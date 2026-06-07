Marbelle nuevamente respaldó a Abelardo de la Espriella con canción de Shakira: “Estoy loca con mi tigre”

La cantante demostró su apoyo al candidato presidencial en medio de multitudinario evento en el Movistar Arena - crédito @marbelle.oficial/ Instagram - REUTERS/Luisa Gonzalez

Marbelle ha sido una activa detractora de las ideas políticas que promueve el Pacto Histórico con sus candidatos en los diferentes sectores políticos como senadores, representantes y en cabeza de Iván Cepeda a la presidencia.

Con miras a la segunda vuelta que se llevará a cabo el 21 de junio, la también conocida “reina de la tecnocarrilera” compartió una publicación usando una canción de Shakira como referencia en respaldo a Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

“Obvio ! Cantemos .. “Estoy loca con mi TIGREEEE! Loca , loca , loca !“, fue el mensaje que escribió la intérprete de Collar de perlas con una de las frases que integra el tema Loca de Shakira, haciendo referencia al candidato De la Espriella.

Marbelle se habría burlado de la izquierda con mensaje en redes con letra de una canción de Shakira - crédito @MArbelle30/X

Pero esta no fue la única canción que empleó la cantante, ya que también empleó un fragmento del tema Que me coma el tigre de Diomedes Díaz, con la frase: “Tú lo que quiere’ es que te coma el tigre.. Pero el tigre no come porquería”, acompañado de un emoji de risas, fue el mensaje que replicó la artista en sus redes.

PUBLICIDAD

Tino Asprilla respaldó a Abelardo de la Espriella

En redes sociales varios famosos han hecho eco de su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, el más reciente fue el exfutbolista y empresario, compartió un mensaje en su cuenta de X que decía: “Ya me puse la de #DefensoresDeLaPatria y vos ? Unite también a este equipo”.

El exjugador de la selección Colombia dejó en firme su posición política - crédito @TinoasprillaH/X

El goleador de la selección Colombia agregó al mensaje una fotografía de una camiseta amarilla que guarda cercanía con la camiseta de la Tricolor por los grabados de mariposas que en el centro lleva impreso un tigre en respaldo al candidato de derecha.

PUBLICIDAD

Qué dijo el equipo de prensa de Shakira sobre el uso de su imagen en campañas políticas

A través de un comunicado, el equipo de presan de Shakira rechazó que la imagen de la barranquillera se esté utilizando con fines políticos respaldando la campaña del senador Cepeda a la segunda vuelta presidencial.

Según detalló la artista en un comunicado oficial,“las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña”.

PUBLICIDAD

El mensaje eliminado de la campaña incluía un montaje de Shakira junto a Iván Cepeda y Aida Quilcué, resaltando la importancia de la educación para combatir la desigualdad - crédito @_NicolasMontoya/ X

Asimismo, la oficina de prensa de la colombiana enfatizó en que no tiene ninguna afiliación política ni ha intervenido en favor de ningún sector electoral en esta contienda, indicando que “mi compromiso es con Colombia”.

Marbelle ironizó la postura de Iván Cepeda frente a la pobreza

La cantante Marbelle desató una ola de mensajes ofensivos en su cuenta de X contra los jóvenes que marcharon por las calles de Bogotá en respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que terminó segundo en la primera vuelta electoral.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando Cepeda publicó un video de la movilización juvenil con el mensaje: “Saludo a la juventud de Colombia que esta noche sale pacíficamente a las calles a proteger la vida y la democracia. Con su valentía y firmeza derrotaremos a De la Espriella y a la extrema derecha en segunda vuelta”.

Marbelle arremetió contra Iván Cepeda por las marchas de los jóvenes en respaldo de su campaña - crédito @Marbelle30/IG

La artista, conocida como la ‘reina de la tecnocarrilera’ y seguidora declarada de Abelardo de la Espriella, respondió con una serie de publicaciones cargadas de insultos. En la primera escribió: “Pura mierda fétida!! Pensé que eran zombies en descomposición”.

PUBLICIDAD

En la siguiente se posicionó como representante del bando contrario: “Los tigres no salimos a destruir… nosotros salimos a trabajar y a votar”.

Burlas y tono despectivo

Marbelle minimizó las marchas con frases como “en Bogotá hacen montonera, pero no son nada” y se refirió a los manifestantes como “4 gatos mal olientes”. También ironizó que era “necesario que salieran para que se ventilen un poquito”, en alusión a un supuesto “olor a gueva” por estar “todo el día echados para que les den”.

PUBLICIDAD

Marbelle arremetió contra Iván Cepeda por las marchas de los jóvenes en respaldo de su campaña - crédito @Marbelle30/IG

Las declaraciones generaron reacciones encontradas en redes sociales por el tono ofensivo.

No es la primera vez que la cantante arremete contra Cepeda. Antes ya había criticado una frase del candidato en una entrevista —“que haya pobreza no afecta a los pobres”— con el mensaje: “Nuevo nivel de discapacidad desbloqueada”. Seguidores del senador alegaron que sus palabras fueron sacadas de contexto.

PUBLICIDAD