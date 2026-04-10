Gustavo Petro respondió al presidente de Ecuador, que lo acusó de no colaborar en la lucha contra el narcotráfico: “Son un insulto para Colombia”

Gustavo Petro respondió al presidente de Ecuador por acusaciones sobre gestión en la lucha contra el narcotráfico - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @Presidencia_Ec/X

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó las estrictas medidas arancelarias tomadas recientemente contra Colombia y señaló una reducción del 33% en las cifras de muertes violentas en la frontera norte de su país.

En declaraciones difundidas a través de la red social X, Noboa atribuyó esta política a “diferencias de fondo en la lucha contra el crimen organizado” y sostuvo que “no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”.

El Gobierno ecuatoriano decidió elevar al 100% la llamada “tasa de seguridad” a las importaciones colombianas y suspender los canales técnicos de diálogo, una acción que Quito defendió como parte de su estrategia para reforzar la seguridad fronteriza. “En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, afirmó Noboa, condicionando el restablecimiento del diálogo bilateral a un cambio de postura por parte de Colombia.

Las diferencias respecto a la cooperación frente a delitos transnacionales marcan la actual tensión diplomática entre ambos países. El mandatario ecuatoriano remarcó la efectividad de las decisiones adoptadas, apuntando que el descenso del 33% en las muertes violentas constituye un “resultado concreto” visible tras la implementación de estas medidas.

La respuesta de Petro al presidente de Ecuador

El jefe de Estado exigió al vecino país que responda por la falta de vigilancia en puertos marítimos de la zona - crédito @petrogustavo/X

En respuesta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para desmentir las acusaciones de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre una falta de compromiso del Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico.

“Los compromisos contra el narcotráfico los hice desde que inicié mi vida de lucha por la justicia social en Colombia. Yo no nací en casa de grandes bananeros o banqueros. Nací dentro del pueblo trabajador que no es narcotraficante ni lavador de dólares. Vive de su trabajo y de su sacrificio (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario colombiano señaló además que durante su trayectoria en el Congreso de la República destapó la parapolítica.

“Para mí descubrir los lazos que unen los grandes narcotraficantes colombianos con el poder oligárquico de Colombia que dejó un genocidio en mi país, fue mi imperativo categórico durante 20 años en el congreso de Colombia, llevé el 35% de los senadores del Congreso de Colombia a investigaciones penales en la Corte Suprema de Colombia que terminaron con las condenas con ellos por vínculos con el narcotráfico paramilitar. Soy el inventor de la palabra parapolítica y narcopolítica, y se que se extiende por toda Latinoamérica (sic)”, expuso el gobernante.

Petro afirmó que durante su administración lo único que ha hecho es ayudar a Ecuador con energía eléctrica - crédito @petrogustavo/X

En su extenso mensaje, Petro argumentó que “arriesgue mi vida y la de mi familia por décadas y sobreviví a varios atentados de los narcos ligados a poderes estatales”, agregando no estar involucrado en “mercancías con cocaína en barcos mercantes, de ninguna empresa de mi propiedad, no tengo cuentas bancarias en el mundo, ni empresas y mi único bien es la casa patrimonio familiar que aún pago al banco. No me meto en negocios malolientes (sic)”.

A la par, exigió que el gobierno ecuatoriano responda por la falta de vigilancia en puertos marítimos de la zona, además de pedir explicaciones sobre las fallas en la lucha antidrogas y su posición como uno de los países con mayor tráfico de estupefacientes a nivel mundial.

“Que expliquen en Ecuador porque caen cargamentos de cocaína en esos barcos de negocios malolientes, que expliquen los políticos del Ecuador porque se debilitó tanto la vigilancia en los puertos marítimos que pasaron a ser los mayores exportadores de cocaína del mundo. Mafias colombianas se juntan con mafias ecuatorianas y con gente de poder político y económico. Les acabamos de entregar un delincuente que al parecer ayudó en el asesinato de un candidato presidencial del Ecuador (sic)”.

Gustavo Petro destacó que “mi ayuda a Ecuador ha sido dar energía electrica cuando se ha necesitado y no quiero que por debilidades de carácter se derrame la sangre del pueblo del Libertador y se ensucie la tricolor de la libertad (sic)”. A su juicio, las declaraciones de Noboa son un insulto, puesto que Colombia es el país que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo.

El jefe de Estado advirtió que las declaraciones de Daniel Noboa son falsas - crédito @petrogustavo/X

“Insulta el presidente Noboa al presidente colombiano que hoy anuncia al país la disminución de las hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia que no se lograba desde el año 2018”, señaló el mandatario colombiano.

En consecuencia, pidió a María Antonia Velasco, embajadora de Colombia en Ecuador, regresar al territorio nacional lo más pronto posible, tras el anuncio de un aumento de aranceles por parte del país vecino, en medio de una crisis diplomática bilateral. “Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato y el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador (sic)”.