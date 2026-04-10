Colombia

Colombia incrementará al 100% los aranceles aplicados a productos de Ecuador: “No hemos logrado respuesta positiva”

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, aseguró que el Gobierno Petro ha agotado los canales diplomáticos para poner fin a la guerra arancelaria con la administración de Noboa, sin que sus esfuerzos hayan surtido efecto

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Ecuador inició la guerra arancelaria por aparente falta de esfuerzos para garantizar la seguridad en la frontera - crédito Karen Toro/Reuters
Ecuador inició la guerra arancelaria por aparente falta de esfuerzos para garantizar la seguridad en la frontera - crédito Karen Toro/Reuters

La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador se recrudece. Luego de que el Gobierno de Daniel Noboa informara sobre un alza en los aranceles aplicados a los productos colombianos, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, informó que la administración del presidente Gustavo Petro tomará una medida recíproca.

Colombia rechaza la decisión del Gobierno ecuatoriano y nivelaría al 100% el arancel a importaciones provenientes de ese país”, indicó la funcionaria en un comunicado.

De acuerdo con Morales, el Gobierno colombiano ha intentado buscar una solución adecuada para la problemática, procurando que ambos países se vean beneficiados. Ha entablado acercamientos diplomáticos y ha abierto los canales de diálogo con Ecuador para ello, sin que esto haya surtido efectos hasta el momento.

No hemos logrado respuesta positiva y por el contrario la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial”, detalló.

El presidente de Ecuador inició la guerra arancelaria debido a la aparente falta de esfuerzos de Colombia en garantizar la seguridad en la zona fronteriza. Sin embargo, el mandatario colombiano afirma que las autoridades hacen presencia en la zona y trabajan de manera mancomunada para evitar el fortalecimiento del crimen organizado y del narcotráfico.

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