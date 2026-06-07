Colombia

Pensionados en Colombia: estos son las personas que reciben la mesada 14, según la lista publicada por Colpensiones

El abono extra llegará junto con el cronograma habitual de Colpensiones y se consignará sin gestiones adicionales, pero solo aplicará para jubilados que mantuvieron ese derecho tras la reforma constitucional de 2005

Guardar
Google icon
La mesada 13 representa un pago adicional que reciben los pensionados cada diciembre en Colombia | Visuales IA
La mesada 14 se mantiene para quienes obtuvieron la pensión antes del 25 de julio de 2005 y reciben menos de 15 salarios mínimos - crédito Visuales IA

Miles de pensionados en Colombia esperan recibir la mesada 14 entre el 15 y el 30 de junio de 2026, según el cronograma de Colpensiones.

El monto será idéntico al pago mensual habitual y se transferirá de forma automática a quienes conservan el derecho, sin que sea necesario solicitar el beneficio ni presentar trámites adicionales.

PUBLICIDAD

La consecuencia práctica es que la mayoría de los nuevos jubilados en Colombia recibe 13 pagos al año y ya no accede a este abono de junio. El beneficio quedó restringido a grupos concretos que habían consolidado ese derecho antes de la reforma.

Según Colpensiones, el giro será automático y no exigirá trámites adicionales para quienes cumplan las condiciones previstas por la ley. El desembolso coincidirá con el calendario habitual de pagos de la entidad.

PUBLICIDAD

La mesada 14 en 2026 solo será reconocida a pensionados que cumplan condiciones específicas de fecha y monto establecidas en la ley- crédito VisualesIA
La mesada 14 para pensionados en Colombia se pagará entre el 15 y el 30 de junio de 2026, según Colpensiones- crédito VisualesIA

El pago adicional equivale exactamente al valor de una mesada mensual. Si un pensionado recibe 3 millones de pesos al mes, por la mesada 14 debe recibir esa misma suma.

¿Quiénes recibirán la mesada 14 en 2026?

Durante junio de 2026, solo recibirán la mesada 14 aquellos pensionados que cumplan condiciones muy precisas: haber consolidado su derecho antes del 25 de julio de 2005 y percibir menos de quince salarios mínimos, o bien, haber obtenido la pensión antes del 31 de julio de 2011 y ganar hasta tres salarios mínimos.

Además, jubilados de las Fuerzas Militares, Policía Nacional bajo regímenes especiales, algunos docentes oficiales y beneficiarios de sustitución pensional mantienen el beneficio.

El valor de la mesada 14 corresponde exactamente al de una mesada ordinaria. Por ejemplo, un pensionado que recibe 3 millones de pesos mensuales verá acreditado ese mismo monto como pago adicional en junio. No se requiere gestión alguna para recibirlo: el proceso es automático para quienes cumplen los requisitos legales.

La controvertida reforma pensional podría entrar en vigencia el 1 de julio del 2025 antes de completar el proceso de revisión constitucional - crédito Colprensa
La mesada 14 equivale al valor de una mesada mensual para los pensionados que conservan ese derecho - crédito Colprensa

La decisión de restringir la mesada 14 solo a ciertos grupos respondió a la necesidad de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Las autoridades argumentaron que mantener el pago adicional para todos los pensionados resultaba en una “carga económica muy alta para las finanzas públicas”.

Por eso, desde la reforma implementada en 2005, el derecho quedó limitado a quienes ya lo tenían consolidado.

En la práctica, la mayoría de los nuevos jubilados en Colombia percibe únicamente trece pagos al año. El beneficio de la mesada 14 se eliminó gradualmente para los afiliados más recientes, como parte de los ajustes legales diseñados para evitar un desbalance en los recursos destinados al sistema pensional.

Pensionados por invalidez deberán cumplir revisión obligatoria para evitar la suspensión de la mesada

La suspensión de pensiones por invalidez en Colombia podría afectar a quienes no cumplan con la revisión obligatoria de su condición dentro de los plazos establecidos por la Ley 100 de 1993.

El escenario más severo se presenta cuando un beneficiario ignora la citación para el examen de la Junta de Calificación: después de tres meses sin presentarse, el pago mensual se suspende y, si la omisión persiste durante 12 meses más, la pensión prescribe. Recuperarla implicaría iniciar todo el proceso desde cero y someterse a nuevos exámenes médicos.

Joven sentado en banco de madera con muleta y pierna vendada, sosteniendo un documento de 'Reconocimiento de Pensión de Invalidez' en un parque soleado.
Un joven colombiano con una pierna vendada y una muleta a su lado sostiene con orgullo su documento de reconocimiento de pensión por invalidez en un parque soleado de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema colombiano de pensiones establece dos caminos para los aportes de los trabajadores: el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, gestionado por fondos privados. Ambos contemplan pensiones por vejez, invalidez y muerte, así como las condiciones de suspensión de las mesadas.

Las personas que acceden a la pensión de invalidez lo hacen tras ser evaluadas por una Junta de Calificación de Invalidez, que determina si la pérdida de capacidad laboral alcanza o supera el 50%. Además, se exige haber cotizado un mínimo de 50 semanas en los tres años previos al inicio de la discapacidad, sin importar si el origen es común o profesional.

La normatividad ordena una revisión periódica cada tres años para verificar si la condición de invalidez se mantiene, se modifica o desaparece. El artículo 44 de la Ley 100 de 1993 otorga al pensionado un plazo de tres meses, contados desde la notificación, para cumplir con el requerimiento de la Junta. Si el beneficiario no asiste a esta valoración dentro del plazo, el fondo de pensiones debe suspender la mesada.

Una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia ampara a pensionados afectados por la falta de asesoría clara por parte de fondos privados. El alto tribunal reconoció su derecho a una indemnización única por la llamada “pérdida de oportunidad”, destinada a resarcir a quienes obtuvieron mesadas inferiores por no haber sido informados correctamente sobre la posibilidad de trasladarse a Colpensiones.

La responsabilidad de brindar información clara y oportuna recae sobre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Si se prueba que una entidad perjudicó al afiliado por omitir datos relevantes, el sistema permitirá una compensación económica que cubra la diferencia pensional perdida.

Temas Relacionados

Pensionados ColombiaMesada 14ColpensionesCronograma junio 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Las votaciones en el exterior empezarán el 15 de junio

Los colombianos fuera del país podrán ejercer su derecho en 253 mesas ubicadas en 67 países

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Las votaciones en el exterior empezarán el 15 de junio

Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la selección antes de la Copa Mundial de la FIFA

La Tricolor jugará ante la selección asiática en San Diego, California y Néstor Lorenzo cuenta con el plantel completo para el duelo que terminará de pulir detalles tácticos

Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la selección antes de la Copa Mundial de la FIFA

La selección Colombia está entre el top 10 de ‘The Athletic’ para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor llega como subcampeona de América y tercera en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo

La selección Colombia está entre el top 10 de ‘The Athletic’ para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Petro llamó “drogadependientes” a algunos bogotanos tras nacimiento de bebé en buque hospital y Alejandro Gaviria respondió: “Una burla”

El exministro de Salud y de Educación aseguró que la publicación del presidente colombiano es una “muestra de desprecio” hacia los ciudadanos más vulnerables y sus familias

Petro llamó “drogadependientes” a algunos bogotanos tras nacimiento de bebé en buque hospital y Alejandro Gaviria respondió: “Una burla”

Pese a retiro de la constituyente, Juan Fernando Cristo no ocultó su molestia con el Gobierno Petro: “Se demoraron en desmontarla”

El exministro y ahora jefe de la campaña de Iván Cepeda mencionó que la propuesta generó diferentes confusiones a los colombianos, lo que, para él, pudo perjudicar su victoria en las elecciones presidenciales

Pese a retiro de la constituyente, Juan Fernando Cristo no ocultó su molestia con el Gobierno Petro: “Se demoraron en desmontarla”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Encontraron el amor en ‘La casa de los famosos Colombia’: Norma Nivia y Mateo Varela se casan

Encontraron el amor en ‘La casa de los famosos Colombia’: Norma Nivia y Mateo Varela se casan

Karol G se robó todas las miradas en el Grand Prix de Mónaco de la Fórmula 1

Karol G hizo sorpresiva aparición en Estocolmo, mientras se prepara para su gira: su apariencia llamó la atención

Emiro Navarro habría sido víctima de hurto en su paso por Cartagena: amigo del influencer contó lo ocurrido

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

Deportes

Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la selección antes de la Copa Mundial de la FIFA

Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí el último partido amistoso de la selección antes de la Copa Mundial de la FIFA

La selección Colombia está entre el top 10 de ‘The Athletic’ para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Entrenador de Portugal preocupado por la expulsión de Rafa Leão de cara al partido contra la selección Colombia en el Mundial: “Eso puede pasar”

Redes sociales de Yerry Mina se llenaron de comentarios racistas tras publicación de Gustavo Petro comparando su relación con Álvaro Uribe

Los 26 datos curiosos de la FIFA sobre la convocatoria de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026