En Bogotá, famosa panadería está buscando trabajadores y ofrece sueldos por encima del mínimo: estos son los detalles

Reconocida cadena anuncia convocatoria laboral con más de 40 vacantes en Bogotá - crédito VisualesIA y @hornitos.co/IG

En medio de un panorama laboral que muestra señales de recuperación en Colombia, nuevas oportunidades de empleo comienzan a surgir desde el sector privado.

Una de ellas proviene de Hornitos, la cadena de panaderías y pastelerías artesanales en Bogotá, que anunció una convocatoria para su equipo de trabajo con decenas de vacantes disponibles.

El contexto resulta favorable, pues según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo en febrero de 2026 se ubicó en 9,2%, el nivel más bajo para ese mes desde 2001, y este comportamiento refleja una reactivación del mercado laboral, con un aumento en la ocupación y la generación de empleo formal en diferentes sectores de la economía.

En este escenario, empresas como la panadería fundada en 1980 por Bernardo Parra han decidido ampliar sus operaciones y apostar por la contratación de nuevo talento.

La panadería Hornitos abre proceso de contratación para múltiples cargos en la capital - crédito @hornitos.co/IG

Actualmente, la empresa cuenta con más de 40 vacantes disponibles en Bogotá, dirigidas a perfiles que van desde bachilleres hasta profesionales técnicos y tecnólogos. Los interesados deben realizar su postulación a través de las plataformas digitales de empleo, donde podrán consultar los requisitos específicos de cada cargo.

Vacantes disponibles y salarios

Entre las oportunidades más destacadas se encuentra el cargo de mesero, una posición que requiere formación básica de bachillerato y al menos seis meses de experiencia en servicio al cliente.

Para este rol, la compañía ofrece un salario de $1.750.905, además de auxilio de transporte, prestaciones de ley y propinas. A esto se suman beneficios como descuentos en productos de la marca y posibilidades de crecimiento interno.

Otra de las vacantes disponibles es la de auxiliar de panadería o panadero, en la que también se exige formación básica y experiencia mínima de seis meses. En este caso, el salario asciende a $1.915.841 más prestaciones, con funciones enfocadas en apoyar los procesos de producción y garantizar la calidad de los productos.

Hornitos abre decenas de vacantes en Bogotá y se convierte en el plan laboral más tentador de la temporada - crédito fotógrafo Toti Ferrer

Para quienes cuentan con mayor experiencia, la compañía ofrece cargos como líder de turno o jefe de punto de venta. Esta posición está dirigida a técnicos o tecnólogos en áreas relacionadas con alimentos o gestión, con al menos dos años de experiencia en liderazgo y el salario alcanza los $2.125.947, acompañado de beneficios adicionales como bonos, descuentos y oportunidades de estudio.

También se encuentran vacantes como hornero, con un salario de $2.011.615, y líder de almacén o jefe de bodega, con una remuneración de $2.367.270, este último orientado a perfiles con experiencia en logística y manejo de inventarios.

Asimismo, la empresa busca dosificadores logísticos para panadería, que son las personas que deberán encargarse de la medición y el control de materias primas en los procesos de producción. Este cargo ofrece un salario cercano a los $1.915.841, junto con beneficios como formación continua y refrigerio diario.

Beneficios y crecimiento laboral

Uno de los aspectos que más destaca en esta convocatoria es que los salarios ofrecidos superan el mínimo legal vigente, además de incluir prestaciones sociales y beneficios adicionales. Entre estos se encuentran descuentos del 15% en productos de la marca, capacitaciones constantes y oportunidades de ascenso dentro de la compañía.

Así son los nuevos empleos en famosa panadería de Bogotá: desde panadero hasta jefe de bodega - crédito @hornitos.co/IG

En algunos casos, la empresa también ofrece incentivos como bonificaciones especiales, apoyo para estudios y espacios de desarrollo profesional, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral.

Cómo aplicar a las vacantes de empleo

Las personas interesadas en formar parte de la reconocida panadería deben ingresar a plataformas de empleo como Computrabajo, en la que podrán registrarse, consultar las vacantes disponibles y postularse al cargo que mejor se ajuste a su perfil.

La convocatoria se suma a otras iniciativas del sector privado que buscan dinamizar el empleo en el país, ofreciendo alternativas formales con condiciones competitivas. En ese sentido, Hornitos se posiciona como una de las empresas que continúa apostándole al crecimiento y a la generación de oportunidades en Bogotá.