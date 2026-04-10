Acusan a Cris Valencia de robo: se habría quedado con $11 millones

Redes sociales exigen respuestas a Cris Valencia por supuesto robo a joven colaborador - crédito @soycrisvalenciaoficial/Instagram

El cantante Cris Valencia enfrenta una nueva polémica que ha generado controversia en redes sociales, luego de que un joven lo señalara por un presunto robo de 11 millones de pesos.

La denuncia fue difundida a través de plataformas digitales y rápidamente se convirtió en tema de debate entre seguidores y usuarios vinculados al entorno musical urbano.

De acuerdo con el relato del personaje, la disputa surgió en medio de un acuerdo para recuperar la cuenta oficial de Instagram de Cris Valencia. Según su versión, ambas partes pactaron un pago de 11 millones de pesos por el servicio, con la posibilidad de recibir un adelanto del 50 %. Sin embargo, el joven asegura que optó por no solicitar el anticipo, luego de que el propio artista le pidiera flexibilidad por el crecimiento de su carrera y la demanda de compromisos que enfrentaba en ese momento.

La denuncia por el pago incumplido en la recuperación de una cuenta de Instagram se viralizó rápidamente y dividió opiniones entre seguidores y usuarios del entorno musical urbano - crédito @letengoelchisme/ Instagram

El denunciante afirma que completó el proceso de recuperación de la cuenta en cuatro días. Tras cumplir con el trabajo, sostiene que el pago nunca se realizó y que, posteriormente, Cris Valencia habría presentado otra versión de los hechos. “Parce, es que tengo un problema. Lo que pasa es que a mí me está diciendo un amigo que él fue el que me la recuperó... El caso es que nunca quiso pagar”, explicó el joven en su testimonio difundido en redes sociales.

El caso no tardó en volverse viral y desató una ola de reacciones entre los internautas. Varios usuarios exigieron de manera directa el pago al cantante, mientras que otros optaron por minimizar la situación o mostraron indiferencia. Entre los comentarios que circularon en plataformas como Instagram y X, se leía: “Mano pague la recuperada de cuenta”, “viejo pague la recuperada de cuenta”, “pague los 11 millones, cejón”, “pague primero y luego canta papi”, así como mensajes de desapego como “la verdad no me importa”.

Hasta la fecha, Cris Valencia no ha emitido ninguna declaración pública sobre las acusaciones en su contra. Su silencio ha mantenido la controversia activa y ha motivado a los usuarios a seguir debatiendo el impacto que este episodio podría tener en la imagen del cantante dentro de la escena musical urbana.

El presunto incumplimiento de Cris Valencia se suma a la lista de controversias que rodean a figuras del género, donde la interacción entre seguidores, denuncias y reputación digital adquiere cada vez más importancia. Mientras tanto, la historia sigue generando conversación y expectativa en redes sociales a la espera de una respuesta oficial por parte del artista.

El caso generó una ola de reacciones en redes sociales, con mensajes que iban desde la exigencia de pago hasta la indiferencia ante la polémica - crédito @crisvalenciamusic / Instagram

Cris Valencia: del éxito viral en redes a las polémicas que marcan su carrera musical

Cris Valencia se convirtió en uno de los nombres más comentados de la nueva música urbana colombiana gracias a una historia de superación y rápido ascenso digital.

Oriundo de Samaná, Caldas, Valencia inició su carrera en la música subiendo covers de conocidos temas de reguetón a TikTok y otras redes, lo que empezó a llamar la atención de usuarios y figuras del entretenimiento. Su gran salto a la fama llegó en 2024, cuando un video en el que pedía apoyo a reconocidos influencers como Westcol se viralizó.

El propio Westcol decidió impulsarlo grabándole una canción en Medellín, experiencia que marcó un antes y un después en su vida y lo catapultó como fenómeno digital. En solo 12 horas, su tema Ya No Volverás superó el millón de reproducciones en YouTube, cifra que consolidó a Cris Valencia como una revelación del género urbano en Colombia y Ecuador.

La historia de Cris Valencia sigue generando expectativa en redes sociales mientras se espera una respuesta oficial por parte del artista - crédito @crisvalenciamusic/ Instagram

Sin embargo, tras ese éxito inicial, las polémicas no tardaron en aparecer. Valencia fue criticado por declaraciones consideradas prepotentes y por no reconocer el apoyo recibido de Westcol y su equipo. “La fama y el dinero no son para cualquiera”, expresó Westcol en respuesta a la actitud de Valencia, y añadió: “Cuando hay fama y dinero sale la verdadera esencia de la persona”. Muchos seguidores acusaron a Valencia de “desagradecido”, lo que llevó al cantante a disculparse públicamente por su falta de tacto y reconocer: “No supe expresarme de la mejor manera. Sé lo que hice y estoy muy arrepentido, no fue mi intención desagradar”.