Pensionados en Colombia: estos son las personas que reciben la mesada 14, según la lista publicada por Colpensiones

La mesada 14 se mantiene para quienes obtuvieron la pensión antes del 25 de julio de 2005 y reciben menos de 15 salarios mínimos - crédito Visuales IA

Miles de pensionados en Colombia esperan recibir la mesada 14 entre el 15 y el 30 de junio de 2026, según el cronograma de Colpensiones.

El monto será idéntico al pago mensual habitual y se transferirá de forma automática a quienes conservan el derecho, sin que sea necesario solicitar el beneficio ni presentar trámites adicionales.

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La consecuencia práctica es que la mayoría de los nuevos jubilados en Colombia recibe 13 pagos al año y ya no accede a este abono de junio. El beneficio quedó restringido a grupos concretos que habían consolidado ese derecho antes de la reforma.

Según Colpensiones, el giro será automático y no exigirá trámites adicionales para quienes cumplan las condiciones previstas por la ley. El desembolso coincidirá con el calendario habitual de pagos de la entidad.

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La mesada 14 para pensionados en Colombia se pagará entre el 15 y el 30 de junio de 2026, según Colpensiones- crédito VisualesIA

El pago adicional equivale exactamente al valor de una mesada mensual. Si un pensionado recibe 3 millones de pesos al mes, por la mesada 14 debe recibir esa misma suma.

¿Quiénes recibirán la mesada 14 en 2026?

Durante junio de 2026, solo recibirán la mesada 14 aquellos pensionados que cumplan condiciones muy precisas: haber consolidado su derecho antes del 25 de julio de 2005 y percibir menos de quince salarios mínimos, o bien, haber obtenido la pensión antes del 31 de julio de 2011 y ganar hasta tres salarios mínimos.

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Además, jubilados de las Fuerzas Militares, Policía Nacional bajo regímenes especiales, algunos docentes oficiales y beneficiarios de sustitución pensional mantienen el beneficio.

El valor de la mesada 14 corresponde exactamente al de una mesada ordinaria. Por ejemplo, un pensionado que recibe 3 millones de pesos mensuales verá acreditado ese mismo monto como pago adicional en junio. No se requiere gestión alguna para recibirlo: el proceso es automático para quienes cumplen los requisitos legales.

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La mesada 14 equivale al valor de una mesada mensual para los pensionados que conservan ese derecho - crédito Colprensa

La decisión de restringir la mesada 14 solo a ciertos grupos respondió a la necesidad de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Las autoridades argumentaron que mantener el pago adicional para todos los pensionados resultaba en una “carga económica muy alta para las finanzas públicas”.

Por eso, desde la reforma implementada en 2005, el derecho quedó limitado a quienes ya lo tenían consolidado.

En la práctica, la mayoría de los nuevos jubilados en Colombia percibe únicamente trece pagos al año. El beneficio de la mesada 14 se eliminó gradualmente para los afiliados más recientes, como parte de los ajustes legales diseñados para evitar un desbalance en los recursos destinados al sistema pensional.

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Pensionados por invalidez deberán cumplir revisión obligatoria para evitar la suspensión de la mesada

La suspensión de pensiones por invalidez en Colombia podría afectar a quienes no cumplan con la revisión obligatoria de su condición dentro de los plazos establecidos por la Ley 100 de 1993.

El escenario más severo se presenta cuando un beneficiario ignora la citación para el examen de la Junta de Calificación: después de tres meses sin presentarse, el pago mensual se suspende y, si la omisión persiste durante 12 meses más, la pensión prescribe. Recuperarla implicaría iniciar todo el proceso desde cero y someterse a nuevos exámenes médicos.

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Un joven colombiano con una pierna vendada y una muleta a su lado sostiene con orgullo su documento de reconocimiento de pensión por invalidez en un parque soleado de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema colombiano de pensiones establece dos caminos para los aportes de los trabajadores: el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, gestionado por fondos privados. Ambos contemplan pensiones por vejez, invalidez y muerte, así como las condiciones de suspensión de las mesadas.

Las personas que acceden a la pensión de invalidez lo hacen tras ser evaluadas por una Junta de Calificación de Invalidez, que determina si la pérdida de capacidad laboral alcanza o supera el 50%. Además, se exige haber cotizado un mínimo de 50 semanas en los tres años previos al inicio de la discapacidad, sin importar si el origen es común o profesional.

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La normatividad ordena una revisión periódica cada tres años para verificar si la condición de invalidez se mantiene, se modifica o desaparece. El artículo 44 de la Ley 100 de 1993 otorga al pensionado un plazo de tres meses, contados desde la notificación, para cumplir con el requerimiento de la Junta. Si el beneficiario no asiste a esta valoración dentro del plazo, el fondo de pensiones debe suspender la mesada.

Una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia ampara a pensionados afectados por la falta de asesoría clara por parte de fondos privados. El alto tribunal reconoció su derecho a una indemnización única por la llamada “pérdida de oportunidad”, destinada a resarcir a quienes obtuvieron mesadas inferiores por no haber sido informados correctamente sobre la posibilidad de trasladarse a Colpensiones.

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La responsabilidad de brindar información clara y oportuna recae sobre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Si se prueba que una entidad perjudicó al afiliado por omitir datos relevantes, el sistema permitirá una compensación económica que cubra la diferencia pensional perdida.