Influencer pereirana pidió a reconocida cadena de supermercados suspender condición para acceder a sus tiendas para ayudar a los damnificados: “Me parece el colmo”

La crítica a PriceSmart pone sobre la mesa qué deberían hacer los comercios en una emergencia - crédito @stelluta1/tiktok

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En medio de la emergencia que atraviesa Colombia tras el terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto, las redes sociales se han convertido en un espacio para compartir información sobre ayudas, puntos de donación y necesidades de las comunidades afectadas.

También han surgido cuestionamientos sobre las condiciones que deben cumplir quienes buscan adquirir productos para entregar a los damnificados.

Una de las voces que se pronunció al respecto fue la de una mujer pereirana, creadora de contenido en TikTok bajo el usuario Stellluta1, quien compartió un video en el que manifestó su indignación por una situación que, según relató, encontró en una reconocida cadena de supermercados.

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La mujer aseguró que encontró a varias personas comprando productos en PriceSmart con el propósito de donarlos a quienes están atravesando dificultades como consecuencia de la emergencia. Sin embargo, cuestionó que para ingresar al establecimiento se les exigiera contar con una membresía.

Pereirana creadora de contenido cuestionó a PriceSmart por exigir membresía para comprar ayudas humanitarias - crédito Reuters

“Me parece el colmo, me pareció una mezquindad terrible pedir la membresía para ingresar”, expresó la creadora de contenido en su publicación.

Según explicó, ella cuenta con una membresía y pudo ingresar al establecimiento, pero consideró que la medida representaba una dificultad para otras personas que también querían comprar artículos destinados a las ayudas humanitarias: “Yo tengo la mía y yo se la mostré al gerente encargado y le dije: ‘Yo tengo la membresía’”, relató.

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En su intervención, la pereirana también hizo referencia a las dificultades que, según dijo, existen para conseguir productos en medio de la emergencia y señaló que son pocos los comercios y supermercados que permanecen disponibles en Pereira y puso como ejemplo un establecimiento de Carulla que, según su relato, resultó afectado.

“Muy pocos comercios, muy pocos mercados hay en Pereira abiertos. Por ejemplo, el Carulla que hay cerca a mi casa se cayó”, afirmó.

El video de Stellluta1 sobre las donaciones en Pereira suma apoyo por un reclamo de solidaridad en plena crisis - crédito Alcaldía de Cali

A partir de esta situación, la mujer cuestionó que un establecimiento que permanece abierto no permita el ingreso de personas que no tienen membresía, especialmente cuando algunas de ellas buscan comprar alimentos y otros productos para entregarlos como ayuda.

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“Ustedes, en lugar de dejar que toda la gente entre aquí, que no tienen membresía, que entren, pero que no, piden la membresía para que no puedan entrar sino sus clientes”, manifestó.

Finalmente, calificó la situación como una falta de solidaridad frente al momento que atraviesa el país: “Eso me parece el colmo, una falta, la falta total de solidaridad con Colombia en este momento”, concluyó.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los usuarios de TikTok, muchos de los cuales respaldaron la posición de la creadora de contenido y destacaron que una persona con determinadas posibilidades económicas también puede reconocer las dificultades que enfrentan otros ciudadanos.

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Una creadora de Pereira relató su molestia por el acceso restringido mientras ciudadanos intentaban comprar ayudas para damnificados, y su video impulsó una conversación sobre empatía empresarial en medio del terremoto (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Señora, no la conocía y ya la quiero, usted es la viva imagen de que el privilegio no le nubla la empatía”, escribió una persona.

Otro usuario manifestó: “Una mujer que desde el privilegio entiende la situación de otros, tiene los pies sobre la tierra y el mundo necesita más personas como usted”.

Incluso hubo quienes plantearon alternativas que, desde su perspectiva, podrían beneficiar tanto a las personas que buscan ayudar como al propio establecimiento. Uno de los comentarios sugirió suspender temporalmente la exigencia de membresía: “Pasan tres cosas: ayudas en momentos de emergencia, tienes más ventas y, a lo mejor, ganas nuevos clientes que después de que pase la emergencia van a comprar la membresía”.

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Otros seguidores coincidieron con la palabra utilizada por la pereirana para describir lo ocurrido: “Qué bonito mensaje, esa es la palabra: ‘mezquindad’”, comentó otro usuario.

“En este momento no estamos para membresías y privilegios”, fue otra de las opiniones que recibió respaldo en la plataforma.

Hasta el momento, la cadena de supermercados no se ha pronunciado y en el video difundido por ella no se presenta una respuesta de PriceSmart frente a sus señalamientos.