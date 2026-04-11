El remedio casero para tener uñas fuertes y evitar los hongos

Los remedios caseros ganan espacio frente a los hongos en las uñas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/visualeIA

En medio de la creciente preocupación por el cuidado personal y la búsqueda de alternativas naturales, los remedios caseros para tratar los hongos en las uñas han ganado protagonismo.

Aunque se trata de una afección común, especialmente en los pies, su carácter contagioso y persistente ha llevado a muchas personas a explorar opciones distintas a los tratamientos farmacológicos tradicionales.

Especialistas coinciden en que los hongos en las uñas, conocidos médicamente como onicomicosis, pueden comenzar en una sola uña y extenderse rápidamente a otras si no se tratan de forma oportuna. Si bien los medicamentos antimicóticos recetados suelen ser eficaces, también pueden generar efectos secundarios, lo que ha impulsado el interés por soluciones naturales que, aunque no siempre cuentan con respaldo clínico sólido, sí tienen evidencia preliminar o uso extendido.

Uno de los remedios caseros más recomendados por su facilidad de uso y accesibilidad es el bicarbonato de sodio, pues este ingrediente actúa absorbiendo la humedad, uno de los factores que favorece la proliferación de hongos.

El bicarbonato, el vinagre y el ajo se consolidan como opciones populares contra infecciones ungueales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Investigaciones han demostrado que puede prevenir el crecimiento de estos microorganismos en un alto porcentaje de casos. Su aplicación es sencilla: se puede preparar una pasta con agua y aplicarla directamente sobre la uña afectada durante al menos 10 minutos antes de enjuagar, o incluso espolvorear dentro de los zapatos para mantenerlos secos.

Otra alternativa ampliamente utilizada es el vinagre, un producto cotidiano que, aunque carece de evidencia clínica concluyente, ha mostrado resultados positivos en experiencias anecdóticas. La recomendación más común es sumergir los pies en una mezcla de agua tibia con vinagre en proporción de dos a uno. Este procedimiento puede repetirse diariamente como parte de la rutina de higiene.

En la misma línea, los ungüentos mentolados, tradicionalmente usados para aliviar síntomas de resfriado, han sido explorados como tratamiento tópico, ya que sus componentes, como el mentol, el eucalipto y el alcanfor, poseen propiedades que podrían ayudar a combatir los hongos. Aunque estudios pequeños han mostrado resultados alentadores en cuanto a la satisfacción de los pacientes, los expertos advierten que aún se necesita mayor evidencia para confirmar su eficacia.

El ajo también figura entre los remedios naturales más populares. Diversos estudios de laboratorio han identificado propiedades antifúngicas en su extracto, lo que respalda su uso tradicional y para aplicarlo, se recomienda triturar un diente de ajo y colocarlo sobre la uña afectada durante aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, se debe tener precaución, ya que el ajo crudo puede causar irritación o incluso quemaduras en la piel.

Los especialistas destacan la prevención como factor clave contra las infecciones por hongos en las uñas - crédito Agencia Andina

Por otro lado, los aceites ozonizados han mostrado resultados particularmente prometedores. Investigaciones han evidenciado que el aceite de girasol ozonizado puede alcanzar tasas de curación superiores al 90% en ciertos casos, con una baja reincidencia y este tipo de tratamiento se aplica directamente sobre la uña afectada dos veces al día durante varios meses, lo que lo convierte en una opción más estructurada dentro de los remedios alternativos.

Además de estos métodos, existen otras opciones como el enjuague bucal —que ha demostrado actividad antifúngica en laboratorio—, el extracto de hoja de olivo, las mezclas de aceites esenciales y la raíz de serpiente, utilizada tradicionalmente en algunos países. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, la evidencia científica es limitada, por lo que su uso debe ser complementario y no sustitutivo de un tratamiento médico.

Los expertos insisten en que, más allá del remedio elegido, la clave para evitar los hongos en las uñas está en la prevención. Mantener los pies limpios y secos, usar calzado ventilado, evitar caminar descalzo en lugares públicos húmedos como piscinas o duchas, y no compartir utensilios de cuidado personal son medidas fundamentales para reducir el riesgo de infección.

Asimismo, recomiendan prestar atención a señales de alerta como cambios en el color, grosor o textura de las uñas. En caso de que los síntomas persistan o empeoren, es fundamental acudir a un profesional de la salud, especialmente en personas con enfermedades como diabetes o con sistemas inmunológicos debilitados.

Los remedios caseros para hongos en las uñas requieren precaución y no sustituyen atención médica - crédito scribnews

En conclusión, aunque los remedios caseros pueden ser aliados útiles en el cuidado de las uñas y el tratamiento inicial de los hongos, no sustituyen la evaluación médica. Su uso responsable, acompañado de buenos hábitos de higiene y prevención, puede marcar la diferencia en la salud y apariencia de las uñas a largo plazo.