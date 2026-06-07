Paloma Valencia le tiró al Gobierno Petro por nueva masacre en Remedios, Antioquia: “Siguen siendo víctimas de la violencia”

Paloma Valencia rechazó barbarie en Antioquia y pidió resultados concretos tras hallazgo de cuerpos en Remedios - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Las autoridades colombianas reportaron el secuestro de cuatro personas tras una incursión armada ocurrida en la vereda Las Camelias, zona rural de Remedios, en el departamento de Antioquia, el sábado 6 de junio de 2026.

Según los primeros reportes, un grupo de al menos 15 hombres armados, vestidos con camuflados y brazaletes del frente cuatro de las disidencias de las Farc, irrumpió en dos viviendas. Posteriormente, los atacantes incendiaron ambas casas y dejaron grafitis, así como seis cilindros de gas con mensajes que los vinculan con la estructura ilegal.

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Entre los secuestrados se encuentran una pareja, Efraín de Jesús Botero Mejía y Rocío Silva, junto a dos trabajadores de la finca. Según fuentes policiales citadas por medios locales, estos últimos fueron señalados como presuntos colaboradores del Clan del Golfo.

Tras el hecho, la familia de las víctimas recibió una llamada telefónica exigiendo 60 millones de pesos como rescate.

Ataque disidencias en Remedios, Antioquia - crédito Captura de Pantalla X/Blu Radio

Información de inteligencia indicó que el frente cuatro, responsable del ataque, opera bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. La FM y Caracol Radio confirmaron que los captores amenazaron a las víctimas y exigieron el pago para su liberación.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre los recientes hechos violentos en el municipio de Remedios, donde la quema de dos viviendas rurales dejó tres víctimas mortales y una persona desaparecida.

A través de un mensaje en la red social X, Rendón afirmó: “Está muy calladito Calarcá previo a elecciones: ¿Por qué será? Pero sigue delinquiendo así como los otros bandidos. Vaca ladrona no olvida portillo y sabe que el gobierno Petro no lo toca”.

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El mandatario departamental informó que la Fuerza Pública halló tres cuerpos sin vida en el lugar donde se reportó la incineración y reiteró que continúa la búsqueda de la persona que permanece desaparecida.

Rendón responsabilizó a alias Jhon Fiera, señalado como cabecilla del frente 4 de las Farc, por los asesinatos, el secuestro y la destrucción de las propiedades. Además, señaló que esta estructura pertenece a la facción del denominado “narcoterrorista Calarcá”.

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El Gobernador confirmó el hallazgo de tres personas muertas en el atentado - crédito @AndresJRendonC/X

Esto dijo Paloma Valencia sobre el atentado en Antioquia: “Es inaceptable”

La senadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, reaccionó con firmeza tras conocerse la masacre ocurrida en la vereda Las Camelias, municipio de Remedios, en Antioquia.

Valencia denunció la persistencia de la violencia ejercida por las disidencias del Frente 4, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de tres cuerpos en una finca donde, además, fueron incendiadas viviendas. Una persona permanece desaparecida y se presume que sería una de las víctimas de secuestro reportadas durante el ataque armado.

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En un mensaje publicado en la red social X, la senadora manifestó: “¡Otra vez la barbarie de las disidencias del Frente 4 en Antioquia! El gobernador advierte sobre una masacre: encontraron 3 cuerpos en la finca donde quemaron las casas en la vereda Las Camelias de Remedios. Una persona más desaparecida, posiblemente uno de los secuestrados. Esto es inaceptable”.

Paloma Valencia exigió mayor presencia estatal en Antioquia tras nueva masacre - crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia criticó la actitud del Gobierno nacional, señalando que minimiza el impacto de la amenaza en zonas rurales y no cumple las promesas de control de la violencia.

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Según la senadora, “los colombianos del campo siguen siendo víctimas de la violencia que prometieron controlar” y exigió resultados tangibles en materia de seguridad, inteligencia y presencia estatal en el territorio.

La legisladora expresó su solidaridad con las familias afectadas de Remedios y extendió el respaldo a toda la población de Antioquia. “Nuestra solidaridad con las familias de Remedios y con todo Antioquia. No nos callaremos ante esta tragedia”, aseguró Valencia,

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Cuatro hombres fueron asesinados en Marinilla, Antioquia

Cuatro hombres fueron encontrados muertos en la vereda Alto Mercado de Marinilla durante la madrugada del domingo 17 de mayo de 2026, víctimas de disparos. Dos serían extranjeros y uno había sido detenido en febrero por delitos relacionados con estupefacientes.

Esta era la segunda masacre en Antioquia en menos de una semana, tras el asesinato de tres mineros en Andes días antes. Lo anterior, refleja el deterioro de los indicadores de seguridad y una crisis humanitaria creciente.

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