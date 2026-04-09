Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

El paisa dijo que hacer una pausa, pensar y arrancar de cero no es sinónimo de debilidad - crédito @podcastlascosascomoson/IG

El reciente mensaje de Maluma en redes sociales provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores.

A través de la cuenta de Instagram de su pódcast, el artista compartió una reflexión poco habitual en su perfil, al hablar abiertamente sobre la necesidad de frenar ante el agotamiento y aceptar los límites personales.

En el video, Maluma inicia con un saludo cercano para describir con franqueza una sensación frecuente que ha invadido sus pensamientos en los últimos meses sobre la manera en la que se afrontan los problemas.

“Hay momentos donde, donde uno siente que el, que el mundo se viene encima y que uno no puede, literalmente. Hay momentos que uno siente que no puede más y es normal”.

(@maluma)

El mensaje del cantante se aparta de los discursos habituales sobre superación permanente, ya que él mismo lo señala que es necesario hacer un stop en el camino y pararse firme sin pensar que se trata de una señal de debilidad.

“La invitación en este momento no es para que sigan, no es para que den ese poquito más, no. Creo que la invitación en este momento es a parar”.

Asimismo, indicó que se trata de un acto de honestidad consigo mismo, pues no siempre se debe creer que se puede con todo resolviendo problemas, sino que es necesario hacer una introspectiva en la vida.

“A veces hay que renunciar, a veces hay que rendirse, hay veces que hay que volver al principio y aceptar que hay cosas que no van más y hay cosas que se terminan”, afirma.

El intérprete destaca que poner fin a una etapa puede abrir la puerta a nuevas oportunidades: “Y eso es bueno también, porque cuando algo se termina, obviamente algo nuevo empieza”.

Maluma confirmó cuál es el cantante que lo acompañará en el escenario de Medellín - crédito @maluma/IG

El artista aborda también la vulnerabilidad, una emoción que muchos tienden a ocultar. “Y no está mal ser vulnerable, no está mal rendirse, no está mal agachar la cabeza y aceptar que hay que parar”, reflexiona.

Para él, detenerse es una forma de recobrar fuerzas: “Hay que parar a tomar oxígeno, hay que parar a respirar y a ver la foto desde el lado correcto y seguir. Pero para seguir hay que tener oxígeno”.

El mensaje del colombiano concluye con un llamado a la comprensión personal: “Entonces, no se sientan mal. Cuando hay que parar, paramos, nos rendimos, somos vulnerables y volvemos a comenzar”.

De este modo, el cantante invita a sus seguidores a reconsiderar la idea de que rendirse siempre implica un fracaso. Para él, aceptar los propios límites y tomarse una pausa puede ser el primer paso para empezar de nuevo con una perspectiva renovada.

El miedo a la muerte y dejar sola a París

París tiene dos semanas de nacida y ya goza de lujos como su coche, el cual es de una prestigiosa marca de moda - crédito Instagram @maluma

El cantante Maluma compartió en su pódcast que el miedo a la muerte ha sido un tema recurrente en su vida, especialmente desde que experimenta ansiedad. El artista explicó que en su infancia, en su entorno familiar, la muerte era un tema prohibido, lo que contribuyó a que desarrollara ese temor con el paso de los años.

La llegada de su hija París significó un cambio radical en su perspectiva. Maluma confesó que, antes de ser padre, asumía riesgos constantemente y disfrutaba de actividades extremas.

Sin embargo, tras el nacimiento de su primogénita, su actitud cambió y ahora prioriza la prudencia para no dejarla sola, procurando conocer y respetar sus límites.

El intérprete colombiano relacionó su ansiedad con el miedo a la muerte y aclaró que nunca ha tenido pensamientos autodestructivos, precisamente por ese temor. Entre las confesiones, Maluma relató que durante las giras le asaltaba el miedo a sufrir un ataque de pánico en el escenario, lo que aumentaba su ansiedad.