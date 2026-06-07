Atlético Nacional vs. Junior FC: hora y dónde ver la gran final del primer semestre del 2026 en la Liga BetPlay

Atlético Nacional perdió 3-0 en la ida y esta obligado a remontar para ganar la Liga - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Atlético Nacional y Junior definirán el lunes 8 de junio el campeón del primer semestre en la final de vuelta de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Atanasio Girardot, con el equipo de Medellín obligado a remontar el 3-0 de la ida para aspirar a su estrella 19, mientras el club barranquillero llega con ventaja y a un paso de su título 12.

La dimensión del reto local también se refleja en las tribunas: Nacional informó que vendió 44.000 entradas y que solo se devolvieron 76 boletas, compradas por 42 personas que solicitaron la devolución dentro de la medida excepcional que habilitó el club para quienes no confiaran en la remontada. El partido comenzará a las 5:00 p. m. y podrá verse en vivo por Win + Fútbol y Win Play.

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Junior quedó cerca del campeonato tras imponerse 3-0 en el estadio Romelio Martínez el 2 de junio. En ese encuentro, Luis Muriel marcó dos goles y Brayan Castrillón completó la cuenta. El equipo barranquillero abrió el marcador al minuto 7 con Castrillón, después de un rebote concedido por Harlen Castillo ante un remate de Cristian Barrios. El segundo llegó al 36, cuando Jhomier Guerrero desbordó por derecha y asistió a Muriel; el tercero fue de penal al 53, también convertido por el delantero.

Atlético Nacional apela a su efectividad como local para lograr un remontada histórica

Alfredo Morelos es el goleador de Atlético Nacional en la Liga BetPlay - crédito David Jaramillo/Colprensa

Atlético Nacional debe convertir en gol tres jugadas para igualar la serie y forzar los penaltis; con una diferencia de cuatro goles obtendría el título sin necesidad de esa instancia. El conjunto antioqueño sostiene su esperanza en su rendimiento de local: sigue invicto en Medellín en la temporada del fútbol profesional colombiano, con 10 victorias, 1 empate, 5 goles recibidos y 32 convertidos.

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El creativo Juan Manuel Rengifo aparece como una de las piezas llamadas a aportar juego técnico en la remontada. Alfredo Morelos, otro de los referentes del actual plantel, expresó el ánimo al interior del equipo: “Vamos con la ambición, con las ganas y con la motivación primero que todo, para salir de esta situación. Va a ser una semana complicada para nosotros, pero con las ganas del lunes de remontar”.

Pese a ser el mejor equipo en la tabla de la reclasificación, Diego Arias tiene que revalidar lo realizado con el título - crédito Colprensa

El entrenador de Nacional Diego Arias atribuyó parte de la caída en Barranquilla a un arranque que desordenó a su equipo: “El primer gol llegó muy rápido y creo que el segundo, en una desatención nuestra, nos costó controlar un rebote y a partir de ahí llegó el segundo. Se dio un tipo de partido que le convenía mucho a Junior porque estaba frente a su gente”.

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En la previa, el club también decidió abrir un entrenamiento al público este domingo en el Atanasio Girardot para reforzar el vínculo con su hinchada. La jornada comenzará a las 4:00 p. m., con apertura de puertas desde las 3:00 p. m. y entrada libre para los aficionados.

La primera tribuna habilitada será la sur y que luego se abrirán Oriental, Norte y Occidental a medida que se complete el aforo de cada sector. Nacional busca volver a ser campeón de liga después de un año y medio: su último título liguero fue en el Clausura de 2024 frente a Deportes Tolima.

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Junior defiende la ventaja y busca el bicampeonato

Luis Muriel llegó a 13 goles en su regreso al fútbol profesional colombiano - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Junior afrontará la vuelta con una ventaja amplia, pero con un discurso de cautela: “Nada está ganado. Falta un partido más en la cancha de ellos. Nosotros estamos concentrados en eso, en hacer un buen partido allá y mantener la ventaja que tenemos”, dijo Mauro Silveira después del partido de ida.

El entrenador del club barranquillero Alfredo Arias también insistió en la mesura: “Mis jugadores son corajudos porque se levantan siempre. Difícil que perdamos dos partidos seguidos. Estoy orgulloso de mis jugadores. Tenemos más deseo de ganar que miedo a perder”.

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La producción de Muriel es uno de los principales argumentos del conjunto visitante. El delantero llegó a 13 goles y se consolidó como el máximo artillero del equipo. Junior también llega con antecedentes recientes favorables fuera de casa. El tiburón terminó invicto como visitante en cuartos de final y semifinales, con triunfo sobre Once Caldas y empate ante Santa Fe en Bogotá.

Alfredo Arias remarcó que la serie sigue abierta pese al 3-0 conseguido en Barranquilla: “Estando concentrados, bien ubicados, con los pies sobre la tierra, porque no hemos ganado nada, solo la mitad de algo”.

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