María Claudia Tarazona lideró homenaje a las víctimas y lanzó fuertes críticas contra Petro: “La deshonra de quien está en el poder no nos representa”

Tarazona señaló que Colombia tiene potencial de desarrollo y que los malos gobiernos no definen a la ciudadanía, insistiendo en la necesidad de reconstruir el rumbo del país - crédito Senado de la República

A propósito del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, intervino en una sesión plenaria del Congreso de la República en la que emitió fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro y reiteró la necesidad de avanzar hacia la reconciliación nacional.

Durante su intervención, Tarazona hizo referencia a la situación del país y cuestionó directamente a la administración actual. “Colombia es un país mágico y único, con todo para ser grande y, ¿por qué no?, como soñaba Miguel, una potencia mundial. Recordemos, un mal gobierno no nos define como colombianos. La deshonra de quien hoy está en el poder no nos representa”, afirmó ante los asistentes.

En su discurso, también señaló que el país enfrenta un contexto de violencia que no debe normalizarse y llamó a la construcción de un escenario distinto. “Somos mucho más que un pésimo gobierno que es indolente y cómplice del dolor, la violencia y la criminalidad a lo largo y ancho de nuestro país”, expresó.

Llamado a la unidad y respaldo a las víctimas

La viuda del senador Miguel Uribe Turbay envió un mensaje de solidaridad a las víctimas del conflicto armado y a las familias que han perdido seres queridos a causa de la violencia - crédito Senado de la República

Tarazona dedicó una parte central de su intervención a enviar un mensaje de solidaridad a las víctimas del conflicto armado, especialmente a quienes han perdido a sus familiares. “Hoy abrazo a cada familia, a cada mujer y a cada niño que como Alejandro llora a su padre; abrazo a María, Emilia y a Isabela que con valentía y amor me han sabido acompañar y sostener”, sostuvo.

Asimismo, manifestó su intención de continuar aportando al país pese al impacto personal por la muerte de su esposo. “Desde mi dolor, desde mi sufrimiento, pero también desde mi dedicación y entrega les digo aquí estaré siempre para servir a nuestro país, para ser un puente de unión, que este dolor no nos divida, que este dolor nos una”, indicó.

En ese contexto, insistió en la necesidad de transformar el dolor en acciones que contribuyan a cambiar la realidad nacional. “Que la memoria de quienes hemos perdido no se quede en el silencio, sino que se convierta en fuerza para cambiar el rumbo de nuestra historia”, agregó.

La intervención también incluyó un llamado a rechazar la violencia como parte del destino del país. “No podemos aceptar la violencia como destino, no podemos acostumbrarnos a la tragedia. No podemos seguir enterrando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros héroes. Colombia merece más”, manifestó, al tiempo que señaló que la paz debe construirse con condiciones de seguridad, justicia y dignidad.

Mensaje a Miguel Uribe Londoño

En su discurso, insistió en que la violencia no puede normalizarse y que la paz debe construirse con condiciones de seguridad, justicia y dignidad - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Durante su participación, Tarazona dirigió unas palabras a Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, destacando su historia personal como víctima del conflicto armado. “Quiero hacerle un reconocimiento a Miguel Uribe Londoño, quien ha sido víctima de la violencia y ha tenido que cargar en su espalda lo más cruel que ha dejado este país, perder a su esposa de la manera como la perdió y después tener que enterrar a su único hijo”, expresó.

Además, resaltó su capacidad para afrontar las pérdidas y construir un propósito a partir de ellas. “Quiero que tengamos presente su dolor y reconocer su valentía y la forma como ha construido un propósito a través de su dolor y su duelo”, afirmó.

La jornada legislativa fue suspendida por falta de quórum, al registrarse la presencia de un número insuficiente de congresistas en el recinto - crédito Senado de la República

La sesión plenaria convocada para esta conmemoración no pudo desarrollarse en su totalidad debido a la falta de cuórum. En el recinto se encontraban ocho senadores y 19 representantes a la Cámara, lo que obligó a suspender la jornada en medio de las intervenciones de víctimas provenientes de distintas regiones del país.

El hecho generó reacciones entre los asistentes y los organizadores del evento. El presidente del Congreso, Lidio García, se refirió a lo ocurrido y señaló: “Aquí no solamente fallaron los congresistas, aquí también falló el Gobierno. No veo al ministro del Interior ni a los responsables del tema de víctimas”.

Las críticas también provinieron de representantes de las víctimas que participaron en la jornada. Adriana Pérez, una de las voceras, cuestionó la suspensión de la sesión y destacó que no se habían registrado situaciones similares en años anteriores.

“Fueron por los votos al territorio y hoy desconocen a las víctimas aquí en el Congreso. En 12 años es la primera vez que se levanta una sesión”, afirmó.