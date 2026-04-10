Colombia

Por parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, alcalde de Bogotá criticó al Gobierno Petro: “Vergüenza nacional”

La denuncia del alcalde Galán está orientada a evaluar la efectividad del funcionamiento del conjunto de instituciones, normas y establecimientos, liderado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

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El alcalde de Bogotá calificó de vergüenza nacional las concesiones otorgadas a los capos de Medellín - crédito suminstrado

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, criticó, en rueda de prensa, la política de Paz Total y la postura del Gobierno nacional frente a los criminales y cabecillas de bandas delictivas.

El mandatario local calificó la fiesta que armaron algunos de los capos en la cárcel de Medellín como una vergüenza nacional y cuestionó el sistema carcelario colombiano y las primeras medidas que tomó el Gobierno Petro.

“Es una vergüenza nacional lo que pasó en la cárcel de Itagüí y yo creo que no es suficiente con que una persona encargada en la cárcel responda y salga. Yo creo que aquí tiene que haber responsabilidades mayores, porque el mensaje, repito, para todos los actores es nefasto”, expuso.

Alcalde de Bogotá calificó de “vergüenza nacional” la Paz Total y la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí - crédito Colprensa
Alcalde de Bogotá calificó de “vergüenza nacional” la Paz Total y la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí - crédito Colprensa

Según sus consideraciones, “el Gobierno nacional tiene que tomar cartas en el asunto de controlar, es el responsable del sistema carcelario y como digo, ese sistema hoy no funciona. Es un sistema que no resocializa, que en muchos casos permite nueva delincuencia dentro del mismo penal, como ustedes lo saben”.

La denuncia del alcalde Galán está orientada a evaluar la efectividad del funcionamiento del conjunto de instituciones, normas y establecimientos, liderado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fundamentada en que los reclusos siguen cometiendo delitos, en particular, la extorsión.

Videos muestran fiesta con licor y música en vivo organizada por cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí, generando escándalo nacional - crédito @tobonvillada / X
Videos muestran fiesta con licor y música en vivo organizada por cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí, generando escándalo nacional - crédito @tobonvillada / X

“Y lo hemos oído, ayer lo hablábamos con los magistrados, cómo el grueso de la extorsión en nuestro país sigue ocurriendo desde las cárceles. Entonces, yo me pregunto: ¿qué significa para un extorsionista que está en la cárcel cometiendo el delito de extorsión, que llegue un juez o un fiscal, lo investigue y llegue un juez y le dicte orden de captura si ya está preso? ¿Qué va a-- cuál va a ser la reacción? Le va a importar un carajo. Entonces, tenemos que revisar”, dijo.

En su análisis, Galán sostuvo que “las cárceles tienen que ser sistemas seguros que garanticen los derechos de los presos, pero que garanticen que se corta la delincuencia y que se resocializan y que hay un castigo efectivo. Sin embargo, “eso no está pasando, como se evidenció en la cárcel de Itagüí”.

Alias el Montañero hace parte de la paz total - crédito Policía
Alias el Montañero hace parte de la paz total - crédito Policía

Bajo la misma línea, puso en tela de juicio la liberación de criminales en el marco de la Paz Total, como alias el Montañero, que representa un peligro para la ciudadanía. Además, sostuvo que la postura de la actual administración se interpreta como un respaldo a los bandidos.

“Frente al tema de los gestores de paz, yo manifesté ya la preocupación y tiene que ver con, creo yo, que un actor fundamental de la política criminal, que es el Ejecutivo, el Gobierno nacional, tiene una visión que no contribuye a una política criminal efectiva”, señaló.

Carlos Fernando Galán afirmó que el Ejecutivo da un mal mensaje a la ciudadania- crédito Suministrado

Incluso, Galán mencionó que el Ejecutivo idealiza los hechos delictivos ignorando sus aspectos negativos. “Y eso tiene varios elementos. Uno,de abajo para arriba, romantizar el delito, decir que un delincuente que se roba un celular lo está robando para regalárselo a la novia, minimizando lo que significa el acto delincuencial de robarle un celular a una persona”.

En su cuestionamiento, el alcalde de la capital del país aseveró que la política criminal de Gustavo Petro es ineficiente, puesto que resta el prontuario delictivo de los criminales.

“La política de paz mal estructurada, mal diseñada, mal ejecutada, lleva a que, por ejemplo, elementos o personas de alta peligrosidad como alias el Montañero, el jefe de la banda El Meza, que tiene presencia en Bogotá, en medio de investigaciones de la Policía, de la Fiscalía, que identifican asesinatos, extorsiones, tráfico de estupefacientes de esa banda en Bogotá, le levantan la orden de captura y, en cierta forma, mandan un pésimo mensaje a todos los actores del sistema”, destacó.

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