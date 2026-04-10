La odisea que vivió Aldair Quintana, figura en la Libertadores ante Rosario Central, para conocer a su hijo, por culpa de un paro en Colombia

El colombiano fue la figura del partido entre Rosario Central e Independiente del Valle - crédito @dianam_md/X

En la tarde del 9 de abril, el guardameta colombiano Aldair Quintana fue titular en el compromiso de la primera fecha del grupo H de la Copa Libertadores entre Rosario Central e Independiente del Valle, que se disputó en el estadio Gigante de Arroyito.

Durante 90 minutos, el cafetero mostró lo mejor de su talento y con nueve atajadas impidió que el equipo liderado por Ángel Di María pudiera irse adelante en el marcador que terminó sin goles.

Gracias a su presentación Quintana fue elegido como la figura de la cancha y terminó con una calificación de 8.6 puntos en los principales medios especializados del continente.

En las redes sociales de Independiente del Valle reconocieron las atajadas del colombiano y realizaron varias publicaciones en las que lo llamaron “Kingtana”.

Aldair Quintana fue figura de Independiente del Valle en el empate 0-0 ante Rosario Central por Copa Libertadores - crédito Independiente del Valle

Quintana, en medio de un paro campesino

En la tarde del 10 de abril Quintana volvió a ser noticia en Colombia debido a que en redes sociales se hicieron virales videos en los que se observa que terminó padeciendo el paro nacional de camioneros que se desarrolla en la actualidad en Colombia.

Esto se debe a que el guardameta llegó al Aeropuerto Internacional Palonegro, que se encuentra ubicado al occidente de Bucaramanga, más específicamente en el municipio de Lebrija, Santander.

Aunque tiene partido ante Deportivo Cuenta el domingo 12 de abril, Quintana llegó a Colombia con permiso de su club para conocer a Nicolás, su primer hijo, que nació antes del compromiso registrado en Argentina.

La pareja del guardameta reveló que ya se encuentra en su vivienda en Bucaramanga junto a su hijo - crédito @Emiliana_ps/Instagram

Debido a los bloqueos que están haciendo campesinos en la región, Quintana tuvo que bajarse del vehículo que lo estaba llevando y terminó de hacer su recorrido en una motocicleta. Cabe recordar que Quintana jugó hasta febrero de 2026 en Atlético Bucaramanga, y cuando se confirmó su transferencia a Independiente del Valle, tomó la decisión de viajar solo a Ecuador debido a que su pareja estaba en la etapa final del embarazo.

En los videos expuestos en redes sociales se observa cómo los hinchas del Bucaramanga saludaron a Quintana, que es ídolo en la ciudad por haber sido importante en la obtención de la única estrella que tiene en su historia el equipo santandereano.

Debido a su rendimiento deportivo, algunos internautas han pedido al entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, que tenga en cuenta a Quintana para participar en la Copa del Mundo que comienza en junio.

El colombiano viajó a Santander para conocer a su hijo recien nacido - crédito Conmebol/IDV/X

¿Por qué hay bloqueos en las carreteras de Colombia?

El paro nacional en Colombia comenzó por la inconformidad de organizaciones campesinas, gremios agropecuarios y veedurías ciudadanas frente a la actualización masiva de los avalúos catastrales, ordenada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Esta actualización, sustentada en el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo y formalizada en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, ajustó los valores catastrales de los predios rurales en 527 municipios, equiparándolos al valor comercial de los inmuebles.

Como resultado, el impuesto predial aumentó de manera considerable para propietarios rurales y urbanos. En algunos casos, el incremento llegó al 9.000%. Los ciudadanos consideran que estos valores son insostenibles para la economía local y han denunciado que muchos no podrán pagar el nuevo impuesto.

Las principales exigencias de los manifestantes incluyen la derogatoria de la Resolución 2057, la suspensión de las actualizaciones catastrales, el cese de embargos y sanciones por no pagar el predial y una reforma estructural en la política catastral. Los bloqueos han afectado vías en al menos diez departamentos y han dejado incomunicados varios municipios, impactando la movilidad y el acceso a servicios básicos en varias zonas.