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Andy Rivera sorprendió a sus fans con revelación sobre su relación sentimental con Xime Mua: “Llevo muchos años soltero ”

Tras semanas de especulaciones sobre un posible romance con la creadora de contenido, el cantante decidió aclarar su situación sentimental con sus millones de seguidores

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“Llevo soltero hace muchos años”: Andy Rivera pone fin a las especulaciones sobre su vida amorosa - crédito @andyrivera/IG
“Llevo soltero hace muchos años”: Andy Rivera pone fin a las especulaciones sobre su vida amorosa - crédito @andyrivera/IG

Andy Rivera, uno de los exponentes más reconocidos del género urbano en Colombia, volvió a acaparar la atención de sus seguidores tras referirse abiertamente a su situación sentimental.

En una reciente sesión de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales, el cantante decidió abordar los constantes rumores que lo han vinculado con la creadora de contenido Xime Mua.

En los últimos meses, la relación entre Andy Rivera y Ximena se convirtió en tema de conversación entre los usuarios de redes sociales. La dinámica empezó cuando la influenciadora paisa compartió videos humorísticos expresando su admiración y atracción por el intérprete, lo que generó una interacción directa entre ambos. A partir de ese momento, comenzaron a circular versiones sobre un posible romance.

El vínculo pareció fortalecerse cuando Andy Rivera eligió a Ximena como la figura principal en su videoclip Dame Un Beso, y ambos fueron vistos en diferentes eventos familiares y musicales, como el concierto de Jhonny Rivera y una presentación de Andy en la que compartieron un beso sobre el escenario. Estas escenas alimentaron la idea de que la relación iba más allá de la amistad o la colaboración profesional.

Andy Rivera y "Ximemua" protagonizan el video del nuevo sencillo 'Dame un beso' - crédito @andyrivera/IG
Andy Rivera volvió a ser noticia al hablar abiertamente de su vida sentimental y responder a los rumores sobre su vínculo con Xime Mua - crédito @andyrivera/IG

Sin embargo, la ausencia de publicaciones recientes en las que aparecieran juntos despertó dudas entre los seguidores sobre la continuidad del vínculo. En respuesta a las inquietudes, Andy Rivera fue claro: “Actualmente me encuentro soltero”. Además, aludió con humor a la fama de su padre como “el rey de la soltería” y sostuvo que ahora le corresponde asumir ese rol.

El cantante sorprendió al agregar: “Llevo soltero hace muchos años”, una afirmación que dejó en claro que, pese a la cercanía mostrada con Ximena, no existe en la actualidad ningún tipo de relación sentimental. Rivera explicó también que, por ahora, considera complicado encontrar “una relación seria y bonita”, por lo que ha decidido esperar antes de iniciar algo más formal.

“Oficialmente, heredé el trono de la soltería, mi papá se me casó, entonces me tocó ser el soltero a mí, pero realmente llevo muchos años soltero y estoy cómodo con esto y, si hace falta, el amor y el cariño, pero me conozco. A mí me gustan las relaciones largas, me gusta la estabilidad... Encontrar una persona buena toma su tiempo, la calle está dura”, dijo Rivera en su respuesta completa en redes sociales.

El cantante apareció en redes sociales para dar detalles de su soltería - crédito @andyrivera / Instagram

Aunque ambos continúan siguiéndose en redes sociales, Andy Rivera dejó establecido que la relación entre ambos no ha trascendido al plano personal. Esta aclaración generó reacciones de desilusión entre quienes esperaban verlos juntos, pero el artista prefirió dejar en claro que, por ahora, su prioridad es el bienestar individual antes que una nueva relación amorosa.

Andy Rivera y Xime Mua: así fue el acercamiento que los llevó a protagonizar una emotiva escena en el Movistar Arena

El vínculo entre Andy Rivera y Xime Mua comenzó a gestarse de manera natural a partir de la interacción en redes sociales. La creadora de contenido paisa, conocida por su sentido del humor y por compartir videos sobre sus gustos personales, publicó varios clips en los que confesaba abiertamente su admiración y “crush” por el reconocido cantante de música urbana.

Estos videos, que rápidamente se volvieron virales, llamaron la atención del propio Andy Rivera, quien no tardó en responder a las menciones y sumarse a la conversación digital.

El acercamiento entre ambos no quedó solo en el entorno virtual. A medida que los intercambios aumentaban en frecuencia y espontaneidad, Rivera y Xime Mua comenzaron a aparecer juntos en diferentes contextos. Uno de los momentos que más alimentó las especulaciones sobre un romance fue cuando el artista invitó a la influenciadora a protagonizar el videoclip de su sencillo Dame Un Beso. La colaboración fue interpretada por muchos seguidores como una señal de que existía una química real entre ambos, más allá de lo profesional.

Andy Rivera y Ximena Castaño avivan especulaciones de una relación - crédito @andyrivera/IG
La relación entre ambos se hizo más visible tras la participación de Ximena en eventos familiares y un momento destacado en el Movistar Arena, donde compartieron un beso sobre el escenario - crédito @andyrivera/IG

La complicidad y cercanía entre Andy y Ximena se hizo aún más evidente en eventos familiares y públicos. Un episodio especialmente significativo ocurrió en el concierto de Jhonny Rivera, padre de Andy, en el Movistar Arena. Durante la presentación, Ximena no solo estuvo presente apoyando a la familia Rivera, sino que también vivió un instante emotivo junto al cantante. En medio del show, Andy Rivera interpretó su tema Dame Un Beso y, al finalizar la canción, ambos compartieron un beso en el escenario ante la mirada de miles de espectadores. La escena, cargada de emoción y espontaneidad, fue captada por asistentes y se viralizó en redes, consolidando la percepción de que entre ambos existía algo más que una amistad o una colaboración artística.

A partir de ese momento, los seguidores de ambos estuvieron atentos a cada interacción y publicación, esperando la confirmación de una relación sentimental. Sin embargo, con el paso del tiempo, la exposición conjunta disminuyó y nuevas declaraciones de Andy Rivera confirmaron que ambos actualmente no mantienen un vínculo amoroso.

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