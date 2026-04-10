Diego Sáenz aseguró que se le apareció un niño fantasma en el set de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’: “Tiene 6 años”

Diego Sáenz afirma haber visto el fantasma de un niño de 6 años en el set de ¿Qué hay pa’ dañar? - crédito @saenzdiego/ IG

El presentador y locutor Diego Sáenz sorprendió a la audiencia de ¿Qué hay pa’ dañar live? al compartir una experiencia que vivió recientemente en el set del programa.

Durante una emisión en vivo, Sáenz relató que, hace unas semanas, creyó ver la figura de un niño en su mesa de trabajo, justo en unos días en los que ocurrieron situaciones inusuales en el lugar.

Aprovechando la presencia de la médium Rosabel Barón como invitada, Sáenz no dudó en consultarle sobre lo ocurrido. “Hace poco sentí que había un niño en el set, ¿tú percibes algo aquí?”, preguntó el panelista, abriendo espacio para una conversación que rápidamente captó la atención de los televidentes y de sus compañeras Jessica Bohorquez y Aleja Villeta.

Diego Sáenz generó sorpresa en ¿Qué hay pa’ dañar live? al relatar un episodio paranormal vivido en el set del programa - crédito cortesía

Rosabel Barón respondió con franqueza y aseguró que, efectivamente, percibe la presencia de un niño de aproximadamente seis años en el set. Según la médium, el ente no tiene malas intenciones y, al parecer, se encuentra apegado a algún elemento o persona del lugar. “Es un niño con una cara redonda, cabello negro, es como gordito. Es como curioso, es alegre”, describió Barón al supuesto fantasma, añadiendo que su energía es traviesa, pero no representa ningún peligro para quienes trabajan ahí. “Se controla”, afirmó.

La médium recalcó que, si Diego Sáenz no sintió miedo al ver al niño, es porque el ente no transmite ninguna energía negativa. Barón explicó que este tipo de presencias pueden sentirse atraídas por la dinámica del set y por la gente que lo frecuenta, pero que no suelen causar problemas.

Tras escuchar la descripción de Rosabel Barón, Diego Sáenz confirmó que coincidía con lo que él mismo había percibido. “Sí es así como lo vi”, aseguró, generando aún más interés entre los seguidores del programa y en redes sociales.

La presencia de la médium Rosabel Barón permitió a Sáenz consultar en vivo sobre su experiencia, lo que atrajo la atención de los panelistas y la audiencia - crédito @saenzdiego/IG

La revelación de Sáenz y la posterior confirmación de la médium han alimentado la conversación en torno a fenómenos paranormales en espacios de trabajo y han añadido un elemento de misterio a la rutina del equipo de ‘¿Qué hay pa’ dañar live?’. Mientras tanto, el suceso sigue generando reacciones y comentarios entre quienes siguen de cerca cada emisión del programa.

Los comentarios tras las declaraciones de Diego Sáenz no se hicieron esperar, algunos incluso tomaron la situación con humor: “El sobrino de Yina 😳“, ”siempre se sabe que en el canal hay un niño lo dijo JMario", “es cierto ,yo trabajaba para una empresa que hacia montajes para un canal y tambien nos asustarón una noche”, “ese es westcol”, “la chica está asustada 😳“, (Sic), dicen los comentarios.

Diego Sáenz afronta semanas de cambios personales tras su ruptura con Cristina Warner

En las últimas semanas, Diego Sáenz ha sido protagonista no solo por su trabajo en medios, sino también por su vida personal y experiencias recientes en el ámbito público.

El presentador confirmó el fin de su relación con la actriz Cristina Warner, con quien compartió dos años de noviazgo. La noticia fue comunicada a través de un mensaje conjunto en redes sociales, donde ambos afirmaron: “Nuestra relación como pareja ha llegado a su final”, y pidieron respeto a su privacidad en esta nueva etapa.

Sáenz y Warner pusieron fin a su relación de dos años y, mediante un mensaje conjunto, pidieron respeto por su privacidad en esta nueva etapa - crédito @cristinawarner/Instagram

Sáenz y Warner, quienes hicieron pública su relación en julio de 2024, se consolidaron rápidamente como una de las parejas más seguidas en el entretenimiento colombiano. En su mensaje, la expareja subrayó el valor del respeto mutuo y la importancia de cerrar el ciclo de la manera “más bonita y sensata posible”. “No ha sido una decisión a la ligera, ni mucho menos fácil. Hace parte de un proceso profundo, consciente y lleno de aprendizaje. Desde ese mismo lugar, esperamos su respeto a nuestra privacidad. Gracias a todos los que siempre nos entregaron su buena energía”, expresaron en su comunicado.