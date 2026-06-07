Colombia

Petro llamó “drogadependientes” a algunos bogotanos tras nacimiento de bebé en buque hospital y Alejandro Gaviria respondió: “Una burla”

El exministro de Salud y de Educación aseguró que la publicación del presidente colombiano es una “muestra de desprecio” hacia los ciudadanos más vulnerables y sus familias

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Gustavo Petro y Alejandro Gaviria
El presidente Gustavo Petro y el exministro Alejandro Gaviria protagonizaron un nuevo rifirrafe, ante el nacimiento de un bebé en el buque Benkos Biohó - crédito EFE/Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como “drogadependientes” a algunos bogotanos tras el nacimiento de un bebé en el buque Benkos Biohó, y Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, respondió al mandatario con la expresión “una burla”.

La publicación de Gustavo Petro en X sobre el nacimiento de un bebé en el buque hospital Benkos Biohó en el litoral pacífico generó controversia en redes sociales.

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El mandatario afirmó: “Si un bebé nace en el litoral pacífico como acaba de suceder en el buque hospital Benkos Biohó es una revolución por la vida que quizás algunos bogotanos drogadependientes de las EPS no lo reconozcan (sic)”.

El presidente Petro agregó que la falta del derecho a la salud en el Pacífico impedía que los niños nacieran junto al mar. El mensaje circuló ampliamente y obtuvo respuestas de distintos sectores.

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Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro aseguró que la falta del derecho a la salud en el Pacífico impedía que los niños nacieran junto al mar - crédito @petrogustavo/X

Entre las reacciones, la de Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, se destacó por su tono crítico. Gaviria expresó: “Parece un mensaje más en medio del delirio y la pérdida de la razón, pero no lo es. El presidente Petro está, de manera sutil y cobarde, reclamándoles a los enfermos crónicos de Bogotá por usar medicamentos: a los hipertensos, a los diabéticos, a los enfermos de cáncer y a quienes padecen enfermedades raras, etc. (sic)”

El exfuncionario añadió que son los mismos ciudadanos a quienes, según él, las políticas de salud del Gobierno han afectado. Gaviria puntualizó: “Ahora los llama ‘drogadependientes’. Este mensaje es una burla, una canallada, una muestra de desprecio por millones de ciudadanos vulnerables y sus familias (sic)”.

Alejandro Gaviria - crédito @agaviriau/X
Alejandro Gaviria indicó que son los mismos ciudadanos a quienes, según él, las políticas de salud del Gobierno han afectado - crédito @agaviriau/X

Las declaraciones de ambos se sumaron al debate sobre la salud pública y las condiciones de atención en distintas regiones del país.

Detalles del nacimiento

Nació el primer bebé atendido a bordo del buque hospital Benkos Biohó durante una misión asistencial en el Pacífico colombiano. Este evento marca un hito para la atención en salud en zonas de difícil acceso del país, según informó la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).

El buque hospital Benkos Biohó forma parte del Hospital Luis Ablanque de la Plata, una institución bajo intervención de la Supersalud, entidad que ejerce funciones de inspección, vigilancia y control en el sector salud. El propósito principal de esta intervención consiste en fortalecer la atención médica y garantizar el derecho a la salud de las comunidades más apartadas de Colombia.

De acuerdo con la Supersalud, la misión asistencial en el Pacífico colombiano busca brindar servicios de salud en regiones donde el acceso a hospitales y centros médicos resulta limitado por condiciones geográficas. La llegada del buque hospital Benkos Biohó representa una alternativa para la atención de emergencias y partos, como el caso registrado recientemente.

Supersalud - crédito @Supersalud/X
De acuerdo con la Supersalud, la misión asistencial en el Pacífico colombiano busca brindar servicios de salud en regiones donde el acceso a hospitales y centros médicos resulta limitado por condiciones geográficas- crédito @Supersalud/X

“Nació el primer bebé atendido a bordo del Buque Hospital Benkos Biohó durante una misión asistencial en el Pacífico colombiano. El buque hace parte del Hospital Luis Ablanque de la Plata, institución bajo intervención de la Supersalud, que ejerce funciones de inspección, vigilancia y control para fortalecer la atención y garantizar el derecho a la salud de las comunidades más apartadas del país (sic)”, indicó la Supersalud.

El buque hospital Benkos Biohó es una embarcación diseñada y construida en Colombia, destinada a llevar servicios integrales de salud a comunidades costeras y fluviales del Pacífico colombiano con difícil acceso a la atención médica. Desarrollado en coordinación entre el Ministerio de Salud, la Armada Nacional y la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), este buque cuenta con consultorios médicos, áreas de cirugía, laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes, farmacia, helipuerto y servicios especializados como pediatría, ginecología, cardiología y odontología, entre otros.

La nave tiene capacidad para operar tanto en aguas marítimas como en ríos navegables, permitiendo llegar a municipios de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El Benkos Biohó está equipado para realizar jornadas de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como acciones de promoción de la salud, beneficiando a miles de habitantes en zonas históricamente desatendidas.

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