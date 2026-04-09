Colombia

Policía rescató un gato y dos perros que eran explotados por sus cuidadores para pedir limosna en Transmilenio

Las autoridades aseguraron el traslado de los animales para recibir atención profesional y emitieron comparendos por presunto abuso en su contra

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Las autoridades trabajan por proteger la integridad de los animales de la ciudad - crédito Idpyba / Instagram

Un operativo conjunto entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) y la Policía Metropolitana de Bogotá permitió un rescate animal en Transmilenio, donde un gato adulto y dos perros de raza pug fueron retirados de situaciones de presunto maltrato animal con fines de mendicidad y comercialización, según informó la alcaldía de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, el gato fue encontrado el 7 de abril y los dos perros de raza pug el 4 del mismo mes, en condiciones que evidenciaron que presuntamente eran explotados con fines de mendicidad y comercialización.

El Bloque de Atención y Rescate (BAR) del Idpyba y la Policía de Bogotá llevaron a cabo la intervención tras dos semanas de seguimiento y aseguraron el bienestar de los animales mediante su traslado para atención veterinaria profesional.

Los animales fueron localizados tras la vigilancia de las autoridades en diversas estaciones del sistema, con especial énfasis en el Portal Sur de Transmilenio, ubicado al suroccidente de la ciudad. El procedimiento terminó en el momento en el que los responsables fueron identificados mientras trasladaban a los animales, lo que permitió la intervención policial y su posterior resguardo bajo la supervisión del instituto.

Los animales eran utilizados con fines de mendicidad y se encontraban en mal estado - crédito Alcaldía de Bogotá
Los animales eran utilizados con fines de mendicidad y se encontraban en mal estado - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades informaron que el Bloque de Atención y Rescate (BAR) del Idpyba nació como una estrategia que refuerza la vigilancia institucional y la protección de los animales en el transporte público, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se presentan situaciones de este tipo en el sistema, pues a diario se ve a los animales circular en el sistema en condiciones deplorables mientras que sus cuidadores piden dinero.

Así lo confirmó Antonio Hernández Llamas, director del Idpyba, que señaló que, conforme a las instrucciones del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, se formó el BAR “con el objetivo de trabajar en contra del maltrato, del abandono y de la explotación animal con fines de mendicidad en nuestro sistema de transporte público masivo”.

Esta unidad realiza tareas de intervención junto a la Policía de Bogotá y también promueve actividades pedagógicas para los usuarios. El instituto indicó que por medio del trabajo educativo y operativo se espera erradicar las conductas de maltrato animal, además de resaltar la importancia de la denuncia ciudadana.

En el caso de los perros de raza pug, la actuación se registró cuando los médicos veterinarios del Idpyba emitieron un concepto desfavorable sobre su estado general. Así, la Policía tuvo que proceder a la aprehensión de los animales, además de emitir comparendos al tenedor.

La mendicidad también afecta a los animales en la ciudad - crédito Idpyba / Instagram

Cómo denunciar el maltrato animal y fomentar la adopción en Bogotá

Las autoridades capitalinas habilitaron canales específicos para que los ciudadanos denuncien casos de maltrato animal. Entre ellos figuran la línea de emergencias 123, el correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co, la sede en Carrera 10 No 26-51 (Torre Sur, Piso 5) y el sistema “Bogotá Te Escucha”, que permite adjuntar fotografías y videos de la situación de denuncia.

Además, la entidad organiza jornadas de adopción periódicas donde perros y gatos rescatados pueden encontrar un nuevo hogar. Estas actividades se desarrollan en la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en carrera 106A #67-02, en el barrio El Muelle, ubicado en la localidad de Engativá.

Y es que las autoridades capitalinas insisten en el llamado para desalentar la compra de mascotas y promover la adopción responsable, una práctica que ayuda a disminuir la explotación y el abandono de animales en Bogotá.

Desde la perspectiva del dueño, un perro de pelaje dorado apoya una pata en su muslo vestido con jeans, mirando directamente a la cámara en una sala.
Las autoridades trabajan por encontrar un hogar digno para los animales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El distrito, por medio de la Alcaldía Mayor y el Idpyba, reiteró que mantendrá la vigilancia activa y la colaboración con la comunidad para atender cada caso reportado y velar por la protección animal.

La intervención reciente en Transmilenio se convierte en ejemplo de cómo las acciones institucionales trabajan por la integridad de los animales al responder ante cualquier señal de maltrato en los espacios públicos.

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