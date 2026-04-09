Colombia

Fuerza Aeroespacial confirmó que solo el 33% de aeronaves de la fuerza pública están aseguradas

Desde la institución ratificaron que el avión Hércules FAC 1016 que se accidentó en Putumayo el 23 de marzo estaba “por fuera del cubrimiento” de la póliza de seguro vigente

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Actualmente, dos aviones C-130 están en servicio, mientras que las aeronaves restantes se encuentran en tareas de mantenimiento programado a fin de recuperar la totalidad de la capacidad aérea en el corto plazo - crédito @FuerzaAereaCol / X
En la FAC aseguraron que el 33% de la flota aérea de la fuerza pública está asegurada - crédito @FuerzaAereaCol / X

En las horas de la mañana del jueves 9 de abril de 2026, se filtró en medios de comunicación un informe que reveló que el avión Hércules FAC 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que se accidentó el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, y dejó un saldo de 69 muertos y 57 heridos, no tenía seguro.

Por medio de un comunicado, voceros oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmaron que, efectivamente, el avión accidentado no estaba bajo el cubrimiento de la póliza de seguro vigente para las aeronaves de la fuerza pública.

Este fue el comunicado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sobre las pólizas de seguro de las aeronaves - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana
Este fue el comunicado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sobre las pólizas de seguro de las aeronaves - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

Informaron también que no hay recursos disponibles para asegurar la totalidad de los vehículos aéreos y que solo el 33% de las naves de toda la fuerza pública están bajo esta cobertura.

Desde la institución militar explicaron el pago de las pólizas obedece a “contrataciones centralizada por el Ministerio de Defensa, desde el año 2022″.

El informe que reveló Caracol Radio sostiene la existencia de un vacío de 258.224 millones de pesos para la contratación de los seguros, mientras que la FAC reconoció un “déficit existente en 2026 aproximado de 244.000 millones de pesos por este concepto para la presente vigencia”.

En ese sentido, desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmaron que se tramitaron los requerimientos “desde el sector defensa para suplir esta necesidad”.

No obstante, reconocieron que todos los pasajeros que iban en el vuelo sí iban asegurados, ya que “esta institución prioriza la vida mediante el entrenamiento de sus integrantes, así como la planeación y efectividad de cada una de las operaciones, cumpliendo la misión constitucional con integridad y seguridad. En Colombia, todo el personal militar activo cuenta con un seguro de vida obligatorio”.

Familias de víctimas del accidente aéreo en Putumayo sufren estafas por cobros ilegales para la identificación de cuerpos, según denunció el ministro de Defensa - crédito MiPutumayo.com.co/EFE
Imagen del accidente aéreo en Putumayo que dejó un saldo de 69 muertos y 57 heridos- crédito EFE

Qué dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez

El jefe de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, informó que "todos los pasajeros fallecidos en el accidente del avión Hércules en Putumayo estaban asegurados", pese a que la aeronave no tenía una póliza vigente.

En entrevista con Semana, Sánchez explicó que asegurar toda la flota aérea de la fuerza pública requeriría un presupuesto anual cercano a un billón de pesos, monto con el que actualmente no cuenta el sector defensa.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, explicó por qué la totalidad de las aeronaves militares están sin asegurar - crédito Fernando Vergara/AP
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, explicó por qué la totalidad de las aeronaves militares están sin asegurar - crédito Fernando Vergara/AP

“Se requiere un presupuesto significativo para asegurar todos los bienes de la fuerza pública, pero las limitaciones presupuestales impiden asegurar aeronaves como los Hércules y Kfir”, señaló el ministro.

El ministro explicó que parte del presupuesto disponible ha sido destinado a las pólizas de seguros de vida de todos los militares, que pueden costar 151.000.000 de pesos “por asegurado en promedio”, dijo.

“Todo es un seguro aparte, todos los funcionarios de la fuerza pública están asegurados, porque es una profesión de muy alto riesgo. Entonces, por ejemplo, usted podría hacer un diagnóstico de no sé qué porcentaje de vehículos están asegurados en Colombia. No es el 100%. Entonces ya uno diría: ‘No, pero deberían estar todos asegurados’, etcétera. Ya son las limitaciones que nos impone el presupuesto, no es falta de voluntad. Entonces, ¿cómo lo prioriza? Invirtiendo en temas que eviten que ocurran los accidentes, en temas de mantenimiento, alistamiento, entrenamiento y de operación para cumplir la misión constitucional“, dijo.

El ministro de Defensa reiteró que no hay suficiente presupuesto en la Nación para asegurar todas las aeronaves de la fuerza pública - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
El ministro de Defensa reiteró que no hay suficiente presupuesto en la Nación para asegurar todas las aeronaves de la fuerza pública - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Agregó que “hemos insistido en que se tiene que asignar más presupuesto”, de manera que en la cartera han debido establecer criterios para determinar qué aeronaves sí se aseguran y qué otras no.

“Son dos —criterios—: el impacto estratégico que tenga la operación y, por otro lado, factores externos de la amenaza del combate, por ejemplo, imagínese usted asegurando un avión Kfir de combate, pues el nivel de la amenaza hace extremadamente costoso el seguro. Pues quitando esos elementos, ¿cuáles tendrían más riesgo? Y son aquellos donde las personas están aprendiendo a volar y son en instrucción y entrenamiento".

Sin embargo, el ministro dijo que las autoridades se enfocan en prevenir accidentes como el del 23 de marzo de 2026: “Uno puede decir: ‘Sí, tenemos seguro y recupera el material’, pero es que la idea no es que simplemente se recupere el material, la idea es que jamás ocurra un accidente, porque detrás de ello están las vidas”, dijo el ministro en la entrevista.

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