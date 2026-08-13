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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que brigada de rescatistas mexicanos fue rechazada por el Gobierno colombiano: “Piden otra certificación”

Mientras se resuelve esa gestión, la mandataria señaló que el apoyo se canaliza por vía aérea con aviones Hércules

Claudia Sheinbaum afirmó que los rescatistas enviados por su país no pudieron ingresar a Colombia - crédito Presidencia de México
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El 10 de agosto de 2026, se registró un terremoto de 7,4 en Colombia, cuyo epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, y dejó a su paso derrumbes y daños estructurales en las ciudades de Cali, Pereira y Manizales.

De acuerdo con datos entregados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se han registrado 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos. Para afrontar la catástrofe natural, países en todo el mundo se comprometieron a enviar apoyo logístico y de recursos.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la brigada de rescatistas de ese país no fue aprobada por el Gobierno de De la Espriella - crédito Presidencia de México/Reuters
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la brigada de rescatistas de ese país no fue aprobada por el Gobierno de De la Espriella - crédito Presidencia de México/Reuters

Entre ellos, México; sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la brigada de rescatistas del ejército mexicano no viajó a Colombia porque su despliegue “no fue aprobado por el Gobierno de Colombia”, según explicó tras corregir una información que ella misma había dado.

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“Antes de ello quería comentarles. Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del ejército, pero no”, dijo Sheinbaum, detallando que la rectificación se la comunicaron este martes 12 de agosto de 2026 dentro del gabinete de seguridad.

La mandataria explicó que las autoridades colombianas solicitaron nuevas acreditaciones a la brigada: “Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación”.

Mientras se resuelve esa gestión, Sheinbaum señaló que el apoyo se canaliza por vía aérea con aviones Hércules: “Estamos llevando a través de aviones Hércules despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitan”.

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A propósito, indicó que el grupo de rescate permanece disponible: “La brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas está lista para salir en cualquier momento”. Sheinbaum también defendió la experiencia operativa de los equipos mexicanos: “Han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente”.

México envió 58,5 toneladas de ayuda a Colombia tras terremoto de 7,4

México envió 58,5 toneladas de ayuda a Colombia tras terremoto de 7,4 - crédito Secretaría de Prensa de la Presidencia
México envió 58,5 toneladas de ayuda a Colombia tras terremoto de 7,4 - crédito Secretaría de Prensa de la Presidencia

México inició el envío de 58,5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras una solicitud del Gobierno colombiano por la emergencia del terremoto de magnitud 7,4 del lunes 10 de agosto de 2026, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Conforme a lo que expuso, el pedido llegó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El operativo se desarrollará entre el 12 y el 14 de agosto de 2026 e incluye el traslado total de 2.562 despensas, equivalentes a la carga anunciada. “Se envía agua, se envían también medicamentos”, precisó Sheinbaum.

En efecto, detalló que dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Pereira a las 07:11 a. m. y 07:40 a. m. hora local (13:11 y 13:40 GMT). “Ya despegaron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana del AIFA rumbo a Pereira, Colombia, con 854 despensas que representan 19,5 toneladas de ayuda humanitaria”, señaló.

En los vuelos viaja también personal del Ejército mexicano para colaborar en tareas de asistencia, aunque el Gobierno no informó cuántos militares fueron enviados. Sheinbaum sostuvo que México mantendrá el contacto “a través de las Cancillerías” para definir apoyos adicionales.

La mandataria también se refirió a mexicanos afectados por la emergencia, incluido un equipo infantil de fútbol de Tijuana que quedó temporalmente varado en Colombia. “El problema es el aeropuerto, que no está funcionando en este momento. Está hasta cierto punto aislada esta población, pero hay contacto con ellos y se está viendo la mejor manera para que puedan regresar lo más pronto posible”, dijo.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella informó el jueves 13 de agosto de 2026 la confirmación de una donación de 10 millones de dólares por parte de Emiratos Árabes Unidos para atender la emergencia causada por el terremoto que sacudió el país el 10 de agosto de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En paralelo, Abelardo de la Espriella, informó el jueves 13 de agosto de 2026 la confirmación de una donación de 10 millones de dólares por parte de Emiratos Árabes Unidos para atender la emergencia causada por el terremoto que sacudió el país el 10 de agosto de 2026.

“Acabo de hablar con Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Agradezco profundamente su solidaridad con Colombia y su generosa donación de 10 millones de dólares para atender la tragedia causada por el terremoto (sic)”, escribió el presidente colombiano en su cuenta oficial.

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