Karol G entre los artistas más buscados en Google antes de su presentación en Coachella: superó a Sabrina Carpenter

Karol G es una de las artistas más buscadas en Google a días de su presentación en Coachella - crédito montaje @karolg/ Instagram - Google Trends

El festival Coachella 2026 prepara una edición histórica para celebrar su vigésimo quinto aniversario en el Empire Polo Club de Indio, California.

El evento tendrá lugar durante dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, fechas en las que el desierto californiano volverá a convertirse en el epicentro mundial de la música en vivo.

La organización anunció un cartel liderado por figuras que dominan las listas globales. Sabrina Carpenter encabezará la jornada inaugural, mientras que Justin Bieber, en su primera presentación en el festival, será la estrella del sábado.

La paisa encabezaría el cartel del famoso festival junto a la estrella pop Sabrina Carpenter según lo reveló la revista Rolling Stone - crédito montaje REUTERS/Daniel Cole - REUTERS/Amanda Perobelli

El cierre de cada fin de semana estará a cargo de Karol G, quien marcará un hito como la primera artista latina en liderar el evento. Entre los nombres destacados figuran The Strokes, David Byrne, Young Thug, The xx, Iggy Pop, Major Lazer, FKA Twigs, Laufey, Disclosure y Nine Inch Noize, una colaboración especial entre Nine Inch Nails y Boys Noize. La programación también incluye debuts notables, como el de la girlband Katseye y el grupo filipino Bini, así como la presentación de Anyma con su nuevo proyecto Æden.

La expectativa en torno al festival es considerable. Las entradas se agotaron en apenas una semana, lo que evidencia el interés por una edición que contará con más de 130 artistas de distintos géneros. A pocos días del inicio, los datos de búsquedas en Google revelan cuáles son los artistas que generan mayor interés entre los fanáticos, reflejando las presentaciones más esperadas del evento.

De acuerdo con Google Trends, cinco presentaciones destacan como las más buscadas en la red. Entre ellas figura la colombiana Karol G, quien ha despertado gran expectativa tras el éxito de su gira Mañana será bonito y el lanzamiento reciente de su álbum Tropicoqueta.

Justin Bieber encabeza el ranking de popularidad en búsquedas con 100 puntos, seguido por Bini, Katseye, Karol G, Sabrina Carpenter y Big Bag - crédito Google Trends

Según el ranking de popularidad de búsquedas, que utiliza una escala de 0 a 100, Justin Bieber lidera con 100 puntos. En segundo lugar se encuentra el grupo filipino Bini, que alcanza 50 puntos, seguido por la agrupación femenina Katseye con más de 35 puntos. Karol G ocupa el cuarto puesto con más de 30 puntos, mientras que Sabrina Carpenter suma 20 puntos y Big Bag cierra la lista con 10 puntos de popularidad.

Los resultados de estas tendencias están contemplados desde el jueves 2 de abril hasta el 8 de abril, por lo que a pocas horas de iniciar el evento en la tarde del viernes 10 de abril, las estadísticas podrían cambiar.

Karol G prepara un show histórico en Coachella y Rolling Stone anticipa invitados de lujo en el escenario

A escasos días de sus presentaciones, previstas para el 12 y 19 de abril, la publicación internacional adelantó detalles sobre la preparación del espectáculo y especuló sobre la posibilidad de que Karol G invite a tres artistas especiales al escenario, dos de ellos colombianos.

Según Rolling Stone, entre los nombres que podrían acompañarla figuran Kali Uchis, J Balvin y Bad Bunny. La revista subrayó la relación artística de Karol G con Kali Uchis, recordando la colaboración entre ambas en el tema Labios Mordidos en 2023 y la expectativa que genera una posible interpretación en vivo durante el festival.

En el caso de J Balvin, la publicación destacó la cercanía profesional y personal entre ambos, quienes compartieron escenario durante la gira Mañana Será Bonito y han trabajado juntos en canciones como El Poblado, +57, Location y el remix de Mi Cama. Rolling Stone señaló que Balvin ha considerado a Karol G como “su hermanita” y remarcó la historia compartida por ambos en la escena musical de Medellín.

Bad Bunny podría ser uno de los invitados de Karol en Coachella - crédito @badbunny y @karolg/Instagram

Respecto a Bad Bunny, la revista recordó que fue el primer artista latino en encabezar Coachella y que recientemente coincidió con Karol G en Medellín, donde interpretaron juntos el éxito Ahora me llama. Rolling Stone mencionó que el artista puertorriqueño no tiene fechas de gira hasta mayo, lo que podría facilitar su presencia en el festival. Para la publicación, la presencia de estos invitados no solo sería una sorpresa para los asistentes, sino que también representaría un momento simbólico para la música latina en uno de los escenarios más importantes del mundo.

La actuación de Karol G está programada para el domingo 12 de abril a las 9:55 p.m. (hora local de California), en el escenario principal de Coachella. La organización del festival permitirá seguir el show en vivo a través del canal oficial de YouTube.