Gobierno emitió comunicado oficial sobre la crisis en la plataforma de pasaportes en Colombia: “Es competencia exclusiva de la Cancillería”

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclara el manejo de información sobre pasaportes - crédito Cancillería

En medio de las inquietudes que se han generado en torno al proceso de expedición de pasaportes en Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento oficial en el que dejó clara su posición frente a la difusión de información relacionada con este trámite.

La entidad hizo un llamado enfático a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que acudan exclusivamente a los canales institucionales, con el fin de evitar confusiones o interpretaciones erróneas.

El contexto de este pronunciamiento surge tras la circulación de versiones no confirmadas y reportes difundidos por fuentes no oficiales, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los ciudadanos que requieren este documento. Ante esta situación, la Cancillería decidió intervenir para precisar cuál es la única voz autorizada sobre el tema.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia informa a la ciudadanía que toda comunicación, pronunciamiento o información relacionada con la expedición de pasaportes es competencia exclusiva de la Cancillería de Colombia, en su calidad de autoridad responsable del proceso”, indicó la entidad en su comunicado.

El Gobierno refuerza la centralización de información sobre la expedición de pasaportes - crédito Cancillería

Con esta declaración, el Ministerio busca centralizar la información y evitar que terceros generen versiones que puedan desorientar a los usuarios del servicio. En esa misma línea, advirtió que cualquier dato que no provenga de sus canales oficiales carece de respaldo institucional.

“En este sentido, cualquier información que circule por canales no oficiales, terceros o fuentes no autorizadas carece de validez institucional y puede inducir a interpretaciones erróneas o desinformación”, agregó la Cancillería en el comunicado, subrayando el impacto que puede tener la difusión de contenido no verificado.

La entidad también hizo un llamado directo a los diferentes actores que intervienen en la difusión de información pública, incluyendo medios de comunicación, para que contribuyan a garantizar la transparencia en medio de la coyuntura.

“La Cancillería hace un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y actores interesados a consultar y difundir únicamente la información emitida a través de los canales oficiales del Ministerio, con el fin de garantizar la transparencia, veracidad y confianza en los procesos institucionales”, señaló.

La Cancillería de Colombia aclara el panorama sobre los pasaportes y pide no caer en rumores - crédito Presidencia de la República de Colombia

Este mensaje cobra relevancia en un momento en el que los trámites relacionados con documentos oficiales suelen generar alta demanda y preocupación, especialmente cuando existen dudas sobre su continuidad o condiciones de acceso. Por ello, la entidad insistió en la importancia de verificar cualquier información antes de compartirla o tomar decisiones basadas en ella.

Finalmente, el Ministerio reiteró su disposición para atender inquietudes y brindar orientación a los ciudadanos a través de sus plataformas oficiales, las cuales están habilitadas para ofrecer información actualizada y confiable.

“Agradecemos remitir cualquier inquietud o verificación de información a las plataformas oficiales de la entidad”, concluyó la Cancillería.

Qué esta pasando con los pasaportes de Colombia

El proceso de expedición de pasaportes en Colombia ha enfrentado interrupciones tecnológicas graves desde el pasado 6 de abril, afectando a miles de ciudadanos tanto dentro del país como en consulados del exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la presencia de un actor externo que vulneró parcialmente la infraestructura digital del Sistema Integral de Trámites (Sitac), obligando a activar protocolos especiales de seguridad.

Las oficinas de pasaportes en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, así como sedes consulares en Madrid, Barcelona, Miami, Orlando y Nueva York, reportaron largas filas y aglomeraciones de usuarios que no pudieron completar sus trámites presenciales. Las afectaciones incluyeron no solo la expedición y renovación de pasaportes, sino también la realización de actos notariales, visados y registros consulares.

Qué sucede con los trámites de pasaporte en Colombia - crédito @ANIABELLO_R/X

Durante el martes 7 y el miércoles 8 de abril, el servicio del Sitac estuvo suspendido, lo que generó la cancelación de citas y obligó a cientos de personas a modificar planes de viaje y gestiones legales. Quienes acudieron a las oficinas encontraron la plataforma caída, lo que incrementó la molestia y la incertidumbre sobre los tiempos de restablecimiento total.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha entregado un informe oficial sobre la causa específica de las fallas ni ha ofrecido un plazo claro para la normalización del sistema. Hasta este jueves 9 de abril, funcionarios de la oficina de pasaportes en el centro de Bogotá informaron sobre una reactivación paulatina de algunos servicios, aunque los usuarios continúan reportando inconsistencias y dificultades para acceder a trámites esenciales.

La crisis tecnológica ocurre en un momento clave para la transición hacia el nuevo pasaporte colombiano, gestionado bajo un reciente contrato entre la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional. El Sitac, según detalló el Ministerio, es esencial para agotar el stock restante de libretas contratadas previamente con Thomas Greg and Sons antes de pasar completamente al nuevo modelo.

Mientras tanto, los usuarios que dependen de la expedición y renovación de pasaportes deben estar atentos a los anuncios oficiales y prepararse para una reactivación gradual del sistema. El proceso de estabilización digital sigue en marcha, con la expectativa de que la atención a la ciudadanía se normalice en el corto plazo.