia en la supervisión contractual y en el seguimiento de los entes”.

El depositario provisional notificó la terminación unilateral del contrato por reiterados incumplimientos, aunque la lentitud en las medidas de restitución resultó en un incremento significativo de la cartera vencida en la SAE, informó el órgano de control.

Por su parte, la iglesia Vida Abundante anunció movilizaciones y presentó una petición formal para suspender la subasta ante la SAE, alegando presuntas irregularidades en el procedimiento e insuficiente ponderación del impacto social de la decisión.

“Durante todo este tiempo la SAE no ha hecho ninguna inversión en administración, vigilancia o fortalecimiento de la infraestructura, todo ha corrido por cuenta de la iglesia, que ha puesto de sus propios recursos económicos, humanos y logísticos para mantener y conservar los diferentes locales por casi tres décadas, en beneficio directo e indirecto de miles de personas”, declaró la congregación.

Las voces de la comunidad exigen la intervención de los organismos de control para proteger la “confianza legítima” generada por su extensa permanencia en el inmueble y piden que cualquier determinación administrativa respete los derechos constitucionales de la comunidad religiosa.

Con la subasta electrónica confirmada para el 27 y 28 de abril, y la existencia de “propuestas de dos oferentes por sumas considerables”, según datos de Activos por Colombia, el destino de Tito´s Bolos se decidirá en medio de uno de los litigios más prolongados y visibles sobre bienes administrados por la SAE en la ciudad.