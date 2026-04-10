Colombia

Joven quedó con su dedo atrapado en una banca del sistema de transporte público en Cali: los bomberos tuvieron que intervenir

La situación se llevó a cabo luego de que varias personas intentaran liberar la mano sin éxito, hasta que los bomberos utilizaron herramientas especializadas para intervenir

Guardar
Una joven queda atrapada en banca del sistema MÍO en Cali - crédito mio.com
Una joven queda atrapada en banca del sistema MÍO en Cali - crédito mio.com

Un insólito incidente registrado en un paradero del sistema de transporte masivo MÍO, en el barrio Potrero Grande de Cali, generó sorpresa entre ciudadanos y usuarios en redes sociales, luego de que una joven quedara con uno de sus dedos atrapado en una banca metálica, obligando a la intervención del Cuerpo de Bomberos.

El hecho se dio a conocer inicialmente a través de videos que comenzaron a circular en plataformas digitales, donde se observa a varias personas reunidas alrededor de la afectada mientras intentaban ayudarla a liberar su mano. La escena, que parecía menor en un inicio, terminó requiriendo apoyo especializado debido a la imposibilidad de retirar el dedo con maniobras básicas.

De acuerdo con lo confirmado por los Bomberos Voluntarios de Cali, la joven introdujo su dedo en uno de los orificios de la estructura de la banca del paradero y, tras varios intentos, no logró sacarlo. La situación generó preocupación entre los presentes, quienes temían que la presión o el movimiento pudiera ocasionar una lesión mayor.

En medio de la tensión, algunos transeúntes intentaron auxiliarla, pero con el paso de los minutos se hizo evidente que el caso requería la intervención de personal capacitado. Por ello, se realizó el llamado a las autoridades, que respondieron enviando unidades con herramientas especializadas para atender este tipo de emergencias.

El Cuerpo de Bomberos de Cali libera a usuaria con dedo atrapado en paradero - crédito @YaCelacanto/X

Al llegar al sitio, los bomberos evaluaron la situación y determinaron que la única forma segura de liberar el dedo era intervenir directamente la estructura metálica de la banca. Según se evidenció en los videos difundidos en redes sociales, los uniformados procedieron a realizar cortes controlados, con el objetivo de evitar cualquier afectación en la mano de la joven.

Durante el procedimiento, los rescatistas adoptaron medidas de protección para garantizar la seguridad de la afectada. En particular, cubrieron su rostro con un casco, con el fin de evitar que las chispas generadas por las herramientas de corte pudieran causarle lesiones mientras se desarrollaba la maniobra.

El operativo llamó la atención de decenas de personas que se encontraban en el sector o que se acercaron al notar la presencia de los bomberos, la escena, poco habitual, generó curiosidad y provocó la aglomeración de ciudadanos alrededor del paradero, quienes observaron de cerca el trabajo de los uniformados.

Tras varios minutos de intervención, los bomberos lograron liberar el dedo de la joven sin que se reportaran lesiones de gravedad, lo que permitió dar por finalizada la emergencia. El caso, sin embargo, continuó generando conversación en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

La emergencia por rescate de joven en banco metálico del MÍO moviliza a bomberos - crédito Alcaldía de Cali
La emergencia por rescate de joven en banco metálico del MÍO moviliza a bomberos - crédito Alcaldía de Cali

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y, en muchos casos, estuvieron marcadas por el humor y la identificación con la situación.

La vida del salado no tiene respiro, oyó“, ”Menos mal no uso el servicio del MÍO; claramente sería a mí a quien le pasara este caso. De la que me salvé“, ”No pero que weba.. mínimo se desespero sacándolo a la fuerza y se le hincho.. Eso le hubiera salido con babita chorreada y mucha paciencia jajajaja me pasó“, ”Por personas como estas el shampoo trae instrucciones“, “Jajaja a mi me pasó eso, pero yo si logré sacar el dedo pero si me alcancé a asustar jajajaja”, comentó un usuario, mientras que otros usuarios también expresaron su sorpresa ante lo ocurrido y reconocieron que se trata de una situación que podría pasarle a cualquiera.

Más allá de lo anecdótico, este caso pone sobre la mesa la importancia del rol que cumplen los organismos de socorro en la atención de emergencias cotidianas. Aunque comúnmente se asocia a los bomberos con incendios estructurales o forestales, su labor también incluye rescates en situaciones complejas como personas atrapadas en estructuras, vehículos o espacios reducidos.

Las autoridades reiteraron a la ciudadanía que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se puede acudir a las líneas habilitadas como el 119 del Cuerpo de Bomberos o el 123, donde se coordina la atención inmediata.

Temas Relacionados

Mujer atrapada CaliJoven dedo atrapado CaliJoven dedo atrapado banca MIORescate CaliColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán la victoria ante la Vinotinto en Cali, en medio del regreso del torneo que da cupo al Mundial de la FIFA Brasil 2027

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

“Ese es mi hijo”: Carolina y Jhon Sebastián Duque relataron la historia detrás del video viral en Londres

Tras la viralización de su gesto en el Palacio de St. James, la madre y el guardia de origen colombiano revelaron cómo vivieron ese día, el origen de su orgullo y las emociones que marcaron el encuentro

“Ese es mi hijo”: Carolina y Jhon Sebastián Duque relataron la historia detrás del video viral en Londres

Estos son los índices de ejecución presupuestal del Gobierno Petro durante 2026: ningún ministerio supera el 30%

Con datos del Ministerio de Hacienda, la representante Carolina Arbeláez demostró que de los $280.5 billones para todos los ministerios, el dinero ejecutado no supera los $50,8 billones

Estos son los índices de ejecución presupuestal del Gobierno Petro durante 2026: ningún ministerio supera el 30%

Gustavo Bolívar le respondió a Marbelle tras llamarlo “Malp… Care Muisca”: “ Pobre señora”

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social reivindicó su identidad y le dijo a la cantante que “dentro de poco tu vicepresidenta será una valiosa y valiente mujer indígena”

Gustavo Bolívar le respondió a Marbelle tras llamarlo “Malp… Care Muisca”: “ Pobre señora”

El sacerdote Carlos Saúl Jaimes reveló detalles de los 40 días de su secuestro: “Me hacen caminar por muchas horas”

La familia del religioso pagó una suma cercana a los $30 millones para su liberación. Sus captores pedían $10.000 millones

El sacerdote Carlos Saúl Jaimes reveló detalles de los 40 días de su secuestro: “Me hacen caminar por muchas horas”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Paola Turbay compartió sus experiencias en la actuación y reveló lo que más le molesta en el set: “Me parece una falta de respeto”

Paola Turbay compartió sus experiencias en la actuación y reveló lo que más le molesta en el set: “Me parece una falta de respeto”

Familia de Yeison Jiménez rechazó señalamientos por supuestos vínculos del cantante con alias Mison

Manelyk González fue anunciada como “host digital” de los Premios India Catalina 2026

Acusan a Cris Valencia de robo: se habría quedado con $11 millones

Diego Sáenz aseguró que se le apareció un niño fantasma en el set de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’: “Tiene 6 años”

Deportes

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Carlos Queiroz, extécnico de la selección Colombia, desmintió oferta para dirigir a Ghana en el Mundial 2026

Récord, goles y sueños europeos: la temporada en Hamburgo de Luka Vuskovic, estrella de Croacia, despierta interés

Nueva pelea entre las barras bravas del fútbol colombiano: hinchas del Deportivo Pereira y Once Caldas se enfrentaron en las tribunas

Néstor Lorenzo suma dos “dolores de cabeza” en la selección Colombia: Kevin Viveros y Aldair Quintana son los responsables