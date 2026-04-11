Esta es la hipótesis sobre el presunto asesinato a psicóloga del Icbf en Barrancabermeja: cuatro adolescentes, ya capturados, la habrían ahorcado

Los detenidos permanecen bajo custodia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes mientras avanza el proceso judicial y se recaban pruebas para esclarecer su grado de implicación en los hechos ocurridos - crédito Mi Gente Periódico/Facebook

El asesinato de Karelis Yenissa Merlano Viana, de 48 años, profesional psicosocial en un hogar de paso de Barrancabermeja, generó conmoción en la ciudad y abrió un debate sobre la seguridad en centros para menores bajo protección estatal.

Cuatro adolescentes fueron aprehendidos como principales sospechosos, tras un operativo coordinado por la Policía del Magdalena Medio, de acuerdo con lo informado por medios regionales.

El homicidio de Karelis Merlano ocurrió en la noche del jueves 9 de abril dentro de un hogar de paso en Barrancabermeja, Santander.

Investigación del crimen y pruebas clave

La hipótesis preliminar apunta a que el asesinato se produjo durante un intento de fuga de los menores internados bajo protección judicial. Karelis Merlano fue atacada y asesinada durante ese intento.

El incidente motivó llamados desde la ciudadanía y las autoridades para fortalecer la vigilancia y el seguimiento a internados y profesionales que laboran en contextos de riesgo - crédito Colprensa

Las imágenes obtenidas mediante sistemas de vigilancia están siendo analizadas para esclarecer cómo ocurrió el homicidio y determinar la responsabilidad de cada imputado en el acto.

El proceso judicial continúa y se espera que los resultados del análisis del material audiovisual permitan avanzar en la identificación precisa de los hechos y de los autores materiales.

Los menores escaparon

Las autoridades, según declaraciones a El Tiempo, lograron aprehender a los cuatro adolescentes presuntamente implicados, luego de extensos operativos de búsqueda desplegados por toda la ciudad.

Los jóvenes fueron entregados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y permanecen bajo custodia judicial mientras se determina su grado de responsabilidad en el crimen.

El despliegue policial inició de inmediato tras la muerte de la profesional psicosocial. El último adolescente, de diecisiete años, fue localizado varias horas después de escapar de la escena, mientras los tres restantes fueron interceptados en diferentes puntos del municipio durante sucesivos procedimientos.

La gravedad del caso y las circunstancias en que falleció Karelis Merlano generan preocupación entre la comunidad y autoridades, quienes cuestionan los protocolos de protección y respuesta en centros para menores - crédito Icbf

Según detalló la Policía al medio citado, dichas grabaciones muestran la salida de los presuntos agresores del lugar tras el ataque a Karelis Merlano. Esa evidencia será clave para reconstruir la secuencia de los hechos y así determinar la participación individual de cada uno de los adolescentes involucrados.

Perfil y antecedentes de la víctima

Karelis Yenissa Merlano Viana, identificada como profesional psicosocial, desarrollaba tareas de acompañamiento y apoyo a adolescentes bajo medidas de restablecimiento de derechos en el hogar de paso donde fue asesinada.

El medio citado informó que la víctima ya había sufrido un intento de homicidio anteriormente, un hecho que salió a la luz en la primera fase de la investigación, y que añade gravedad al caso.

También, Alejandro Cabarcas, esposo de la psicóloga, en diálogos con RCN Radio Magdalena declaró este mismo hecho:

“Laboraba como formadora en hogares de paso. El caso que manejaba era de menores con conductas delictivas, y ya había presentado situaciones de inseguridad. Insistieron en seguirla mandando a ella a ese mismo hogar, no tenían la consideración de ubicarla. Ya se había presentado una situación donde la habían intoxicado, había agresiones, tenía reportes, la siguieron mandando para esa casa.Son cuatro jóvenes que tuvieron que haberla asesinado. Ya había una confrontación. Es una total irresponsabilidad”, explicó Cabarcas."

La labor desempeñada por Merlano era clave para la protección de jóvenes en situación vulnerable, y su muerte provocó indignación en la comunidad local, que cuestiona ahora los niveles de seguridad en este tipo de instituciones.

Reacciones y debate sobre la seguridad en hogares de paso

El crimen impactó profundamente en Barrancabermeja, donde ciudadanos y autoridades expresaron su rechazo e inquietud ante la vulnerabilidad del personal en hogares de paso.

La investigación preliminar indica que la muerte se produjo durante un intento de escape de menores internados y que este hecho será fundamental en el desarrollo del proceso judicial - crédito Icbf

Como respuesta, las autoridades locales recordaron la disponibilidad de las líneas de emergencia 123 y la línea nacional 155, destinadas a la atención y denuncia ante situaciones de violencia.

La muerte de Karelis Merlano expone la urgencia de fortalecer la seguridad en centros de protección de menores y plantea un reto significativo para las instituciones responsables de velar por la integridad de quienes trabajan con población en situación de riesgo.