El presidente Gustavo Petro celebró el alza del 32% de Ecopetrol en bolsa y acusó a jueces y a la oposición de sabotear proyectos estratégicos del Estado colombiano- crédito Colprensa/Cristian Bayona

Los resultados de Ecopetrol en su segmento de refinación durante 2025 batieron todas las marcas previas, consolidando un avance histórico que posiciona a la empresa petrolera entre los principales actores del sector en América. El año cerró con un promedio de 417.000 barriles diarios procesados y un registro sin precedentes de 430.000 barriles diarios en el último trimestre, apuntalando un desempeño que superó ampliamente los estándares previos y reforzando la autosuficiencia energética del país y de la región.

En el cierre de 2025, la compañía estatal experimentó un notable crecimiento en indicadores clave. El Ebitda del segmento de refinación aumentó 20% frente a 2024, mientras que el margen bruto por refinación creció un 32%, situándose en 13,1 USD por barril, según datos internos difundidos por Ecopetrol. Este salto se atribuyó a la eficiente operación de las 96 unidades de las dos refinerías principales, un proceso de optimización en la selección de crudos, mejoras energéticas y la ejecución rigurosa de un programa de eficiencias operativas.

Refinerías de Ecopetrol alcanzan récord histórico de producción, mayor conversión y transporte - crédito Camila Díaz/Colprensa

El desempeño de la refinería de Barrancabermeja destacó de manera particular. A partir de octubre de 2025, la planta alcanzó una carga sostenida récord de 245.000 barriles diarios, lo que convirtió el cuarto trimestre en el periodo de mayor actividad en su historia, tal como detalló Ecopetrol.

El nivel de conversión aumentó a 91%, cifra comparable con las refinerías de alta conversión más avanzadas del mundo, y superior al 85% que era el parámetro de diseño original en años anteriores.

Presidente Gustavo Petro sobre los buenos indicadores de Ecopetrol

El presidente de la República insistió en la necesidad de que Colombia disminuya la importación de hidrocarburos -crédito @petrogustavo/X

Frente a los buenos indicadores de Ecopetrol , el presidente de la República, Gustavo Petro, vía X, resaltó que el éxito de la compañía petrolera está ligado a su plan de transición a energías limpias.

“Una de las tareas de la transición energética urgente que se necesita, es disminuir la importación de hidrocarburos. La mitad de la gasolina que se consume en Colombia es importada. Miren este balance de las refinerías en Colombia en nuestro gobierno. Alcanzaron los máximos estándares internacionales de productividad” (sic), expuso.

En este escenario, aprovechó para lanzar indirectas a gobiernos anteriores y a opositores acusados de corrupción en distintos sectores, citando el de la salud. “A pesar del dinero perdido en Reficar por el robo de sus recursos,lo califican como el peor de la historia, creo que el peor robo es el de la salud, el gobierno logró el máximo de productividad.en sus refinerías. Y produce derivados de alta calidad (sic)”.

En su extenso mensaje, el gobernante de los colombianos señaló que la producción y uso de energías limpias han aumentado en el país, puesto que es el futuro a nivel mundial, por lo que pidió a las empresas y personas que trabajan con hidrocarburos dejar de utilizar ese tipo de combustibles.

Petro considera que las energías limpias son el futuro del país - crédito @petrogustavo/X

“Las importaciones ya disminuyen por la vía de la reducción del consumo y su reemplazo por movilización limpia que crece espectacularmente. Así que este es el camino más apropiado para enfrentar un niño, cuya probabilidad de intensidad aumenta. Invito a los usuarios de hidrocarburos a lograr el paso a la conexión eléctrica limpia lo más pronto posible (sic)”, indicó Petro.

Y agregó: “El programa Colombia Solar debe intensificar su velocidad y estar en plena acción para el mes de Mayo. La interconección con la Guajira y sus energías ya instaladas está asegurada. Duré ya casi los cuatro años bajó la amenaza periodística de un apagón que nunca se dió, al contrario, vendimos energía a otros países, ante la.amenaz adelante niño estamos más que preparados para afrontarla (sic)”.

A su vez, el presidente Petro explicó que la capital del país tiene que revisar el acceso a electricidad, por lo que anunció una investigación para detectar irregularidades.

“Bogota debe examinar su conectividad eléctrica. El ascenso marginal de la tasa de inflación que se observó en el mes de marzo de 0,3,% tiene dos causas de oferta en donde debemos actuar: 1. El crecimiento de un 9% del costo de la generación eléctrica para Bogotá, he ordenado una investigación al respecto.2. El crecimiento del precio de los fertilizantes en el país del 3% (sic)”, concluyó.