El ministro del Interior anunció importante medida para los bancos en Pereira tras el terremoto de 7,4

Desde Quibdó, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio apertura de bancos en Pereira según lo reportado por Asobancaria - crédito Ministerio del Interior

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció la apertura gradual de bancos en Pereira para atender a la población afectada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026.

El funcionario precisó que la medida busca facilitar el acceso a servicios financieros en la ciudad donde la mayoría de las sucursales permanece cerrada.

De acuerdo con Lara, en Pereira existen 75 sucursales bancarias, de las cuales70 siguen fuera de servicio por evaluaciones de daños estructurales y porque los centros comerciales no han reanudado sus operaciones.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció la apertura gradual de bancos en Pereira para atender a la población afectada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 - crédito @Rodrigo_Lara_/X

“De los setenta y cinco bancos que existen en la ciudad, setenta permanecen cerrados. Esto se debe principalmente a la evaluación de daños estructurales y a que los centros comerciales no han reabierto”, explicó el ministro.

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Para ampliar la atención, Asobancaria y el sector financiero enviaron oficinas móviles que ya comenzaron a operar en distintos puntos de la ciudad.

El titular del Interior indicó que el objetivo es sumar diez puntos de atención adicionales antes del domingo 16 de agosto de 2026, que se agregarán a las cinco sucursales actualmente abiertas.

“Los bancos, a través de Asobancaria y con el apoyo de Jonathan Malagón, se comprometieron a enviar oficinas móviles a Pereira. Estas comenzaron a llegar ayer. Se espera que, para el domingo, además de las cinco sucursales actualmente abiertas, haya diez más operando gracias a estas oficinas móviles”, señaló Lara.

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El abastecimiento de los cajeros automáticos en Pereira se realiza desde Buga y Tuluá, con el propósito de garantizar que la población pueda acceder a efectivo durante la contingencia.

“La población depende del retiro de efectivo en los cajeros automáticos. Los bancos garantizaron el abastecimiento de efectivo en los cajeros de Pereira, utilizando aprovisionamiento desde Buga y Tuluá. Esta tarea avanza conforme a lo previsto”, agregó el funcionario.

El abastecimiento de los cajeros automáticos en Pereira se realiza desde Buga y Tuluá, con el propósito de garantizar que la población pueda acceder a efectivo durante la contingencia - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

La reapertura de más sucursales dependerá de la habilitación de los centros comerciales y de los resultados de las inspecciones de seguridad.

Lara señaló que el Gobierno nacional y el sector bancario avanzan en la recuperación progresiva del acceso a servicios financieros en Pereira, priorizando la seguridad de la infraestructura y el restablecimiento de la atención presencial para la población afectada.

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Movilidad en la ciudad

A partir del miércoles 12 de agosto de 2026, Pereira implementó una restricción total para vehículos particulares con el propósito de facilitar las operaciones de emergencia tras el reciente terremoto que afectó a la capital de Risaralda. La medida, anunciada por el alcalde Mauricio Salazar Peláez, tendrá vigencia hasta el lunes 17 de agosto.

Durante este periodo, únicamente motocicletas y taxis podrán circular en la ciudad, mientras las autoridades estudian opciones para reactivar el transporte público y así asegurar alternativas de movilidad para la población.

La administración local determinó esta restricción ante la necesidad de mantener las calles despejadas, permitiendo el acceso sin obstáculos a volquetas, ambulancias, carros de bomberos y equipos de rescate. El sismo, registrado el lunes 10 de agosto, produjo daños estructurales en varias vías, generando cierres y limitaciones por la presencia de escombros.

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La Alcaldía informó que la congestión vehicular estaba dificultando el trabajo de los organismos de emergencia, por lo que se mantendrá la prohibición de circulación para vehículos particulares mientras continúan las actividades de remoción y rescate. La restricción comenzó a las 12:00 a. m. del miércoles 12 de agosto y finalizará a las 8:00 p. m. del lunes 17 de agosto.

Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio que se ha derrumbado parcialmente tras un terremoto, en Pereira (Colombia), el 10 de agosto de 2026 - crédito Stringer/Reuters

El alcalde Salazar Peláez describió la situación: “La ciudad está colapsada. Muchas vías están cerradas y las pocas que tenemos disponibles debemos mantenerlas despejadas para que los organismos de socorro puedan circular, los carros de bomberos, los equipos médicos, para que las volquetas puedan avanzar con la recolección de los escombros”.

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Mientras se evalúa la posibilidad de restablecer algunas rutas del sistema Megabús, las autoridades recomendaron a los habitantes informarse a través de canales oficiales y respetar las restricciones vigentes. El alcalde concluyó con un llamado a la colaboración ciudadana: “Esta tragedia necesita de todos. Yo solo no soy capaz, necesito su apoyo. Tenemos que asumir algunos sacrificios, pero no hay otra alternativa. Por favor, ayúdenme a reconstruir la ciudad”.