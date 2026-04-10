Joven quedó con su dedo atrapado en una banca del sistema de transporte público en Cali: los bomberos tuvieron que intervenir

Una joven queda atrapada en banca del sistema MÍO en Cali - crédito mio.com

Un insólito incidente registrado en un paradero del sistema de transporte masivo MÍO, en el barrio Potrero Grande de Cali, generó sorpresa entre ciudadanos y usuarios en redes sociales, luego de que una joven quedara con uno de sus dedos atrapado en una banca metálica, obligando a la intervención del Cuerpo de Bomberos.

El hecho se dio a conocer inicialmente a través de videos que comenzaron a circular en plataformas digitales, donde se observa a varias personas reunidas alrededor de la afectada mientras intentaban ayudarla a liberar su mano. La escena, que parecía menor en un inicio, terminó requiriendo apoyo especializado debido a la imposibilidad de retirar el dedo con maniobras básicas.

De acuerdo con lo confirmado por los Bomberos Voluntarios de Cali, la joven introdujo su dedo en uno de los orificios de la estructura de la banca del paradero y, tras varios intentos, no logró sacarlo. La situación generó preocupación entre los presentes, quienes temían que la presión o el movimiento pudiera ocasionar una lesión mayor.

En medio de la tensión, algunos transeúntes intentaron auxiliarla, pero con el paso de los minutos se hizo evidente que el caso requería la intervención de personal capacitado. Por ello, se realizó el llamado a las autoridades, que respondieron enviando unidades con herramientas especializadas para atender este tipo de emergencias.

El Cuerpo de Bomberos de Cali libera a usuaria con dedo atrapado en paradero - crédito @YaCelacanto/X

Al llegar al sitio, los bomberos evaluaron la situación y determinaron que la única forma segura de liberar el dedo era intervenir directamente la estructura metálica de la banca. Según se evidenció en los videos difundidos en redes sociales, los uniformados procedieron a realizar cortes controlados, con el objetivo de evitar cualquier afectación en la mano de la joven.

Durante el procedimiento, los rescatistas adoptaron medidas de protección para garantizar la seguridad de la afectada. En particular, cubrieron su rostro con un casco, con el fin de evitar que las chispas generadas por las herramientas de corte pudieran causarle lesiones mientras se desarrollaba la maniobra.

El operativo llamó la atención de decenas de personas que se encontraban en el sector o que se acercaron al notar la presencia de los bomberos, la escena, poco habitual, generó curiosidad y provocó la aglomeración de ciudadanos alrededor del paradero, quienes observaron de cerca el trabajo de los uniformados.

Tras varios minutos de intervención, los bomberos lograron liberar el dedo de la joven sin que se reportaran lesiones de gravedad, lo que permitió dar por finalizada la emergencia. El caso, sin embargo, continuó generando conversación en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

La emergencia por rescate de joven en banco metálico del MÍO moviliza a bomberos - crédito Alcaldía de Cali

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y, en muchos casos, estuvieron marcadas por el humor y la identificación con la situación.

“La vida del salado no tiene respiro, oyó“, ”Menos mal no uso el servicio del MÍO; claramente sería a mí a quien le pasara este caso. De la que me salvé“, ”No pero que weba.. mínimo se desespero sacándolo a la fuerza y se le hincho.. Eso le hubiera salido con babita chorreada y mucha paciencia jajajaja me pasó“, ”Por personas como estas el shampoo trae instrucciones“, “Jajaja a mi me pasó eso, pero yo si logré sacar el dedo pero si me alcancé a asustar jajajaja”, comentó un usuario, mientras que otros usuarios también expresaron su sorpresa ante lo ocurrido y reconocieron que se trata de una situación que podría pasarle a cualquiera.

Más allá de lo anecdótico, este caso pone sobre la mesa la importancia del rol que cumplen los organismos de socorro en la atención de emergencias cotidianas. Aunque comúnmente se asocia a los bomberos con incendios estructurales o forestales, su labor también incluye rescates en situaciones complejas como personas atrapadas en estructuras, vehículos o espacios reducidos.

Las autoridades reiteraron a la ciudadanía que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se puede acudir a las líneas habilitadas como el 119 del Cuerpo de Bomberos o el 123, donde se coordina la atención inmediata.