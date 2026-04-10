Avianca canceló vuelos hacia y desde Bucaramanga: hay problemas en el aeropuerto Internacional Palonegro

Aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga permanece bloqueado - crédito Google Maps

Las operaciones aéreas en Bucaramanga se vieron interrumpidas este viernes 10 de abril de 2026, tras la decisión de Avianca de cancelar todos sus vuelos desde y hacia la ciudad.

La medida fue tomada como consecuencia de los bloqueos protagonizados por campesinos en las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro, lo que impidió la llegada y salida del personal esencial y alteró la normalidad del tráfico aéreo regional.

La aerolínea informó que las restricciones comenzaron en la tarde del 9 de abril y persistieron durante la mañana del 10, afectando directamente a los pasajeros programados para viajar durante ese periodo. Avianca explicó que la seguridad de sus usuarios y colaboradores motivó la adopción de esta drástica decisión, ante la imposibilidad de garantizar condiciones óptimas de operación en la terminal aérea.

Debido a la situación, la compañía ofreció alternativas para quienes resultaron impactados: los viajeros pueden modificar su itinerario sin costo hasta 30 días después de la fecha original, siempre y cuando haya disponibilidad. Además, existe la opción de solicitar el reembolso de los trayectos que no pudieron completarse.

Las operaciones aéreas en Bucaramanga se vieron interrumpidas este viernes 10 de abril de 2026, tras la decisión de Avianca de cancelar todos sus vuelos desde y hacia la ciudad - crédito Europa Press

Por su parte, la operación de LATAM Airlines Colombia en el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga enfrenta afectaciones el 10 de abril debido a la situación actual en la terminal aérea. La compañía anunció medidas específicas para quienes tengan vuelos en esta fecha:

“Los pasajeros que tengan vuelos para el 10 de abril podrán optar por alternativas que contemplan cambio de fecha del vuelo sin multa, sujeto a disponibilidad en la misma cabina y sin diferencia tarifaria, hasta 7 días desde la fecha del vuelo original”, informó LATAM Airlines Colombia.

La incertidumbre sobre cuándo podrá reanudarse el servicio completo se mantiene. LATAM Airlines Colombia explicó que “nos mantenemos atentos a la reapertura del aeropuerto por parte de las autoridades, con el fin de reanudar la operación lo antes posible”. De momento, la empresa evalúa cómo operar durante la tarde los vuelos LA4210-LA4215 y LA4206-LA4211, determinación sujeta a la evolución de la situación.

Como parte del plan de contingencia, se solicita a quienes tienen pasajes hacia o desde Bucaramanga revisar el estado de sus itinerarios: “Recomendamos a los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Bucaramanga mantenerse atentos a la información a través de nuestros canales oficiales. Asimismo, pueden verificar el estado de sus itinerarios en la sección Mis Viajes en la página web www.latam.com o en la aplicación de la aerolínea”, detalló la empresa.

Latam anuncio que viajeros con vuelos desde el aeropuerto de Bucaramanga podrán reprogramarlos - crédito LATAM Airlines

Sobre la situación de fuerza mayor, la aerolínea transmitió: “Lamentamos los inconvenientes que esta situación, ajena a nuestra voluntad, está generando a nuestros pasajeros”.

Motivos y desarrollo de la protesta

La persistencia de los bloqueos en la vía al aeropuerto Palonegro ha generado inquietud entre viajeros, comerciantes y operadores turísticos de Bucaramanga y los municipios aledaños. La protesta, impulsada por organizaciones campesinas y propietarios rurales, amenaza la movilidad y la economía regional debido a la suspensión de vuelos y el cierre del principal acceso terrestre.

El origen de la crisis radica en el malestar creciente por el incremento del impuesto predial, tras la reciente actualización de los avalúos catastrales realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Para los manifestantes, el alza representa un golpe insostenible para el sector agropecuario, que ya enfrenta dificultades para sostener la producción.

Campesinos y propietarios rurales mantienen bloqueada la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja desde la madrugada, afectando el tránsito hacia el aeropuerto Palonegro - crédito Siete TV/Facebook

Las organizaciones rurales aseguran que el nuevo cálculo del impuesto significa una “carga económica insostenible” para quienes dependen de la tierra. Los líderes del paro señalaron que la medida tomada por el Igac “elevó considerablemente el valor a pagar por sus predios”, complicando aún más la situación de las familias campesinas.

La protesta se ha traducido en el bloqueo de la carretera entre Bucaramanga y Barrancabermeja desde la madrugada, impidiendo el paso de pasajeros y mercancías hacia el aeropuerto Palonegro. La situación mantiene a cientos de personas a la espera en el terminal aéreo, mientras otros buscan rutas alternativas sin certeza de cuándo volverá la normalidad.

Mientras tanto, continúan las mesas de diálogo entre las autoridades locales y los representantes del sector rural. El objetivo inmediato es pactar acuerdos que permitan levantar los bloqueos y restablecer el tránsito hacia el aeropuerto. Sin embargo, la incertidumbre persiste tanto para los pasajeros varados como para la economía regional, a la espera de una solución concreta que atienda las demandas de quienes dependen del campo y la conectividad en Santander.