Pese a retiro de la constituyente, Juan Fernando Cristo no ocultó su molestia con el Gobierno Petro: “Se demoraron en desmontarla”

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y actual asesor de la campaña de Iván Cepeda - crédito Colprensa

El jueves 11 de junio de 2026, se anunció el retiro de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, tras una reunión entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el comité promotor encargado de la recolección de firmas.

La razón de fondo obedeció a que el proceso se estaba adelantando a la par con la temporada electoral, por lo que podría perjudicar los intereses de la nación. De igual manera, el grupo ciudadano anunció su respaldo a la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, partido afín al mandatario nacional.

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Tras el desmonte de la propuesta, se siguen conociendo reacciones al respecto. Una de ellas fue de Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y hoy parte del equipo de campaña del senador progresista, en la que reconoció la decisión del movimiento ciudadano para retirar su iniciativa, que buscaba incluir las reformas sociales promovidas por la actual administración nacional en la Constitución Política.

El comité decidió retirar la propuesta el jueves 4 de junio de 2026 - crédito Colprensa

Sin embargo, el dirigente político, en diálogo con La FM, cuestionó la tardanza del Ejecutivo en desmontar su propuesta, al considerar que esto generó confusiones y ataques contra la campaña de Cepeda, lo que produjo su derrota en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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Así mismo, recordó que el senador del Pacto Histórico nunca mencionó la posibilidad de ejecutar la propuesta en su posible mandato presidencial.

“El candidato nunca planteó la constituyente. Yo diría que se demoró el Gobierno en desmontar el comité de promotores recolectores de firmas de la constituyente, porque Cepeda, durante toda la campaña, insistió en que su camino era el del Acuerdo Nacional. La campaña nunca promovió la constituyente, Cepeda nunca promovió la constituyente y la campaña nunca recogió firmas”, declaró Cristo al citado medio de comunicación.

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Juan Fernando Cristo afirmó que el Gobierno tardó en desmontar el comité de firmas de la constituyente - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

A su vez, el exjefe de cartera política consideró que, con la insistencia del Gobierno frente a este tema, “se generaba confusión y dudas en la ciudadanía, cosa que ya se resuelve con la decisión de retirar el comité de firmas de ese proyecto de ley de constituyente para el cual venía recogiendo apoyos”.

Igualmente, Cristo indagó sobre la cifra exacta sobre el número de rúbricas que se tenían hasta la declinación de la propuesta. “Entre otras cosas, nadie se preguntó cuántas firmas había recogido, y eran muy pocas; eso nunca tuvo vida”, complementó.

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Campaña de Iván Cepeda

Tras superarse el impasse de la constituyente, Juan Fernando Cristo sostuvo en La FM que la apuesta inmediata de la campaña, de cara a la segunda vuelta que se hará el 21 de junio de 2026, es buscar a los más de tres millones de colombianos que no votaron el 31 de mayo por ninguno de los dos aspirantes (Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda).

Explicó que en esta nueva etapa la campaña debe modificar su mensaje para convocar a sectores más amplios, en especial a votantes de centro y a ciudadanos no alineados con las dirigencias políticas.

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La campaña de Iván Cepeda apunta a conquistar a más de 3 millones de colombianos que no votaron en la primera vuelta del 31 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

“(Buscamos el apoyo) no tanto el de Claudia (López), (Sergio) Fajardo y (Juan Daniel) Oviedo, sino especialmente el de los más de tres millones de colombianos que no votaron el 31 de mayo ni por De la Espriella ni por Cepeda y que consideramos que están mucho más cerca de las ideas del cambio social y de la campaña de la Alianza por la Vida que representa Cepeda”, comentó al citado medio de comunicación.

Cristo señaló que, en las dos semanas restantes de campaña, el objetivo será dar más fuerza al mensaje del Acuerdo Nacional, que definió como el eje central de la propuesta de Cepeda, aunque reconoció que hubo fallas en la movilización de simpatizantes.

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“Tanto Claudia López como Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo han señalado con toda claridad que jamás votarían por el candidato de la derecha, que tienen profundas diferencias con la candidatura de Abelardo de la Espriella y, a pesar de que no anuncian su voto por Iván Cepeda, reconocen en él a un hombre íntegro, con trayectoria intachable”, mencionó.

Cristo afirmó que Iván Cepeda ya reconoció los resultados electorales y dijo que no hubo errores ni en el preconteo ni en los escrutinios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE-Luisa González/REUTERS/Montaje Infobae

Frente al cuestionamiento por la demora de Cepeda en reconocer los resultados, Cristo respondió: “Eso ya se reconoció el lunes (1 de junio). Aquí nos montamos en unas historias absurdas porque siempre, entre primera y segunda vuelta, hay unos resultados que no fueron apretados para el paso del tercero a la segunda vuelta, con una diferencia grande (...) Yo creo que ese tema ya está chuleado y hay que concentrarse en la campaña. Nadie está desconociendo los resultados”.

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Por último, hizo énfasis en algunas de las propuestas de De la Espriella como la eliminación de algunas entidades del Estado o la salida de Colombia de organismos internacionales como la ONU y la OEA, al considerarlo como un peligro para la democracia.

“Parece que algunos no quieren escuchar, que va a acabar con la JEP, que va a salirse del sistema interamericano de derechos humanos, que va a salirse de la OEA y de las Naciones Unidas. Si eso no es poner en riesgo la institucionalidad del país, yo no sé qué lo es”, concluyó.

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