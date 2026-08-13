Qué es el síndrome del aplastamiento y por qué recomiendan en redes sociales tener cuidado al sacar a las personas de los escombros del terremoto

La emergencia desatada por el terremoto de 7,4 en Colombia el pasado 10 de agosto reavivó el debate sobre las prácticas seguras de rescate, luego de que la creadora de contenido La Perea instara a no retirar a los atrapados bajo escombros sin supervisión médica, advirtiendo sobre el “síndrome de aplastamiento”, una condición potencialmente mortal que puede ocurrir durante estas operaciones - crédito lapereaaa / TikTok

Guardar

La devastación causada por el terremoto de 7,4 que sacudió a buena parte de Colombia el lunes 10 de agosto dejó a cientos de familias en vilo. Las escenas de solidaridad se multiplicaron frente a los edificios colapsados, donde vecinos y voluntarios acudieron a remover escombros y auxiliar a quienes permanecían atrapados.

En redes sociales, el debate se encendió con un mensaje inesperado. La creadora de contenido La Perea instó en un video a “no sacar a tu familiar de los escombros, así tengas la posibilidad en grupo de vecinos, así veas que no es para tanto y que tu familiar está consciente”. La advertencia, basada en el síndrome de aplastamiento, generó controversia y fue replicada con rapidez.

PUBLICIDAD

El impacto del síndrome de aplastamiento en las labores de rescate

Esta afección, conocida también como crush syndrome, representa uno de los mayores riesgos médicos tras un sismo de gran magnitud. La Perea explicó: “Existe algo que se llama el síndrome de aplastamiento, y esto es una condición médica grave que ocurre cuando los músculos quedan atrapados bajo los escombros, por ejemplo. Es decir, bajo un gran peso por un tiempo extenso”. Su explicación detalló que, durante la compresión, las células musculares mueren y acumulan toxinas que permanecen dentro de las células mientras el peso las mantiene comprimidas.

Los equipos de rescate buscan supervivientes entre los edificios destruidos tras un terremoto en Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El peligro se desata en el instante en que se remueven los escombros sin personal médico presente. “Cuando se quita el peso, el escombro, imagínate tú que tenías un escombro encima de la pierna. Una vez se levanta ese peso, esas toxinas que ya fueron liberadas porque varias células musculares se destruyeron, entran de golpe a la sangre, al torrente sanguíneo, y pueden causar en algunas personas de inmediato, en algunas personas a las horas, a los minutos, al rato, paro cardíaco fulminante o una insuficiencia renal severa, por decirlo mortal. La persona se puede morir”, advirtió la creadora de contenido.

PUBLICIDAD

La recomendación de no intervenir sin supervisión profesional encendió la polémica. Varias voces respondieron en los comentarios: “Ella lo dice por qué no lo ha vivido, la gente en esos casos se aturde y nadie va a querer ver a un familiar enterrado bajo algún pedazo de escombro es fácil opinar no estando en esa situación”, replicó un usuario. Otros señalaron: “No vivas en un cuento de hadas, no siempre hay ayuda”, alguien recordó la falta de ayuda en ciertos puntos del país: “Imagínate si la gente de Buenaventura y lugares más apartados se hubieran esperado a que lleguen rescatistas”.

Los rescatistas y el rol de los voluntarios en Colombia

En Colombia, la respuesta ha involucrado a cerca de 1.000 rescatistas distribuidos en 23 equipos locales especializados de búsqueda y rescate urbano (Usar), bomberos, miembros de la Defensa Civil y la Cruz Roja. Además, contingentes de países vecinos y aliados, como Ecuador y Estados Unidos, se sumaron a las operaciones junto a brigadistas voluntarios independientes.

PUBLICIDAD

Los rescatistas recordaron la importancia de guardar silencio en medio de las labores, debido a que esa puede ser la única forma de confirmar posibles sobrevivientes entre los escombros - crédito Luis Acosta / AFP

Especialistas en emergencias recomiendan que alguien con experticia como un bombero o rescatista especializado dirija los grupos de civiles, en la zona deben estar equipos médicos que puedan minimizar y tratar los síntomas del aplastamiento.

Sobre esto La Perea detalló: “Hay que canalizar e hidratar primero. Canalizar, es decir, tomar una vena, una vía con una agujita. Nunca se debe retirar un peso de golpe si no hay una vía o no hay un medio de hidratación”. Además, mencionó el uso de torniquetes de emergencia en situaciones extremas: “Esto lo que va a hacer es bloquear temporalmente la expansión como tal de la liberación de esas toxinas, evitar que se liberen de manera masiva por el torrente sanguíneo y eso llegue al corazón”.

PUBLICIDAD

La controversia en redes sociales reflejó la tensión entre la urgencia emocional de socorrer a un ser querido y la necesidad de actuar según protocolos médicos para salvar vidas: “Es por esto que todos deberíamos estar preparados en primeros auxilios y también en búsqueda y rescate”, comentó un usuario, mientras otros reclamaron la carencia de apoyo profesional en regiones apartadas.

La mayoría de las brigadas de rescate están integradas por civiles - crédito REUTERS/Sergio Acero

Protocolo internacional y las 72 horas vitales

La respuesta inmediata tras un terremoto suele estar marcada por lo que los equipos de emergencia denominan las 72 horas vitales. Este lapso es considerado el periodo máximo en el que una persona puede sobrevivir bajo escombros, sin acceso a agua ni alimentos y expuesta a lesiones y al clima.

PUBLICIDAD

Una vez superado ese tiempo, las probabilidades de encontrar sobrevivientes se reducen drásticamente, aunque los expertos insisten en que siempre existen excepciones.

Los protocolos internacionales como los del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag) establecen que el fin de las búsquedas activas no obedece a un límite rígido, sino que depende de factores como la presencia de espacios vitales o señales acústicas y caninas en la zona del desastre. La decisión de continuar o suspender las labores se evalúa caso a caso, atendiendo a las condiciones particulares de cada sitio afectado.